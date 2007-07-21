مشروبات ساخنة لذيذة جداً

للحصول على نكهة قصوى، يجب تحضير مشروب ساخن على درجة حرارة مثالية: فعلى سبيل المثال، يحتاج الشاي الأخضر إلى مياه تصل حرارتها إلى 80 درجة مئوية، والقهوة الفورية 90 درجة مئوية أما الشاي الأسود أو الشوكولاتة الساخنة أو الحساء فتحتاج إلى حرارة تبلغ 100 درجة مئوية. اختر الإعداد المناسب على الغلاية وتلذّذ بمشروبك المفضّل.