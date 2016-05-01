اعرض المحتوى الخاص بك بطريقة أفضل من أي وقت مضى بفضل دقة تبلغ أربعة أضعاف دقة الشاشة التقليدية. تتميّز هذه الشاشة الكبيرة جدًا بحجم 75 بوصة بـ 3840 x 2160 بكسل من الألوان الدقيقة والتي تنبض بالحياة، فتكون نافذتك نحو عالم جديد
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شغّل المحتوى من 4 إدخالات منفصلة بواسطة QuadViewer
استمتع بمرونة أكبر على شاشاتك، مع إمكانية تشغيل المحتوى من أربعة إدخالات منفصلة كحد أقصى، كل ذلك على شاشة واحدة. تعتبر ميزة QuadViewer مثالية لغرف التحكم والشركات وغرف الاجتماعات.
CMND: تحكم بشاشاتك
أمسك بزمام الأمور بفضل النظام الأساسي والقوي لإدارة الشاشات CMND. إذ يمكنك تحديث المحتويات وإدارتها بفضل CMND & Create أو التحكم بإعداداتك بفضل CMND & Control، فلا شيء مستحيل مع CMND.
إدخال OPS اختياري لإنشاء حل متكامل
حوّل شاشتك إلى حل رقمي متكامل للافتات الإعلانية وقم بإنشاء شبكة شاشات متصلة وذكية وآمنة. إن "خاصية قابلية التوصيل المفتوحة" (OPS) هي فتحة قياسية حيث يمكنك إدخال مشغل وسائط بميزة OPS. يمكّنك هذا الحل الخالي من الأسلاك من تركيب جهاز أو استخدامه أو الاحتفاظ به عندما تحتاج إليه.
ابقِ المحتوى الخاص بك قيد التشغيل مع FailOver
يُعتبر الحفاظ على المحتوى قيد التشغيل أساسيًا للتطبيقات التجارية المتطلبة. وعلى الرغم أنه من غير المرجح أن تواجه حالات فشل في المحتوى، إلا أن ميزة FailOver توفر لك الحماية بفضل تقنية ثورية تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل مشغل الوسائط. يتم تشغيل FailOver تلقائيًا عندما يفشل الإدخال الأساسي. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.
ميزة SmartPower لتوفير الطاقة
يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.
اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer
حوّل جهاز USB إلى جهاز رقمي للافتات الإعلانية فعال من حيث التكلفة. ما عليك سوى حفظ المحتوى (الفيديو والصوت والصور) على جهاز USB وتوصيله بشاشتك. يمكنك أيضًا إنشاء قائمة تشغيل وجدولة المحتويات عبر القائمة التي تظهر على الشاشة والاستمتاع بالقائمة التي أنشأتها في أي وقت ومن أي مكان.
4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل
شاهد شاشات Signage Solutions بطريقة لم تختبرها من قبل، بفضل دقة أعلى بأربع مرات من الشاشات التقليدية بدقة Full HD. تتميّز هذه الشاشة بدقة تبلغ 3840 × 2160 بكسل وبصور نقية وتنبض بالحياة، لتكون بمثابة نافذة إلى عالم جديد بالكامل.
تبسيط الاجتماعات بفضل FailOver للمؤتمرات
بفضل FailOver، بات بإمكانك تبسيط العروض التقديمية والمؤتمرات عبر الفيديو. عندما لا يتم استخدام غرفة اجتماعات أو مؤتمرات، يمكن تشغيل محتوى الخلفية من أي مصدر إدخال تختاره. وعندما يبدأ الاجتماع وتحتاج إلى مشاركة عرض تقديمي على شاشتك، ما عليك سوى توصيل الكمبيوتر، وستبدّل الشاشة تلقائيًا مصادر الإدخال وتعرض محتوى شاشاتك، من دون الحاجة إلى تبديل الإدخالات يدويًا.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (قياس متري)
189.3
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
74.5
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
3840 x 2160
دقة البكسل
0,429 x 0,429 مم
الدقة المثلى
3840 × 2160 @ 60 هرتز
السطوع
410
cd/m²
ألوان الشاشة
1073 مليون
نسبة التباين (نموذجي)
1200:1
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
8,0
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
إلغاء التشابك بين 3D MA
تحسين التباين الديناميكي
تعويض الحركة، إلغاء التشابك
مسح تدريجي
تقنية اللوحة
IPS
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
وصلة مقاس 3.5 ملم
وصلة مكبر الصوت الخارجي
SPDIF
إدخال الفيديو
VGA (D-Sub تناظري)
DisplayPort (1,2)
DVI-D
HDMI (x3)
مكوّن (RCA)
مركّب (RCA)
إدخال الصوت
مقبس مقاس 3,5 مم
الصوت اليسار/اليمين (RCA)
توصيلات أخرى
إخراج تيار متناوب
OPS
USB
إخراج الفيديو
DisplayPort
تحكم خارجي
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
RJ45
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
الملاءمة
الوضعية
أفقي (16/7)
صورة داخل صورة
PIP
وظائف حفظ الشاشة
نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
التحكم بلوحة المفاتيح
مخفية
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
التوصيل الحلقي للإشارة
RS232
DisplayPort
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
سهولة التثبيت
الإدخال الذكي
وظائف توفير استهلاك الطاقة
الطاقة الذكية
تسهيلات أخرى
مقابض الحمل
أداء الصورة
تحكم متقدم في الألوان
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
HDMI (سلك واحد)
LAN (RJ45)
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
2 × 10 واط (RMS)
الطاقة
مأخذ كهربائي رئيسي
100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
استهلاك الطاقة (نموذجي)
197
واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0.5 واط
الأبعاد
تعيين العرض
1676,60
ملليمترًا
وزن المنتج
53,3
كلغ
تعيين الارتفاع
955,00
ملليمترًا
تعيين العمق
73,80
ملليمترًا
تعيين العرض (بوصة)
66,01
بوصة
تعيين الارتفاع (بوصة)
37.60
بوصة
التثبيت على الحائط
600 x 400 مم، M8
تعيين العمق (بوصة)
2,91
بوصة
عرض الإطار الخارجي
12,50 مم
وزن المنتج (لِبرة)
117,51
رطل
عرض الإدخال الذكي
250
ملليمترًا
ارتفاع الإدخال الذكي
300
ملليمترًا
شروط التشغيل
الارتفاع
0 ~ 3000 م
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
5 ~ 40
درجة مئوية
متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
50,000
ساعة (ساعات)
الرطوبة النسبية
20 ~ 80
%
نطاق درجة الحرارة (التخزين)
-20 ~ 60
درجة مئوية
تطبيقات الوسائط المتعددة
تشغيل فيديو USB
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
تشغيل صور USB
BMP
GIF
JPEG
JPG
تشغيل صوت USB
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
الملحقات
الملحقات المضمّنة
سلك طاقة التيار المتناوب
بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
دليل البدء السريع
جهاز تحكم عن بُعد
دليل المستخدم على قرص مضغوط
كبل RS232
سلك HDMI
الإكسسوارات الاختيارية
جهاز استقبال HDBaseT OPS (CRD25)
مستشعر بالأشعة تحت الحمراء للحركة الخفيفة (CRD41)
متفرقات
لغات العرض على الشاشة
الإنكليزية
الفرنسية
الألمانية
الإيطالية
البولندية
الروسية
الأسبانية
التركية
الصينية المبسطة
الصينية التقليدية
العربية
اليابانية
البرتغالية
الضمان
ضمان لمدة 3 سنوات
الموافقات التنظيمية
CE
UL/cUL
CCC
C-Tick
RoHS
GOST
FCC، الفئة أ
ما محتويات الصندوق؟
العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
سلك طاقة التيار المتناوب
بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
دليل البدء السريع
جهاز تحكم عن بُعد
دليل المستخدم على قرص مضغوط
كبل RS232
سلك HDMI
الملحقات الاختيارية: جهاز استقبال HDBaseT OPS (CRD25)
الملحقات الاختيارية: مستشعر بالأشعة تحت الحمراء للحركة الخفيفة (CRD41)