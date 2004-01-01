متوافق مع DVD و DVD+/-R و DVD+/-RW و (S)‏VCD و CD

يتوافق مشغل DVD المحمول من Philips مع معظم أقراص DVD وأقراص CD المتوفرة في الأسواق. يمكن استخدام مشغل DVD لتشغيل كل من DVD و DVD+/-R و DVD+/-RW و (S)‏VCD وCD. ويُعتبر DVD+/-R مصطلحًا مختصرًا لمحرك أقراص DVD الذي يمكن أن يتوافق مع كلا نوعي تنسيقات أقراص DVD الشائعة القابلة للتسجيل. كذلك، فإن DVD+/-RW يمكنه معالجة نوعي الأقراص الشائعة القابلة لإعادة الكتابة.