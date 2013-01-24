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ناعمة ومريحة
آلة الحلاقة Philips Norelco الجديدة هذه مجهزة بحيث توفر أداء حلاقة ممتازاً. وهي تضمن حصولك على حلاقة رائعة، وبعد الاستخدام يمكنك بكل بساطة غسلها بسهولة تحت الحنفية.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ناعمة ومريحة
آلة الحلاقة Philips Norelco الجديدة هذه مجهزة بحيث توفر أداء حلاقة ممتازاً. وهي تضمن حصولك على حلاقة رائعة، وبعد الاستخدام يمكنك بكل بساطة غسلها بسهولة تحت الحنفية.
ناعمة ومريحة
آلة الحلاقة Philips Norelco الجديدة هذه مجهزة بحيث توفر أداء حلاقة ممتازاً. وهي تضمن حصولك على حلاقة رائعة، وبعد الاستخدام يمكنك بكل بساطة غسلها بسهولة تحت الحنفية.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ناعمة ومريحة
آلة الحلاقة Philips Norelco الجديدة هذه مجهزة بحيث توفر أداء حلاقة ممتازاً. وهي تضمن حصولك على حلاقة رائعة، وبعد الاستخدام يمكنك بكل بساطة غسلها بسهولة تحت الحنفية.
ضع شفرات آلة الحلاقة أقرب إلى الجلد للحصول على حلاقة متميزة.
رؤوس رقيقة للغاية بفتحات لحلق الشعيرات الطويلة وفتحات صغيرة فريدة مصممة لالتقاط أقصر الشعيرات الناتئة.
تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية
نظام ثنائي الشفرات يرفع الشعرات ليقوم بالشذب.
بالعرض الكامل، آلة الحلاقة المنبثقة مثالية لتنعيم السوالف والشاربين.
يمكن غسل آلة الحلاقة المضادة للماء بسهولة تحت الحنفية.
نظام الطاقة
ميزات إلكترونية
الوزن والمقاييس
الملحقات
اللون الخارجي
نظام الحلاقة