Philips Airfryer سلسلة 5000 مع وظيفة بخار وسكة 7,2 لتر أجهزة Airfryer
جرّب الطبخ بالبخار، أو القلي بالهواء، أو كليهما في الوقت نفسه!
تقنية الطهي البخار لمزيد من العناصر الغذائية
وظيفة القلي بالبخار لتحضير طعام مقرمش ولذيذ
وظيفة SteamClean التلقائية لتنظيف سهل
سكة مميزة لانزلاق سهل
تقنية RapidAir Plus لوجبات مطهية بالتساوي في كل مرة
تبخير مثالي للحصول على قوام طري ورقيق
زلابية سلسلة وخضراوات طرية وأسماك لذيذة، مُحضّرة كلّها في جهازنا Airfryer مع وظيفة الطهي بالبخار. تُضخّ كمية البخار المثالية من دون أن تُشبع الطعام بالرطوبة، وتحافظ على ما يصل إلى 87% من العناصر الغذائية.****
مقرمش من الخارج، غني من الداخل - قوة القلي بالبخار
يمكنك الآن الاستمتاع بأفضل ما في عالمي القلي والطهو بالبخار. امزج بين القلي بالهواء والطهو بالبخار في آنٍ واحد لتحصل على قرمشة ذهبية من الخارج وطراوة غنية من الداخل. مثالي لتحضير لفائف القرفة الذهبية، والخبز المقرمش، والدجاج الشهي، والخضراوات الفاخرة. لا مزيد من الاحتراق أو عدم نضج الطعام. ******
التنظيف أصبح أسهل
يتم تليين الدهون المتراكمة في السلة وإزالتها بسهولة بفضل وظيفة SteamClean التلقائية.
سكة EasySlide مصممة لسحب السلة بشكل أكثر أمانًا وسهولة.
سواء أكنت تطهو الطعام بيد واحدة أو تحتاج إلى وصول سريع أثناء الطهي، فإن تقنية سكة EasySlide الحاصلة على براءة اختراع******* تجعل فحص المكونات أو تحريكها أو إضافتها أسهل من أي وقت مضى. صُممت آلية الانزلاق لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان، حيث تنزلق بسلاسة وأمان، ما يضمن بقاء السلة في وضع مستقيم وثابت في مكانها دائمًا. مقارنةً بوضع السلة الساخنة على أسطح العمل، ستقلل هذه التقنية من خطر الحروق، ما يمنحك تجربة طهي أكثر أمانًا وسلاسة.
حذّر الطعام بشكل أسرع، مع نتائج مثالية دائمًا.
لا مزيد من الاحتراق أو عدم نضوج الطعام. تتيح تقنية RapidAir Plus بتصميمها النجمي الفريد دوران الهواء الساخن بشكل أسرع حول المكونات وعبرها***، لطهي متساوٍ في كل مرة مع نسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*
الحجم المثالي لاحتياجاتك اليومية
يطهو حتى 1,4 كجم من الخضراوات، أو 10 أفخاذ دجاج، أو 6 شرائح سمك سلمون، أو 9 قطع مافن.
لا حاجة لسحب السلة للتحقق من طعامك!
لا مزيد من التخمين: شاهد الطعام أثناء الطهي من خلال النافذة وتأكد من نضجه تمامًا.
طبقة من السيراميك
طبقة طلاء متقدمة خالية من مادة PFAS: طبقة مانعة للالتصاق ومتينة ومقاومة للخدوش وسهلة التنظيف.
عالم جديد من التنوع
اكتشف 21 طريقة طهي، من الخبز والشوي إلى الطهي على البخار وإعادة التسخين. إعدادات تصل إلى 40 درجة مئوية، ومدة تصل إلى 24 ساعة للتجفيف والتخمير.
إلهام بلا حدود مع تطبيق HomeID
أكثر من 10,000 وصفة لذيذة مصممة لجهاز Airfryer فقط، مع إرشادات سهلة خطوة بخطوة.*****
موفر للمساحة مع خزان مياه قابل للفك
عند عدم الحاجة إلى الطهي بالبخار، ما عليك سوى إزالة الخزان لتوفير مساحة على سطح العمل.
اطهُ بشكل أسرع، ووفر الوقت والطاقة
اطهُ الطعام بشكل أسرع بنسبة 50% ووفر حتى 70% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Philips Steam Airfryer بدلاً من الفرن.**
تشغيل هادئ
لا تشتت انتباهك بالأصوات العالية - استمتع بالحديث أو الموسيقى أثناء قيام جهاز Airfryer بالطهي بالبخار والشواء والخبز.
*مقارنةً بالبطاطس المقلية المحضّرة في المنزل باستخدام مقلاة تقليدية.
**بناءً على قياسات المختبر الداخلي، أجهزة Airfryer من Philips؛ طهو صدر دجاج (160 درجة مئوية من دون إحماء مسبق) أو فيليه سمك السلمون (200 درجة مئوية من دون إحماء مسبق) مقارنة باستخدام فرن من الفئة أ. قد تختلف النسب المئوية الدقيقة باختلاف المنتج.
***مقارنة بأجهزة Airfryer من Philips بتقنية RapidAir
****تم القياس في مختبر خارجي، استنادًا إلى محتوى فيتامين C في البروكلي.
*****قد يختلف عدد الوصفات بحسب البلد
******تستند المقارنة إلى طهو دجاجة كاملة مدة 80 دقيقة باستخدام وظيفة البخار والقلي بالهواء مقابل وظيفة القلي بالهواء فقط
***** الاتحاد الأوروبي (EP3038503)، أستراليا (2014313885)، البرازيل (11 2016 003855 0)، الهند (201647007156)، روسيا (2016111110)، الولايات المتحدة (10448786).