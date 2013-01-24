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5000 Series

مكنسة كهربائية بدون كيس

FC9570/62
التصنيف الإجمالي / 5
  • أعلى مستوى من الأداء بفضل PowerCyclone 7 أعلى مستوى من الأداء بفضل PowerCyclone 7 أعلى مستوى من الأداء بفضل PowerCyclone 7
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    5000 Series مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC9570/62
    التصنيف الإجمالي / 5

    أعلى مستوى من الأداء بفضل PowerCyclone 7

    تشكّل المكنسة الكهربائية بدون كيس 5000 Series من Philips المكنسة الكهربائية الصغيرة والأكثر فعالية التي نقدّمها على الإطلاق. احصل على نتائج تنظيف عميق قصوى بأدنى مجهود، وذلك بفضل تقنية PowerCyclone 7 وفوهة TriActive التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف في تمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    5000 Series مكنسة كهربائية بدون كيس

    أعلى مستوى من الأداء بفضل PowerCyclone 7

    تشكّل المكنسة الكهربائية بدون كيس 5000 Series من Philips المكنسة الكهربائية الصغيرة والأكثر فعالية التي نقدّمها على الإطلاق. احصل على نتائج تنظيف عميق قصوى بأدنى مجهود، وذلك بفضل تقنية PowerCyclone 7 وفوهة TriActive التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف في تمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    أعلى مستوى من الأداء بفضل PowerCyclone 7

    تشكّل المكنسة الكهربائية بدون كيس 5000 Series من Philips المكنسة الكهربائية الصغيرة والأكثر فعالية التي نقدّمها على الإطلاق. احصل على نتائج تنظيف عميق قصوى بأدنى مجهود، وذلك بفضل تقنية PowerCyclone 7 وفوهة TriActive التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف في تمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    5000 Series مكنسة كهربائية بدون كيس

    أعلى مستوى من الأداء بفضل PowerCyclone 7

    تشكّل المكنسة الكهربائية بدون كيس 5000 Series من Philips المكنسة الكهربائية الصغيرة والأكثر فعالية التي نقدّمها على الإطلاق. احصل على نتائج تنظيف عميق قصوى بأدنى مجهود، وذلك بفضل تقنية PowerCyclone 7 وفوهة TriActive التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف في تمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

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      أعلى مستوى من الأداء بفضل PowerCyclone 7

      تخلّص من الغبار بطريقة سهلة وصحية

      • 2000 واط
      • PowerCyclone 7
      • فلتر Allergy H13
      • فوهة TriActive
      محرك قوي بقدرة 2000 واط لقوة شفط عالية

      محرك قوي بقدرة 2000 واط لقوة شفط عالية

      يولّد المحرك بقدرة 2000 واط قوة شفط تبلغ 410 واط كحد أقصى لتنظيف دقيق في كل مرة.

      PowerCyclone 7 للحفاظ على قوة شفط عالية لمدة أطول

      PowerCyclone 7 للحفاظ على قوة شفط عالية لمدة أطول

      تتميّز تقنية PowerCyclone 7 بتصميم انسيابي للحدّ من مقاومة الهواء ولضمان قوة شفط عالية ومستمرة. يقوم دفق الهواء الفائق السرعة في الحجرة الأسطوانية والشفرات الفريدة من نوعها الموجودة على المخرج بفصل الغبار عن الهواء بطريقة فعّالة.

      فوهة TriActive لتنظيف دقيق بثلاثة اتجاهات

      فوهة TriActive لتنظيف دقيق بثلاثة اتجاهات

      تتميّز فوهة TriActive بـ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة. تقوم القاعدة المصممة بشكل خاص بإزالة الغبار من عمق السجاد، فيما تشفط الفتحة الكبيرة في الجهة الأمامية القطع الكبيرة. أما قنوات الهواء والفراشي الموجودة في جانبَي الفوهة فتلتقط الغبار والأوساخ على طول الجدران أو الأثاث.

      وظيفة التحكم بالطاقة لضبط قوة الشفط

      وظيفة التحكم بالطاقة لضبط قوة الشفط

      تقوم وظيفة التحكّم بالطاقة بضبط عملية الشفط بسهولة لتناسب مختلف مهام التنظيف، بدءًا من الأرضيات الصلبة ووصولًا إلى المفروشات الناعمة.

      تصميم صغير مع مقبض أمامي ومقبض علوي لسهولة الحمل

      تصميم صغير مع مقبض أمامي ومقبض علوي لسهولة الحمل

      يضمن التصميم الصغير الحجم والخفيف الوزن سهولة تخزين المكنسة الكهربائية وحملها. ويشتمل التصميم على مقبض علوي وآخر أمامي لحملها بسهولة وبدون جهد.

      حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

      حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

      تم تصميم حاوية الغبار السهلة التفريغ لفكّها وتفريغها بشكل صحي وباستخدام يد واحدة، ما يساعد في تقليل انتشار الغبار في الهواء.

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض وفوهة للأثاث

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض وفوهة للأثاث

      تم تضمين فرشاة مخصصة لإزالة الغبار في المقبض بحيث تكون جاهزةً دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد. كذلك، تم تصميم فوهة الأثاث لضمان تنظيف مثالي للمفروشات الناعمة مثل الوسائد والكنبات والمقاعد بذراعين، ولإزالة زغب الحيوانات حتى.

      يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

      يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

      يقوم نظام فلتر Allergy H13 بالتقاط > 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، ما يعدّ مثاليًا للأشخاص الذين يشكون من الحساسية. يبلغ مستوى التنقية HEPA 13*.

      مصدّ ناعم وعجلات مطاطية لحماية الأثاث

      مصدّ ناعم وعجلات مطاطية لحماية الأثاث

      مصدّ ناعم وعجلات مطاطية لحماية الأثاث وتفادي الخدوش على الأرضيات، وللتحكّم بالجهاز بسهولة في أرجاء المنزل.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2000  واط
        طاقة الإدخال (IEC)
        1700  واط
        مستوى قوة الصوت
        72-82  ديسيبل
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        410  واط

      • مدى الاستفادة

        دائرة العمل نصف القطرية
        9  أمتار
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        نوع العجلات
        مطاط
        وصلات الأنبوب
        ActiveLock
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز

      • التصميم

        اللون
        أزرق رويال داكن

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        1.5  لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر Allergy H13
        مرشح المحرك
        فلتر قابل للغسل
        مستوى التنقية
        مستوى HEPA13*
        مستوى HEPA13*

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فرشاة مضمّنة
        مخزن الملحقات
        على ملقط الأنبوب
        فوهة إضافية
        فوهة للأثاث
        فوهة عادية
        فوهة TriActive
        ملحقات إضافية
        استبدال الفلتر: FC8010/02

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        412 ‏x‏ 280‏ x‏ 280  ملليمترًا
        وزن المنتج
        5  كلغ

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          الآراء

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          • تم اختبار مستويات التنقية بحسب EN60312-1-2017، وهي موازية لمستوى HEPA 13.