طعام مقلي لذيذ وصحي مع نسبة دهون أقل بكثير

تمكّنك تقنية Rapid Air الحائزة براءة اختراع من قلي الوجبات الخفيفة ووجبات الطعام الشهية وخَبزها وتحميصها وشويها بنسبة دهون أقل من المقلاة التقليدية، وذلك من دون استخدام الزيت أو باستخدام كمية قليلة جدًا! بالإضافة إلى ذلك، تصدر تقنية Rapid Air رائحة أقل من المقالي التقليدية. كما أنها سهلة التنظيف وآمنة واقتصادية للاستخدام اليومي!