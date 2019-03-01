عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. استمتعي ببشرة ناعمة كالحرير لمدة أسابيع واعتني بمناطق جسمك بطرق مخصصة لإزالة الشعر.