HD2630/40
استمتع بتوست رائع
محمـصة Philips بفتحات عريضة وعميقة وميزة التمركز الذاتي لضمان الحصول على توست ذهبي متساوٍ على الشرائح السميكة أو الرفيعة. تتميز برف مدمج لتسخين الكعك، وصينية للفتات قابلة للسحب، وأزرار بلمسة واحدة لإعادة التسخين وإذابة الجليد.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ستتوقف المحمـصة تلقائيًا إذا انحشر الخبـز بداخلها.
رف تسخين الكعك لتسخين الكعك والكرواسون.
تبقى الجهة الخارجية من آلة التحميص باردة ويمكن لمسها بأمان.
يتيح لك زر إذابة الجليد في المحمـصة إذابة الجليد والتحميص في خطوة واحدة، بينما يقوم زر إعادة التسخين بتدفئة الخبـز البارد أو تحميص الخبـز المحمص مرة أخرى.
آلة تحميص الخبز من Philips مزوّدة بفتحات عريضة جدًا لتناسب شرائح الخبز، بغض النظر عن سماكتها.
ميزة الرفع إلى الأعلى لإخراج شرائح الخبز الصغيرة بأمان.
سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.
محمـصة Philips ذات الفتحات ذاتية التمركز تسمح لك بوضع شرائح سميكة أو رفيعة وتضمن بقاءها في المنتصف للحصول على خبـز محمص بشكل متساوٍ.
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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