HD4686/90
مشروبات ساخنة لذيذة جداً
للحصول على نكهة قصوى، يجب تحضير مشروب ساخن على درجة حرارة مثالية: فعلى سبيل المثال، يحتاج الشاي الأخضر إلى مياه تصل حرارتها إلى 80 درجة مئوية، والقهوة الفورية 90 درجة مئوية أما الشاي الأسود أو الشوكولاتة الساخنة أو الحساء فتحتاج إلى حرارة تبلغ 100 درجة مئوية. اختر الإعداد المناسب على الغلاية وتلذّذ بمشروبك المفضّل.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إعدادات درجة الحرارة على 40 و80 و90 و100 درجة مئوية للتأكد من أن يكون المكون الأساسي للشاي أو القهوة الفورية أو الحساء أو النودلز على درجة الحرارة التي تريدها.
تحافظ وظيفة حفظ السخونة على درجة حرارة المياه التي قمت بتعيينها.
غطاء دوار مع فتحة عريضة لعملية تعبئة وتنظيف سهلة، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.
يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.
فلتر ثلاثي الطبقات مضاد للكلس للحصول على كوب مياه نظيف وغلاية أنظف.
قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.
نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة
ضوء أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.
مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.
تكون الجهة الخارجية من آلة تحميص الخبز باردة دائمًا ويمكن لمسها بأمان.
يصدر صوت جرس عندما تبلغ المياه نقطة الغليان.
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