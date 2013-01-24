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آلة حلاقة كهربائية

HQ7120
التصنيف الإجمالي / 5
  • ناعمة ومريحة ناعمة ومريحة ناعمة ومريحة
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    آلة حلاقة كهربائية

    HQ7120
    التصنيف الإجمالي / 5

    ناعمة ومريحة

    آلة الحلاقة Philips Norelco الجديدة هذه مجهزة بحيث توفر أداء حلاقة ممتازاً. وهي تضمن حصولك على حلاقة رائعة، وبعد الاستخدام يمكنك بكل بساطة غسلها بسهولة تحت الحنفية.

    آلة حلاقة كهربائية

    ناعمة ومريحة

    آلة الحلاقة Philips Norelco الجديدة هذه مجهزة بحيث توفر أداء حلاقة ممتازاً. وهي تضمن حصولك على حلاقة رائعة، وبعد الاستخدام يمكنك بكل بساطة غسلها بسهولة تحت الحنفية.

    ناعمة ومريحة

    آلة الحلاقة Philips Norelco الجديدة هذه مجهزة بحيث توفر أداء حلاقة ممتازاً. وهي تضمن حصولك على حلاقة رائعة، وبعد الاستخدام يمكنك بكل بساطة غسلها بسهولة تحت الحنفية.

    آلة حلاقة كهربائية

    ناعمة ومريحة

    آلة الحلاقة Philips Norelco الجديدة هذه مجهزة بحيث توفر أداء حلاقة ممتازاً. وهي تضمن حصولك على حلاقة رائعة، وبعد الاستخدام يمكنك بكل بساطة غسلها بسهولة تحت الحنفية.

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      ناعمة ومريحة

      تحلق أقصر الشعيرات

      رؤوس عائمة منفردة

      رؤوس عائمة منفردة

      ضع شفرات آلة الحلاقة أقرب إلى الجلد للحصول على حلاقة متميزة.

      نظام تقطيع دقيق

      نظام تقطيع دقيق

      رؤوس رقيقة للغاية بفتحات لحلق الشعيرات الطويلة وفتحات صغيرة فريدة مصممة لالتقاط أقصر الشعيرات الناتئة.

      نظام عكس الحركة Reflex Action

      نظام عكس الحركة Reflex Action

      تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

      تقنية Super Lift & Cut®

      تقنية Super Lift & Cut®

      نظام ثنائي الشفرات يرفع الشعرات ليقوم بالشذب.

      آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

      بالعرض الكامل، آلة الحلاقة المنبثقة مثالية لتنعيم السوالف والشاربين.

      آلة حلاقة قابلة للغسل

      يمكن غسل آلة الحلاقة المضادة للماء بسهولة تحت الحنفية.

      المواصفات التقنية

      • نظام الطاقة

        تحديد تلقائي
        100-240 فولت
        وقت الشحن
        8  ساعة (ساعات)
        قابلة للشحن
        نعم
        وقت الحلاقة
        30  ساعة (ساعات)
        المأخذ الكهربائي الرئيسي
        نعم
        بطاريات نيكل قابلة لإعادة للشحن
        نعم

      • ميزات إلكترونية

        مصباح الطاقة
        أخضر
        مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل إلكتروني
        نعم
        مؤشر الشحن
        أخضر
        مؤشر امتلاء البطارية
        نعم

      • الوزن والمقاييس

        الصندوق F
        نعم
        صندوق ملحوم
        نعم

      • الملحقات

        فرشاة تنظيف
        نعم
        غطاء الحماية
        نعم
        آلة حلاقة منبثقة
        نعم
        ورق ترشيح
        نعم

      • اللون الخارجي

        مقابض مطاطية
        نعم
        مزخرف
        نعم

      • نظام الحلاقة

        رؤوس عائمة منفردة
        نعم
        رؤوس غير قابلة للتآكل
        نعم
        رأس بديل
        HQ8
        تقنية Super Lift & Cut®
        نعم
        مسند قابل للفك
        نعم
        تشغيل هادئ
        نعم
        بدون اهتزاز
        نعم
        حجيرة لجمع الشعر
        نعم
        نظام عكس الحركة Reflex Action
        نعم
        نظام تقطيع دقيق
        نعم
        قابلة للغسل
        نعم
        مفصل مزوّد بالطاقة لمثبّت الغطاء
        نعم
        فتحات Sensotec
        نعم

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