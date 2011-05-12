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Philips Shaver series 5000 PowerTouch Dry electric shaver PT920/18 TripleTrack Pivoting heads 60 min cordless use/1h charge Pop-up trimmer Charging stand & pouch with Pivot, Flex & Float and TripleTrack blades

PT920/18
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Shaver series 5000 PowerTouch Dry electric shaver PT920/18 TripleTrack Pivoting heads 60 min cordless use/1h charge Pop-up trimmer Charging stand & pouch with Pivot, Flex & Float and TripleTrack blades

    PT920/18

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Shaver series 5000 PowerTouch Dry electric shaver PT920/18 TripleTrack Pivoting heads 60 min cordless use/1h charge Pop-up trimmer Charging stand & pouch with Pivot, Flex & Float and TripleTrack blades

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Shaver series 5000 PowerTouch Dry electric shaver PT920/18 TripleTrack Pivoting heads 60 min cordless use/1h charge Pop-up trimmer Charging stand & pouch with Pivot, Flex & Float and TripleTrack blades

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