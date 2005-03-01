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  • تلذذ بطعم الخبر المحمّص تلذذ بطعم الخبر المحمّص تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    آلة تحميص الخبز

    HD2626/20

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    آلة تحميص مع فتحتَين بحجمَين متغايرَين ومفتاح تحكم بالتحمير للحصول على قطع خبز محمّصة كما تريدها، سواء أكانت ذهبية اللون بطريقة متساوية أم سميكة أم رفيعة. تُعتبر هذه الآلة ملائمة جدًا بفضل وظيفتَي إذابة الجليد وإعادة التسخين. يمكنك استخدامها بكل أمان بفضل ميزة رفع الخبز والتصميم الخارجي المعزول عن الحرارة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    آلة تحميص الخبز

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    تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    سميك أو رفيع، لكن ذهبي اللون دائماً

    • فتحتان
    • 3 وظائف
    • معدني هادئ
    تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة

    تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة

    تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة.

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت.

    يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

    يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

    الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز بارد دائمًا ويمكن لمسه بأمان.

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.

    ميزة الرفع للأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بسهولة

    ميزة الرفع للأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بسهولة

    يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

    يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      أسود / معدن مصقول

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      1000  W
      طول سلك الطاقة
      0.85  m
      التردد
      50-60  Hz
      مقاس الفتحة (طولx عرض x ارتفاع)
      136‏x‏32‏x‏131  mm

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي للأمان
      نعم

    Badge-D2C

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