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Genuine replacement filter

مضمّن 3 في 1

FY1700/30
التصنيف الإجمالي / 5
  • 3 فلاتر في 1 للاستمتاع بالأداء تمامًا مثل اليوم الأول 3 فلاتر في 1 للاستمتاع بالأداء تمامًا مثل اليوم الأول 3 فلاتر في 1 للاستمتاع بالأداء تمامًا مثل اليوم الأول
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    Genuine replacement filter مضمّن 3 في 1

    FY1700/30
    التصنيف الإجمالي / 5

    3 فلاتر في 1 للاستمتاع بالأداء تمامًا مثل اليوم الأول

    نقدّم عملية تصفية من 3 مراحل مع NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لضمان حمايتك من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات. إكتشف كلّ المميزات

    Genuine replacement filter مضمّن 3 في 1

    3 فلاتر في 1 للاستمتاع بالأداء تمامًا مثل اليوم الأول

    نقدّم عملية تصفية من 3 مراحل مع NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لضمان حمايتك من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات. إكتشف كلّ المميزات

    3 فلاتر في 1 للاستمتاع بالأداء تمامًا مثل اليوم الأول

    نقدّم عملية تصفية من 3 مراحل مع NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لضمان حمايتك من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات. إكتشف كلّ المميزات

    Genuine replacement filter مضمّن 3 في 1

    3 فلاتر في 1 للاستمتاع بالأداء تمامًا مثل اليوم الأول

    نقدّم عملية تصفية من 3 مراحل مع NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لضمان حمايتك من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات. إكتشف كلّ المميزات

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      3 فلاتر في 1 للاستمتاع بالأداء تمامًا مثل اليوم الأول

      فلتر Philips أصلي يتّسع بطريقة مثالية

      • فترة استهلاك من شهرًا
      • HEPA+كربون نشط+فلتر أولي
      • تنقية 99,97% بحجم 0,003 ميكرومترات
      • تنقية الغازات والروائح الكريهة
      ملاءمة مثالية لأداء عالٍ على الدوام

      ملاءمة مثالية لأداء عالٍ على الدوام

      تم تصميم فلتر Philips الأصلي إلى جانب الجهاز نفسه لضمان ملاءمة مثالية، بهدف تشغيل الجهاز بسلاسة دائمًا.

      تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بطريقة فعالة

      تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بطريقة فعالة

      تخضع فلاتر الهواء من Philips لاختبارات إلزامية وصارمة قبل أن يتم إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. تم تصميم فلاترنا لتزويد جهاز تنقية الهواء من Philips بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استهلاكها. (6)

      3 فلاتر في 1 لراحة تامة وأداء فائق

      3 فلاتر في 1 لراحة تامة وأداء فائق

      يجمع الفلتر الأسطواني الشكل 3 في 1 المراحل الثلاثة من التنقية في الفلاتر المطلوبة لتحقيق تشغيل جهازك تمامًا مثل اليوم الأول كل مرة. (6) يشكّل كل من فلتر الكربون النشط وHEPA والفلتر الأولي مزيجًا مثاليًا لإزالة الملوّثات والفيروسات ومسببات الحساسية والبكتيريا لضمان تنفس هواء أنظف من خلال تغيير الفلاتر الثلاثة في الوقت نفسه.

      ينظّف فلتر NanoProtect Pro HEPA بوقت أسرع من H13 (4)

      ينظّف فلتر NanoProtect Pro HEPA بوقت أسرع من H13 (4)

      نقدّم عملية تنقية ثلاثية المراحل مع NanoProtect HEPA والكربون النشط والفلتر الأولي، لضمان حمايتك من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات. تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوّثات وتستخدم شحنة كهرباء استاتيكية لجذبها، مما يمكّنها من تنقية الهواء بشكل أسرع من فلتر HEPA H13 المستخدَم لأغراض طبية. (5)

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء (7)

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء (7)

      يلتقط الرذاذات، بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكل منفصل للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء. وتم اختبار فعاليته أيضًا ضد فيروس كورونا (8).

      استخدام لمدة 12 شهرًا

      استخدام لمدة 12 شهرًا

      يقدّم الفلتر 3 في 1 المضمّن من Philips حماية متسّقة ويضمن تنقية مثالية لمدة 12 شهرًا. (1)

      راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

      راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

      يعلمك جهاز Philips عندما يحين وقت تنظيف الفلتر الأولي ومتى يجب استبدال الفلتر، وهي عملية تتطلّب أقل من دقيقة واحدة. ويسمح ذلك بصيانة الجهاز بدون مجهود، وضمان الاستمتاع دائمًا بهواء نظيف وصحي في الوقت نفسه.

      تنظيف الفلتر الأولي بانتظام

      تنظيف الفلتر الأولي بانتظام

      للاستمتاع بأفضل أداء تنقية، يجب تنظيف الفلتر الأولي بشكل منتظم باستخدام مكنسة كهربائية.

      اتصل بالجهاز وتتبع فترة استهلاك الفلتر

      اتصل بالجهاز وتتبع فترة استهلاك الفلتر

      يمكنك مراقبة فترة استخدام الفلتر وحالته في أي وقت وأي مكان بفضل تطبيق CleanHome+‎ (2). احصل على تنبيه عندما يحين وقت تغيير الفلتر وتمكّن من طلب فلتر جديد بسهولة ومباشرة من التطبيق (3).

      المواصفات التقنية

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        7  كلغ
        أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
        220×220×247  ملليمترًا
        أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
        212×135×237
        الوزن مع التغليف
        .89  كلغ

      • التصميم والتشطيبات

        اللون (الألوان)
        أبيض، أسود

      • الاستبدال

        الفلتر المضمّن
        نعم
        لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء من Philips
        • AC1711
        • AC1715

      • الأداء

        إزالة الروائح الكريهة
        نعم
        إزالة المركّبات العضوية المتطايرة
        نعم
        تنقية الجسيمات
        99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
        تنقية مسببات الحساسية
        99,99%
        تنقية الفيروسات والرذاذ
        &lt;99,9%
        الفلتر
        فلتر HEPA مضمّن وفلتر كربون نشط وفلتر أولي

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          الآراء

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          • (1) يتم احتساب فترة الاستخدام الموصى بها بالاستناد إلى متوسط وقت الاستخدام الخاص بمستهلكي منتجات Philips وبيانات مستوى تلوّث الهواء الخارجي في المدن التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO). يتأثر وقت الاستخدام الفعلي بظروف الاستخدام ووتيرته.
          • (2) ينطبق على طرازات محددة فقط مع إمكانية الاتصال
          • (3) ينطبق في البلدان حيث يتوفر متجر لشركة Philips فقط
          • (4) تتميّز مادة فلتر NanoProtect HEPA بمقاومة أدنى لدفق الهواء مقارنة بفلتر HEPA H13، مما يسمح لجهاز تنقية الهواء من Philips المزوّد بفلتر NanoProtect بتقديم معدل أعلى من تسليم الهواء النظيف (CADR) مقارنة بفلتر HEPA H13 معتمد وبحجم مماثل.
          • (5) من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية وفق معيار DIN71460-1.
          • (6) بالاستناد إلى الفلتر المستخدَم مع جهاز تنقية الهواء AC1711 أو 1715 من Philips.
          • (7) تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Health group Ltd.‎ في حجرة اختبار بحجم يبلغ 28,5 م³ وملوّثة بفيروس الإنفلونزا من النوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء.
          • (8) اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس كورونا (فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي) المتعلّق بالطيور مع فلتر HEPA NanoProtect من Philips.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

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