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  • أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ. أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ. أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ.

    Sonicare ProtectiveClean 4300 فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6450/05

    أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ.

    المس الفرق الذي يحدثه التنظيف اللطيف أثناء تبييض أسنانك بفضل مستشعر الضغط الذي نقدّمه، وذلك في أسبوع واحد.

    Sonicare ProtectiveClean 4300 فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ.

    تبييض الأسنان في أسبوع واحد فقط.

    • مستشعر الضغط المضمّن
    • وضع تنظيف واحد
    • ميزة BrushSync
    تبييض الأسنان في أسبوع واحد فقط

    تبييض الأسنان في أسبوع واحد فقط

    اضغط على رأس الفرشاة W2 Optimal White لإزالة البقع عن سطح الأسنان وإظهار ابتسامة أكثر بياضًا. وبفضل شعيراته الكثيفة في الوسط والمخصصة لإزالة البقع، أثبت قدرته سريريًا على تبييض الأسنان في غضون أسبوع فقط.

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

    لتوصيل مقبض الفرشاة الذكي برؤوس الفرشاة الذكية

    لتوصيل مقبض الفرشاة الذكي برؤوس الفرشاة الذكية

    إن هذه التقنية ممكّنة لاستخدام رقاقة صغيرة للكشف عن رأس الفرشاة الذكي والمقبض الذكي ومزامنتهما. ويعدّ ثنائي المقبض الذكي ورأس الفرشاة الذكي مزيجًا قويًا يمكّن التذكيرات الذكية بالاستبدال.

    لتنبيهك عند الضغط بشكل مفرط

    لتنبيهك عند الضغط بشكل مفرط

    قد يؤدّي الضغط المفرط أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة إلى إلحاق الضرر بأسنانك ولثتك. لتفادي هذا الأمر، تصدر فرشاة ProtectiveClean من Philips Sonicare صوتًا نابضًا ولطيفًا لتذكيرك بتخفيف الضغط.

    آمنة ولطيفة على المناطق الحساسة وآلات تقويم الأسنان وعلاجات الأسنان

    آمنة ولطيفة على المناطق الحساسة وآلات تقويم الأسنان وعلاجات الأسنان

    يمكنك التأكد من الحصول على تجربة آمنة لتنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة. فتقنية الاهتزازات الصوتية التي نقدّمها مناسبة للاستخدام مع جهاز تقويم الأسنان والحشوات والتلبيسات والكسوات الخزفية، بالإضافة إلى أنها تساعد في تجنب التسوّس وتحسين صحة اللثة.

    استمتع بروتين Sonicare من Philips بفضل برنامج سهل البدء

    استمتع بروتين Sonicare من Philips بفضل برنامج سهل البدء

    قد يستغرق بدء روتين جديد بعض الوقت للتأقلم معه. يمنحك برنامجنا السهل خيار زيادة قوة التنظيف بواسطة الفرشاة بشكل تدريجي ولطيف أثناء الاستخدامات الـ 14 الأولى بواسطة فرشاة الأسنان الجديدة.

    تشجيع لعملية تنظيف دقيقة

    تشجيع لعملية تنظيف دقيقة

    هل أنت بحاجة إلى فرشاة أسنان كهربائية مع مؤقّت؟ يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المناسب لتنظيف كل قسم من فمك، بينما ينبّهك Smartimer الذي نقدّمه عند بلوغ وقت الدقيقتين الموصى به لتنظيف الأسنان.

    اعرف دائمًا عندما يحين وقت استبدال رؤوس فرشاتك

    اعرف دائمًا عندما يحين وقت استبدال رؤوس فرشاتك

    تتعرّض كل رؤوس الفرشاة إلى التلف مع مرور الوقت. إلا أن تقنية BrushSync التي نقدّمها تتعقّب المدة التي استخدمت فيها رأس الفرشاة الحالي والقوة التي كنت تنظف أسنانك بها. وستعلم عندما يحين وقت استبدال الرأس، بفضل ضوء متوفر على مقبض الفرشاة وإشارة صوتية قصيرة. بهذه الطريقة، تضمن أن رأس الفرشاة يعمل بطريقة جيدة.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      100-240 فولت، 50-60 هرتز

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى أسبوعين
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      • أسود
      • أبيض وأخضر فاتح

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية
      توافق المقبض
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      المقبض
      تصميم مريح
      وقت تنظيف الأسنان
      ما يصل إلى أسبوعين
      تذكير بالاستبدال
      • لضمان الحصول على أفضل نتائج دائمًا
      • يضيء رمز التذكير

    • العناصر المضمنة

      المقبض
      ProtectiveClean، قطعتان
      رؤوس الفرشاة
      W2 Optimal White (عدد 2)
      الشاحن
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    • أداء التنظيف

      الفوائد الصحية
      للمساعدة على تقليل مخاطر التسوّس
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer
      فوائد التبييض
      تبييض الأسنان في أسبوع واحد
      السرعة
      تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
      معلومات عن الضغط
      اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      مستويان من القوة
      • مرتفع
      • منخفض

    • تقنية المستشعر الذكي

      تذكير بالاستبدال من BrushSync
      • اعرف دائمًا عندما
      • يحين وقت استبدال رؤوس الفرشاة
      مستشعر الضغط
      للتنبيه عند الضغط بشكل مفرط على الأسنان

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