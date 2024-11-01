HD2630/20
تلذذ بطعم الخبر المحمّص
تم تزويد آلة تحميص الخبز HD2630/20 من Philips بفتحات عميقة وميزة التمركز في الوسط لضمان شرائح من الخبز المحمص ذهبية اللون بالتساوي في جميع أجزائها، سواء كانت سميكة أو رفيعة. وتتميز الآلة برف مضمّن لتسخين الكعك، وصينية منزلقة لتجميع الفُتات، وزر لإعادة التسخين وآخر لإزالة الجليد بلمسة واحدة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتم إيقاف تشغيل آلة تحميص الخبز تلقائيًا إذا علق الخبز بداخلها.
حامل لتسخين الخبز والكرواسان.
يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس.
يتيح لك زر إزالة الجليد إمكانية على آلة التحميص التخلص من الجليد والتحميص في الوقت نفسه، ويقوم زر إعادة التسخين بتسخين الخبز البارد أو زيادة تحميص الخبز المحمّص.
آلة تحميص من Philips مع فتحات كبيرة جدًا لتلائم سماكة الخبز أكان رفيعًا أو سميكًا.
ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان.
سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.
تتيح لك الفتحات المتمركزة في الوسط آلة التحميص من Philips إمكانية وضع شرائح سميكة أو رفيعة والتأكد من تثبيتها في الوسط لتحميص الخبز بشكل متساوٍ.
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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