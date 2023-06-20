هواء صحي، على الدوام
يلتقط فلتر HEPA من الكربون النشط الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون بفعالية، بما في ذلك PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا الفورمالديهايد وإجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه الصغيرة جدًا إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هواء صحي، على الدوام
يلتقط فلتر HEPA من الكربون النشط الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون بفعالية، بما في ذلك PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا الفورمالديهايد وإجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه الصغيرة جدًا إكتشف كلّ المميزات
هواء صحي، على الدوام
يلتقط فلتر HEPA من الكربون النشط الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون بفعالية، بما في ذلك PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا الفورمالديهايد وإجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه الصغيرة جدًا إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هواء صحي، على الدوام
يلتقط فلتر HEPA من الكربون النشط الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون بفعالية، بما في ذلك PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا الفورمالديهايد وإجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه الصغيرة جدًا إكتشف كلّ المميزات
تدمر تقنية التعقيم بالأكسيجين Nanokill الخلايا البكتيرية والأغشية الدهنية الفيروسية، مما يقتل بشكل فعال الفيروسات المسببة للأمراض HFMD >و99% من فيروسات الأنفلونزا A H1N1*.
يقوم بتصفية 99,97% من الجسيمات ذات قطر بحجم 0,3 ميكرون*، أي أصغر من الجسيمات ذات الاحتمالية الأعلى لحمل مسببات الحساسية الشائعة بما في ذلك عث الغبار غبار الطلع ووبر الكلاب والقطط
يمكن تركيب فلاتر HEPA (جسيمات الهواء العالية الكفاءة) المركبة والكربون النشط بطريقة سهلة ومريحة.
يحتوي على مركب إزالة الفورمالدهيد الثنائي من الأمين والمنغنيز الذي يلتقط الفورمالدهيد ويحلله بسرعة في أقل من 0,1 ثانية*. يحتوي فلتر الكربون المنشط على مساحة سطح محددة تعادل 52 ملعب كرة قدم، ما يوفر امتصاصًا قويًا لمنتجات وروائح يتحلل منها الفورمالدهيد. وهو يقلل من تركيز الفورمالدهيد إلى 0,01 مغ/م ، أي 10 مرات أعلى من المعايير الأوروبية
الوزن والأبعاد
الأداء
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