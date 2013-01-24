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ناعمة ومريحة
آلة الحلاقة Philips الجديدة هذه مجهزة بحيث توفر أداء حلاقة ممتازاً. وهي تضمن حصولك على حلاقة رائعة، وبعد الاستخدام يمكنك بكل بساطة غسلها بسهولة تحت الحنفية.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ناعمة ومريحة
آلة الحلاقة Philips الجديدة هذه مجهزة بحيث توفر أداء حلاقة ممتازاً. وهي تضمن حصولك على حلاقة رائعة، وبعد الاستخدام يمكنك بكل بساطة غسلها بسهولة تحت الحنفية.
ناعمة ومريحة
آلة الحلاقة Philips الجديدة هذه مجهزة بحيث توفر أداء حلاقة ممتازاً. وهي تضمن حصولك على حلاقة رائعة، وبعد الاستخدام يمكنك بكل بساطة غسلها بسهولة تحت الحنفية.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ناعمة ومريحة
آلة الحلاقة Philips الجديدة هذه مجهزة بحيث توفر أداء حلاقة ممتازاً. وهي تضمن حصولك على حلاقة رائعة، وبعد الاستخدام يمكنك بكل بساطة غسلها بسهولة تحت الحنفية.
نظام ثنائي الشفرات يرفع الشعرات ليقوم بالشذب.
تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية
ضع شفرات آلة الحلاقة أقرب إلى الجلد للحصول على حلاقة متميزة.
رؤوس رقيقة للغاية بفتحات لحلق الشعيرات الطويلة وفتحات صغيرة فريدة مصممة لالتقاط أقصر الشعيرات الناتئة.
يمكن غسل آلة الحلاقة المضادة للماء بسهولة تحت الحنفية.
بالعرض الكامل، آلة الحلاقة المنبثقة مثالية لتنعيم السوالف والشاربين.
نظام الحلاقة
نظام الطاقة
ميزات إلكترونية
اللون الخارجي
الملحقات
الوزن والمقاييس