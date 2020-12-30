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  • سريعة. كاملة. فعالة. سريعة. كاملة. فعالة. سريعة. كاملة. فعالة.

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    HQ8250/17

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    سريعة. كاملة. فعالة.

    توفر مسارات رؤوس الحلاقة Speed-XL الثلاثة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

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    سريعة. كاملة. فعالة.

    • قابلة للشحن
    نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه: لحلاقة سريعة وفعالة

    نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه: لحلاقة سريعة وفعالة

    يبقي رؤوس الحلاقة الثلاثة على اتصال دقيق ببشرتك لحلاقة سريعة وفعالة.

    تنظيف سريع مع طلاء مقاوم للبكتيريا

    تنظيف سريع مع طلاء مقاوم للبكتيريا

    يضمن الطلاء المقاوم للبكتيريا داخل وحدة الحلاقة تنظيف آلة الحلاقة في ثوانٍ.

    نظام قص دقيق

    نظام قص دقيق

    تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

    تقنية رفع وقص فعالة

    تقنية رفع وقص فعالة

    يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

    نظام Reflex Action

    نظام Reflex Action

    تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة ناعمة
      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ
      حامل الحمام
      نعم

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      50  دقيقة

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      • شاشة من الكروم
      • لكر

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ HQ9

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      • نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه
      • نظام Reflex Action
      • رؤوس مرنة منفردة
      نظام الحلاقة
      • رؤوس حلاقة Speed XL
      • نظام قص دقيق
      • تقنية رفع وقص فعالة
      إنشاء المظهر
      أداة تشذيب دقيقة

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      مؤشر انخفاض البطارية
      التنظيف
      قابلة للغسل
      جاري الشحن
      • قابلة للشحن
      • سلكي/لاسلكي
      جاري الشحن
      ساعة واحدة
      وقت الحلاقة
      17 يومًا

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • سلك الطاقة
    • حقيبة صغيرة للسفر
    • غطاء للحماية
    • دليل المستخدم
    • فرشاة التنظيف
    • حامل الحمام
    Badge-D2C

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