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آلة حلاقة كهربائية

HQ7180
التصنيف الإجمالي / 5
  • ناعمة ومريحة ناعمة ومريحة ناعمة ومريحة
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    آلة حلاقة كهربائية

    HQ7180
    التصنيف الإجمالي / 5

    ناعمة ومريحة

    آلة الحلاقة Philips الجديدة هذه مجهزة بحيث توفر أداء حلاقة ممتازاً. وهي تضمن حصولك على حلاقة رائعة، وبعد الاستخدام يمكنك بكل بساطة غسلها بسهولة تحت الحنفية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    آلة حلاقة كهربائية

    ناعمة ومريحة

    آلة الحلاقة Philips الجديدة هذه مجهزة بحيث توفر أداء حلاقة ممتازاً. وهي تضمن حصولك على حلاقة رائعة، وبعد الاستخدام يمكنك بكل بساطة غسلها بسهولة تحت الحنفية.

    ناعمة ومريحة

    آلة الحلاقة Philips الجديدة هذه مجهزة بحيث توفر أداء حلاقة ممتازاً. وهي تضمن حصولك على حلاقة رائعة، وبعد الاستخدام يمكنك بكل بساطة غسلها بسهولة تحت الحنفية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    آلة حلاقة كهربائية

    ناعمة ومريحة

    آلة الحلاقة Philips الجديدة هذه مجهزة بحيث توفر أداء حلاقة ممتازاً. وهي تضمن حصولك على حلاقة رائعة، وبعد الاستخدام يمكنك بكل بساطة غسلها بسهولة تحت الحنفية.

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      ناعمة ومريحة

      تحلق أقصر الشعيرات

      تقنية Super Lift & Cut®

      تقنية Super Lift & Cut®

      نظام ثنائي الشفرات يرفع الشعرات ليقوم بالشذب.

      نظام عكس الحركة Reflex Action

      نظام عكس الحركة Reflex Action

      تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

      رؤوس عائمة منفردة

      رؤوس عائمة منفردة

      ضع شفرات آلة الحلاقة أقرب إلى الجلد للحصول على حلاقة متميزة.

      نظام تقطيع دقيق

      نظام تقطيع دقيق

      رؤوس رقيقة للغاية بفتحات لحلق الشعيرات الطويلة وفتحات صغيرة فريدة مصممة لالتقاط أقصر الشعيرات الناتئة.

      آلة حلاقة قابلة للغسل

      يمكن غسل آلة الحلاقة المضادة للماء بسهولة تحت الحنفية.

      آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

      بالعرض الكامل، آلة الحلاقة المنبثقة مثالية لتنعيم السوالف والشاربين.

      المواصفات التقنية

      • نظام الحلاقة

        نظام تقطيع دقيق
        نعم
        فتحات Sensotec
        نعم
        تقنية Super Lift & Cut®
        نعم
        نظام عكس الحركة Reflex Action
        نعم
        رؤوس عائمة منفردة
        نعم
        قابلة للغسل
        نعم
        رؤوس غير قابلة للتآكل
        نعم
        مسند قابل للفك
        نعم
        مفصل مزوّد بالطاقة لمثبّت الغطاء
        نعم
        تشغيل هادئ
        نعم
        بدون اهتزاز
        نعم
        حجيرة لجمع الشعر
        نعم
        رأس بديل
        HQ8

      • نظام الطاقة

        قابلة للشحن
        نعم
        المأخذ الكهربائي الرئيسي
        نعم
        وقت الشحن
        1  ساعة (ساعات)
        وقت الحلاقة
        35  ساعة (ساعات)
        شحن سريع
        نعم
        تحديد تلقائي
        100-240 فولت
        بطاريات نيكل قابلة لإعادة للشحن
        نعم

      • ميزات إلكترونية

        مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        أحمر
        مؤشر امتلاء البطارية
        أخضر
        مؤشر الشحن
        أخضر
        مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل إلكتروني
        نعم
        مصباح الطاقة
        أخضر

      • اللون الخارجي

        مزخرف
        نعم
        مقابض مطاطية
        نعم

      • الملحقات

        آلة حلاقة منبثقة
        نعم
        غطاء الحماية
        نعم
        فرشاة تنظيف
        نعم
        ورق ترشيح
        نعم
        حقيبة صغيرة للسفر
        نعم

      • الوزن والمقاييس

        الصندوق F
        نعم
        صندوق ملحوم
        نعم

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