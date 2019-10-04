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EasySpeed

مكواة بالبخار

GC1750/26
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • سهولة وفعالية سهولة وفعالية سهولة وفعالية
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    EasySpeed مكواة بالبخار

    GC1750/26
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    سهولة وفعالية

    تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها المصنوعة من السيراميك لتنزلق بسهولة على كل الأقمشة والمقاومة للخدوش، ووظيفة Calc Clean لأداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    EasySpeed مكواة بالبخار

    سهولة وفعالية

    تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها المصنوعة من السيراميك لتنزلق بسهولة على كل الأقمشة والمقاومة للخدوش، ووظيفة Calc Clean لأداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    سهولة وفعالية

    تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها المصنوعة من السيراميك لتنزلق بسهولة على كل الأقمشة والمقاومة للخدوش، ووظيفة Calc Clean لأداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    EasySpeed مكواة بالبخار

    سهولة وفعالية

    تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها المصنوعة من السيراميك لتنزلق بسهولة على كل الأقمشة والمقاومة للخدوش، ووظيفة Calc Clean لأداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

      سهولة وفعالية

      4 إعدادات للبخار، لنتائج كيّ أفضل

      • بخار كثيف يصل إلى 100 غ
      • قاعدة مكواة من السيراميك
      • منع التقطير
      خزان مياه بسعة 220 مل لجلسات كيّ أطول

      خزان مياه بسعة 220 مل لجلسات كيّ أطول

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير سعة 220 ملل، مما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.

      حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

      حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

      يمكن استخدام هذه المكواة البخارية مع مياه الحنفية العادية، وتسهّل حاوية تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر عند استخدام مياه الحنفية.

      رذاذ مياه مضمن لترطيب القماش بطريقة متساوية

      رذاذ مياه مضمن لترطيب القماش بطريقة متساوية

      وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

      بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا

      بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا

      بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا.

      قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

      قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

      قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع.

      يُحافظ نظام منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

      يُحافظ نظام منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

      يحول نظام منع التقطير الذي نقدّمه دون تسرّب المياه لتفادي البقع الناتجة من قطرات المياه، وللكيّ بثقة على أي درجة حرارة.

      بخار كثيف يصل إلى 100 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      بخار كثيف يصل إلى 100 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تعزيز بخار حتى 100 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسرعة.

      قاعدة مكواة من السيراميك لانزلاق سهل ومقاومة للخدوش

      قاعدة مكواة من السيراميك لانزلاق سهل ومقاومة للخدوش

      تنزلق قاعدة المكواة المتينة من السيراميك بسهولة على كل أنواع الأقمشة. وهي مانعة للالتصاق ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.

      قاعدة مكواة أكبر لتغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة*

      قاعدة مكواة أكبر لتغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة*

      فتحة أعرض لتعبئة المياه بسهولة*

      فتحة أعرض لتعبئة المياه بسهولة*

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        1.9 m

      • سهل الاستخدام

        اللون
        أزرق
        سعة خزان الماء
        220 ml
        وضع التشغيل (وضع ECO)
        .
        وقت الإحماء
        30 ثانية
        اسم قاعدة المكواة
        سيراميك
        منع التقطير
        نعم
        مِرش
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        الطاقة
        2000 W
        بخار مستمر
        25 g/min
        تعزيز البخار
        100 g
        Vertical steam
        نعم
        Variable steam levels
        نعم

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        حاوية تنظيف الكلس مضمنة

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          مخاطر المنتج
          • مقارنة بالمجموعة السابقة Comfort

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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