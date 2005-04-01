HD4665/20
غليان سريع وسهل
تتميّز الغلاية الكهربائية والمعدنية المتينة من Philips بأداة تسخين مسطحة لغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.
مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.
يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.
قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.
يمكن ملء الغلاية عبر القمع أو عبر فتح الغطاء.
يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.
ضوء أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.
فلتر مضاد للتكلس لكوب ماء نظيف وغلاية أنظف.
نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.
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المواصفات العامة
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