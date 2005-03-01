HD2626/20
تلذذ بطعم الخبر المحمّص
آلة تحميص مع فتحتَين بحجمَين متغايرَين ومفتاح تحكم بالتحمير للحصول على قطع خبز محمّصة كما تريدها، سواء أكانت ذهبية اللون بطريقة متساوية أم سميكة أم رفيعة. تُعتبر هذه الآلة ملائمة جدًا بفضل وظيفتَي إذابة الجليد وإعادة التسخين. يمكنك استخدامها بكل أمان بفضل ميزة رفع الخبز والتصميم الخارجي المعزول عن الحرارة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة.
زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت.
الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز بارد دائمًا ويمكن لمسه بأمان.
سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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