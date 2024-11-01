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  • استمتع بتوست رائع استمتع بتوست رائع استمتع بتوست رائع

    مجموعة Viva Toaster

    HD2630/40

    استمتع بتوست رائع

    محمـصة Philips بفتحات عريضة وعميقة وميزة التمركز الذاتي لضمان الحصول على توست ذهبي متساوٍ على الشرائح السميكة أو الرفيعة. تتميز برف مدمج لتسخين الكعك، وصينية للفتات قابلة للسحب، وأزرار بلمسة واحدة لإعادة التسخين وإذابة الجليد.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة Viva Toaster

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    استمتع بتوست رائع

    محمـصة للحصول على خبـز ذهبي دائمًا

    • فتحتان
    • 3 وظائف
    • أبيض بنفسجي
    • فتحة عريضة إضافية، مسخن للكعك
    إيقاف تلقائي للسلامة في حالة انحشار الخبـز

    إيقاف تلقائي للسلامة في حالة انحشار الخبـز

    ستتوقف المحمـصة تلقائيًا إذا انحشر الخبـز بداخلها.

    حامل لتسخين الخبز والكرواسان

    حامل لتسخين الخبز والكرواسان

    رف تسخين الكعك لتسخين الكعك والكرواسون.

    تبقى الجهة الخارجية من آلة التحميص باردة ويكمن لمسها بأمان

    تبقى الجهة الخارجية من آلة التحميص باردة ويكمن لمسها بأمان

    تبقى الجهة الخارجية من آلة التحميص باردة ويمكن لمسها بأمان.

    إذابة الجليد أو إعادة تسخين الخبـز المحمص في خطوة واحدة

    إذابة الجليد أو إعادة تسخين الخبـز المحمص في خطوة واحدة

    يتيح لك زر إذابة الجليد في المحمـصة إذابة الجليد والتحميص في خطوة واحدة، بينما يقوم زر إعادة التسخين بتدفئة الخبـز البارد أو تحميص الخبـز المحمص مرة أخرى.

    فتحتان عريضتان جدًا تتسعان لشرائح الخبز السميكة أو الرفيعة

    فتحتان عريضتان جدًا تتسعان لشرائح الخبز السميكة أو الرفيعة

    آلة تحميص الخبز من Philips مزوّدة بفتحات عريضة جدًا لتناسب شرائح الخبز، بغض النظر عن سماكتها.

    ميزة الرفع إلى الأعلى لإخراج شرائح الخبز الصغيرة بأمان

    ميزة الرفع إلى الأعلى لإخراج شرائح الخبز الصغيرة بأمان

    ميزة الرفع إلى الأعلى لإخراج شرائح الخبز الصغيرة بأمان.

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.

    فتحات ذاتية التمركز بعرض متغير لخبـز محمص بشكل متساوٍ

    فتحات ذاتية التمركز بعرض متغير لخبـز محمص بشكل متساوٍ

    محمـصة Philips ذات الفتحات ذاتية التمركز تسمح لك بوضع شرائح سميكة أو رفيعة وتضمن بقاءها في المنتصف للحصول على خبـز محمص بشكل متساوٍ.

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      المواد
      غطاء خارجي بلاستيكي (بولي بروبيلين/بولي كربونات/أكريلونيتريل ستايرين بيوتادين)، وطبقة كروم على الجانب العلوي
      اللون (الألوان)
      أبيض/بنفسجي

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      850-1000  W
      طول سلك الطاقة
      0.85  m

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي للأمان
      نعم

    Badge-D2C

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