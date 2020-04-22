LPL29B1
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يشكل المصباح الأمامي LED عالي الطاقة من Philips أداة مثالية للإصلاحات بدون استخدام اليدَين. بفضل رأس قابل للتوجيه عند 90 درجة، يمكنك توجيه مصباحك بسهولة. ويؤمن وضعَي الضوء الاقتصادي والمعزز والشعاع العريض إنارة فائقة لمنطقة العمل.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يوفر مصباح HDL10 الذي يمكن وضعه على الرأس LED من Philips ضوء LED بقوة 100 لومن في وضع التعزيز ليمنحك القدرة على رؤية حتى أصغر التفاصيل خلال العمل على عمليات الإصلاح عالية الدقة.
بفضل الوضع الاقتصادي الذي يوفر ضوءًا بقوة 50 لومن، توفر المصابيح التي يمكن وضعها على الرأس LED إضاءة متفوقة لعمليات الكشف السريعة. ويعتبر هذا الضوء اللطيف مثاليًا لعمليات الكشف عن قرب بدون تعب.
يتم تشغيل مصباح LED الذي يمكن وضعه على الرأس من Philips بواسطة ثلاث بطاريات قلوية سهلة الاستبدال والتي تم تضمينها في العلبة لراحة تامة.
بفضل رأس مصباح محوري يدور بمقدار 90 درجة، يمكنك تعديل زاوية الضوء واتجاهه بحسب حاجاتك.
ويوفر لك الشعاع العريض الذي يصل إلى 50 درجة إنارة شاملة للمهمة التي بين يديك، وفي الوقت نفسه يؤمن الكمية المناسبة من الضوء.
تسمح الأشرطة العريضة المطاطية الثلاثة بتعديل عصبة الرأس بسهولة من أجل إمساكها براحة وقوة.
تتميّز المصابيح المعلّقة من الحائط الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.
تم تزويد مصباح HDL10 من Philips بمصابيح LED تدوم طويلاً، الأمر الذي يضمن حتى 10000 ساعة من إضاءة LED المستمرة.
يتميّز مصباح HDL10 برأس مصباح قابل للتوجيه بمقدار 90 درجة وزاوية شعاع من 50 درجة، فيوفّر ضوء LED متعدد الاتجاهات لإضاءة منطقة العمل إلى أقصى حد.
يبقى مصباح LED الذي يمكن وضعه على الرأس من Philips والمقاوم للمياه على حاله وفعالاً بالكامل حتى بعد تعرضه للطرطشة بالسوائل.
معلومات الطلب
الخصائص الكهربائية
خصائص الضوء
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وصف المنتج
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