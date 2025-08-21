العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريتان AAA
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- حامل التثبيت على الطاولة
- جهاز تحكم عن بُعد
86PQT8530/56
مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية.
استعد لتجربة ألوان QLED بدقة 4K، ورؤية وصوت سينمائيين مع Dolby Vision وDolby Atmos. مع Google TV، ستستمتع بمحتوى لا حصر له يلبي رغباتك.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ألوان حيوية. مشاهد فائقة الوضوح. صورة مثالية بكل ما للكلمة من معنى. بدقة 4K (UHD)، هذا تلفزيون QLED بدقة 4K الذي يتكيف مع كل تنسيقات HDR. في كل لحظة مذهلة، سواء أكانت في مشاهد مظلمة أم مشرقة، سواء أكنت تشاهدها مباشرة أم عبر البث، ستستمتع بكل تفصيل وأنت تشاهد مشهدًا تلو الآخر.
تأخذك تقنيتا Dolby Vision وDolby Atmos إلى عالم المخرج، حيث يتماشى كل مشهد، بوضوح تام وفقًا لمعايير السينما، فيمتّع عينيك وأذنيك. سواء أكنت تشاهد الأفلام أم المباريات الرياضية أم الألعاب، أحط نفسك بتجارب سينمائية واقعية مع كل لحظة مذهلة.
ما الذي تريد مشاهدته؟ يُجمِّع Google TV الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظمها لك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.
تحكّم بتلفزيون Google TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتويات والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google- مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.
تجاوز تجربة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play. استمتع بعدد لا نهائي من الأفلام والبرامج والموسيقى والتطبيقات والألعاب، وكل ذلك في مكان واحد. ويتوفر المزيد للاستمتاع به.
هل تريد اختبار صورة مثالية لكل مشهد؟ يتوافق تلفزيون QLED من Philips بدقة 4K مع كل تنسيقات HDR الأساسية، ما يعني أنك ستستمتع بمشاهدة صور زاهية ونقية. سترى كل تفصيل، حتى في المناطق الداكنة والساطعة.
