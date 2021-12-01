FY1700/30
فلتر أصلي لسلسلة أجهزة تنقية الهواء 1000
فلتر بديل أصلي لجهاز تنقية الهواء: فلتر HEPA NanoProtect من نوع 3 في 1، وطبقة كربون نشط وفلتر أولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار ومسببات الحساسية تجاه الحيوانات الأليفة والفيروسات.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فلاتر بديلة لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 1000 من Philips: الطرازان AC1711، وAC1715. ويمكنك التحقق من رقم طراز جهاز تنقية الهواء على الجزء السفلي منه.
توفر الفلاتر أداء فلترة مثاليًا لمدة تصل إلى عام كامل (2)، ما يوفر عليك المتاعب والتكاليف. وينبغي استبدال الفلتر الأولي بانتظام للحصول على أفضل أداء.
صُمم فلتر Philips الأصلي خصوصًا ليلائم جهازك تمامًا. وللحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام فلتر Philips دومًا.
نظام فلترة من 3 طبقات يتألف من فلتر أولي، وفلتر HEPA NanoProtect وطبقة كربون نشط، حيث يلتقط 99,9% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0,003 ميكرون (1) - لحمايتك من الملوثات والفيروسات والمواد المسببة للحساسية والبكتيريا والروائح الكريهة.
يُعلمك المؤشر على شاشة جهاز Philips بضرورة استبدال الفلتر. الصيانة سهلة، ولا تستغرق أكثر من دقيقة.
المواصفات العامة
الأداء
الوزن والأبعاد
استبدال
