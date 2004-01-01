هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعمل شاشة LCD الملونة على إضفاء لمسة واقعية على الصور، لتتمكن من التباهي بصورك الثمينة وأفلامك وموسيقاك المفضلة بنفس التفاصيل الغنية "للحياة الواقعية" والألوان الحيوية وكأنها طباعة عالية الجودة. وتُعد نسبة العرض إلى ارتفاع الشاشة العريضة ومقدارها 16:9 النسبة القياسية للتلفزيون الرقمي الذي تتراوح جودته من universal (عام) إلى عالي الجودة. ويعني بلوغ نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية 16:9 عرض الفيديو بدون أشرطة أعلى أو أسفل الصورة وبدون فقدان الجودة الناتج من التحجيم أو تعديل الصورة لكي تلائم حجم شاشة مختلف.
توفر سماعات الاستريو صوتًا جيدًا وتسمح لك بالاستماع بحرية تامة. استمتع بالموسيقى في أي وقت وفي أي مكان مع سماعات الاستريو المضمنة التي توفر تشغيلاً سلسًا وممتعًا للموسيقى فقط عن طريق فصل سماعة الرأس.
يتوافق مشغل DVD المحمول من Philips مع معظم أقراص DVD وأقراص CD المتوفرة في الأسواق. يمكن استخدام مشغل DVD لتشغيل كل من DVD و DVD+/-R و DVD+/-RW و (S)VCD وCD. ويُعتبر DVD+/-R مصطلحًا مختصرًا لمحرك أقراص DVD الذي يمكن أن يتوافق مع كلا نوعي تنسيقات أقراص DVD الشائعة القابلة للتسجيل. كذلك، فإن DVD+/-RW يمكنه معالجة نوعي الأقراص الشائعة القابلة لإعادة الكتابة.
تعد تقنية MP3 من تقنيات الضغط المبتكرة ويتم من خلالها تصغير حجم ملفات الموسيقى الرقمية الكبيرة حتى 10 مرات بدون تخفيض جودتها الصوتية بشكل ملحوظ. ويمكن لقرص مضغوط واحد تخزين ما يصل إلى 10 ساعات من الموسيقى.
اعرض صور JPEG المحفوظة على القرص الخاص بك. استرجع لحظاتك المفضلة مع العائلة والأصدقاء في أي وقت تريده!
يأتي مشغل Philips هذا مع محوّل تيار متردد ومحوّل سيارة وكبل AV لضمان راحتك.
يأتي مشغل Philips هذا مع بطارية مضمنة صغيرة قابلة لإعادة الشحن للحصول على طاقة تدوم طويلاً. إذ يمكنك الاستمتاع بتشغيل الأفلام والصور والموسيقى حتى 3 ساعات متواصلة بعملية شحن واحدة. ما عليك سوى توصيل كبل الطاقة لإعادة شحن المشغل - الأمر بغاية البساطة.
ما عليك سوى توصيل جهاز USB المحمول بموصل USB الموجود على مشغل DVD المحمول من Philips وتشغيل ملفات الفيديو أو الموسيقى أو الصور الرقمية مباشرة. الآن، بات بإمكانك مشاركة لحظاتك المفضلة مع العائلة والأصدقاء.
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