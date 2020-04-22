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  • احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
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    Professional HDL10

    LPL29B1

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يشكل المصباح الأمامي LED عالي الطاقة من Philips أداة مثالية للإصلاحات بدون استخدام اليدَين. بفضل رأس قابل للتوجيه عند 90 درجة، يمكنك توجيه مصباحك بسهولة. ويؤمن وضعَي الضوء الاقتصادي والمعزز والشعاع العريض إنارة فائقة لمنطقة العمل.

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    Professional HDL10

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    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    مصباح أمامي LED احترافي

    • مصباح LED عالي الجودة
    • 100 لومن وضع تعزيز/50 لومن وضع اقتصادي
    • زاوية شعاع عريض 50 درجة
    • رأس مصباح محوري يدور بمقدار 90 درجة
    مصباح LED معزز 100 لومن للمهمات التي تتطلب دقة عالية

    مصباح LED معزز 100 لومن للمهمات التي تتطلب دقة عالية

    يوفر مصباح HDL10 الذي يمكن وضعه على الرأس LED من Philips ضوء LED بقوة 100 لومن في وضع التعزيز ليمنحك القدرة على رؤية حتى أصغر التفاصيل خلال العمل على عمليات الإصلاح عالية الدقة.

    مصباح LED اقتصادي 50 لومن لعمليات الكشف السريع

    مصباح LED اقتصادي 50 لومن لعمليات الكشف السريع

    بفضل الوضع الاقتصادي الذي يوفر ضوءًا بقوة 50 لومن، توفر المصابيح التي يمكن وضعها على الرأس LED إضاءة متفوقة لعمليات الكشف السريعة. ويعتبر هذا الضوء اللطيف مثاليًا لعمليات الكشف عن قرب بدون تعب.

    مشغّل بواسطة 3 بطاريات من نوع AAA من Philips

    مشغّل بواسطة 3 بطاريات من نوع AAA من Philips

    يتم تشغيل مصباح LED الذي يمكن وضعه على الرأس من Philips بواسطة ثلاث بطاريات قلوية سهلة الاستبدال والتي تم تضمينها في العلبة لراحة تامة.

    رأس مصباح محوري يدور بمقدار 90 درجة

    رأس مصباح محوري يدور بمقدار 90 درجة

    بفضل رأس مصباح محوري يدور بمقدار 90 درجة، يمكنك تعديل زاوية الضوء واتجاهه بحسب حاجاتك.

    زاوية شعاع عريض: حتى 50 درجة

    زاوية شعاع عريض: حتى 50 درجة

    ويوفر لك الشعاع العريض الذي يصل إلى 50 درجة إنارة شاملة للمهمة التي بين يديك، وفي الوقت نفسه يؤمن الكمية المناسبة من الضوء.

    عصبة رأس عريضة وقابلة للضبط لملاءمة مثالية

    تسمح الأشرطة العريضة المطاطية الثلاثة بتعديل عصبة الرأس بسهولة من أجل إمساكها براحة وقوة.

    اهزم الظلمة مع ضوء طبيعي ناعم

    تتميّز المصابيح المعلّقة من الحائط الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.

    فترة استخدام مصباح LED من 10000 ساعة

    تم تزويد مصباح HDL10 من Philips بمصابيح LED تدوم طويلاً، الأمر الذي يضمن حتى 10000 ساعة من إضاءة LED المستمرة.

    مصباح LED متعدد الاتجاهات

    يتميّز مصباح HDL10 برأس مصباح قابل للتوجيه بمقدار 90 درجة وزاوية شعاع من 50 درجة، فيوفّر ضوء LED متعدد الاتجاهات لإضاءة منطقة العمل إلى أقصى حد.

    مصباح أمامي LED ‏IPX4 مقاوم للماء

    يبقى مصباح LED الذي يمكن وضعه على الرأس من Philips والمقاوم للمياه على حاله وفعالاً بالكامل حتى بعد تعرضه للطرطشة بالسوائل.

    المواصفات التقنية

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      LPL29B1
      رمز الطلب
      39360631

    • الخصائص الكهربائية

      فترة تشغيل البطارية
      حتى 10 ساعات
      نوع البطارية
      3 بطاريات من نوع AAA من Philips
      مصدر الطاقة
      بطارية من نوع AAA
      فولتية
      1.5  فولت
      القدرة الكهربائية بالواط
      1.5  واط

    • خصائص الضوء

      زاوية الشعاع
      50  درجة
      حرارة اللون
      6000  كلفن
      فترة استهلاك مصابيح LED
      10000  ساعات
      إخراج الضوء
      100  لومن
      إخراج الضوء (اقتصادي)
      50  لومن

    • معلومات العلبة الخارجية

      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      1230  غ
      الارتفاع
      13.5  سم
      الطول
      41  سم
      العرض
      25  سم

    • بيانات العلبة

      EAN1
      8727900393606
      EAN3
      8727900393699

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الارتفاع
      4.1  سم
      الطول
      7.5  سم
      كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
      6
      الوزن مع البطاريات
      115  غ
      العرض
      4.5  سم
      الوزن من دون البطاريات
      85  غ
      الحجم
      صغيرة الحجم

    • وصف المنتج

      تصنيف الحماية من الدخول (IP)
      IPX4
      مغنطيس
      لا
      المواد واللمسات النهائية
      اللدن الحراري وبولي كربونات ونيلون
      عدد مصابيح LED
      1
      حرارة التشغيل
      من -10 إلى 50  درجة مئوية
      ضوء قابل للتوجيه
      رأس مصباح محوري يدور بمقدار 90 درجة
      مقاومة ضد
      • شحم
      • زيت
      التقنية
      LED
      سماعة مثبتة على الرأس
      نعم
      المجموعة
      مصباح على الرأس

    Badge-D2C

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