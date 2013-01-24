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آلة تحميص الخبز

HD2626/20
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تلذذ بطعم الخبر المحمّص تلذذ بطعم الخبر المحمّص تلذذ بطعم الخبر المحمّص
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    آلة تحميص الخبز

    HD2626/20
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    آلة تحميص مع فتحتَين بحجمَين متغايرَين ومفتاح تحكم بالتحمير للحصول على قطع خبز محمّصة كما تريدها، سواء أكانت ذهبية اللون بطريقة متساوية أم سميكة أم رفيعة. تُعتبر هذه الآلة ملائمة جدًا بفضل وظيفتَي إذابة الجليد وإعادة التسخين. يمكنك استخدامها بكل أمان بفضل ميزة رفع الخبز والتصميم الخارجي المعزول عن الحرارة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    آلة تحميص الخبز

    تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    آلة تحميص مع فتحتَين بحجمَين متغايرَين ومفتاح تحكم بالتحمير للحصول على قطع خبز محمّصة كما تريدها، سواء أكانت ذهبية اللون بطريقة متساوية أم سميكة أم رفيعة. تُعتبر هذه الآلة ملائمة جدًا بفضل وظيفتَي إذابة الجليد وإعادة التسخين. يمكنك استخدامها بكل أمان بفضل ميزة رفع الخبز والتصميم الخارجي المعزول عن الحرارة. إكتشف كلّ المميزات

    تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    آلة تحميص مع فتحتَين بحجمَين متغايرَين ومفتاح تحكم بالتحمير للحصول على قطع خبز محمّصة كما تريدها، سواء أكانت ذهبية اللون بطريقة متساوية أم سميكة أم رفيعة. تُعتبر هذه الآلة ملائمة جدًا بفضل وظيفتَي إذابة الجليد وإعادة التسخين. يمكنك استخدامها بكل أمان بفضل ميزة رفع الخبز والتصميم الخارجي المعزول عن الحرارة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    آلة تحميص الخبز

    تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    آلة تحميص مع فتحتَين بحجمَين متغايرَين ومفتاح تحكم بالتحمير للحصول على قطع خبز محمّصة كما تريدها، سواء أكانت ذهبية اللون بطريقة متساوية أم سميكة أم رفيعة. تُعتبر هذه الآلة ملائمة جدًا بفضل وظيفتَي إذابة الجليد وإعادة التسخين. يمكنك استخدامها بكل أمان بفضل ميزة رفع الخبز والتصميم الخارجي المعزول عن الحرارة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل آلة تحميص الخبز

      تلذذ بطعم الخبر المحمّص

      سميك أو رفيع، لكن ذهبي اللون دائماً

      • فتحتان
      • 3 وظائف
      • معدني هادئ
      تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة

      تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة

      تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة.

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت.

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

      الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز بارد دائمًا ويمكن لمسه بأمان.

      صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

      صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

      سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

      ميزة الرفع للأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بسهولة

      ميزة الرفع للأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بسهولة

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        الطاقة
        1000 W
        مقاس الفتحة (طولx عرض x ارتفاع)
        136‏x‏32‏x‏131 mm
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        التردد
        50-60 Hz
        فولتية
        220-240 V
        اللون (الألوان)
        أسود / معدن مصقول
        إيقاف تشغيل تلقائي للأمان
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        طول سلك الطاقة
        0.85 m

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