هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ابدأ يومك بالاستيقاظ بلطف على صوت منبه يتصاعد مستوى صوته تدريجياً. تتميز أصوات المنبه العادية الذي تم إعداد مستوى الصوت فيه مسبقاً بكونها إما منخفضة جداً بدرجة غير كافية لإيقاظك أو مرتفعة ومزعجة جداً لدرجة أنك ستستيقظ مرعوباً. اختر أن تستيقظ إما على صوت موسيقاك أو محطة الراديو المفضلة لديك أو صفارة المنبه. يرتفع مستوى صوت منبه الاستيقاظ اللطيف تدريجياً من الانخفاض الشديد إلى الارتفاع المعقول لإيقاظك بلطف.
يسمح لك مؤقت النوم بتحديد المدة التي ترغب في خلالها في الاستماع إلى الموسيقى أو محطة الراديو التي تختارها قبل أن يغلبك النعاس. ما عليك سوى تعيين حد زمني (حتى ساعتين) واختيار القرص المضغوط أو محطة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها حالما يغلبك النعاس. سيستمر تشغيل المجموعة طوال الفترة المحددة وبعد ذلك سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا والانتقال إلى وضع توفير استهلاك الطاقة والاستعداد الصامت. بفضل مؤقت النوم يمكنك النوم على ألحان موسيقاك المفضلة المتوفرة على القرص المضغوط أو مشغل الأغاني على الراديو، مما يوفر عليك محاولة التغلب على الأرق أو القلق بشأن الطاقة المهدورة.
للتغلب على النوم، تتضمن ساعة Philips المزودة براديو ميزة الغفوة. فإذا رن المنبه ووجدت أنك لا تزال ترغب في متابعة النوم قليلًا، فما عليك سوى الضغط على زر "إعادة التنبيه" مرة واحدة والعودة إلى النوم. سيرن المنبه مرة أخرى بعد مرور تسع دقائق. ويمكنك متابعة الضغط على زر "تكرار التنبيه" كل تسع دقائق إلى أن تقوم بإيقاف تشغيل المنبه تمامًا.
تقوم شاشة عرض وقت التنبيه دائماً بعرض كل من الوقت الحالي والوقت المحدد لانطلاق المنبه. ويؤدي العرض الثابت إلى القضاء على الحاجة للضغط على الزر للتأكد من إعداد المنبه والوقت المحدد لانطلاقه، كما أن العرض الثابت لوقت المنبه يضمن لك صحة تعيين المنبه وأنه سينطلق في الوقت المحدد.
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