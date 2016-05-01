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    Signage Solutions شاشة U-Line

    75BDL3000U/00

    التصنيف الإجمالي / 5
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    اعرض المحتوى الخاص بك بطريقة أفضل من أي وقت مضى بفضل دقة تبلغ أربعة أضعاف دقة الشاشة التقليدية. تتميّز هذه الشاشة الكبيرة جدًا بحجم 75 بوصة بـ 3840 x ‏2160 بكسل من الألوان الدقيقة والتي تنبض بالحياة، فتكون نافذتك نحو عالم جديد

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة U-Line

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    بفضل تجربة المشاهدة على شاشة كبيرة جدًا

    • 75 بوصة
    • إضاءة LED خلفية للحافة
    • تقنية Ultra HD
    شغّل المحتوى من 4 إدخالات منفصلة بواسطة QuadViewer

    شغّل المحتوى من 4 إدخالات منفصلة بواسطة QuadViewer

    استمتع بمرونة أكبر على شاشاتك، مع إمكانية تشغيل المحتوى من أربعة إدخالات منفصلة كحد أقصى، كل ذلك على شاشة واحدة. تعتبر ميزة QuadViewer مثالية لغرف التحكم والشركات وغرف الاجتماعات.

    CMND: تحكم بشاشاتك

    CMND: تحكم بشاشاتك

    أمسك بزمام الأمور بفضل النظام الأساسي والقوي لإدارة الشاشات CMND. إذ يمكنك تحديث المحتويات وإدارتها بفضل CMND & Create أو التحكم بإعداداتك بفضل CMND & Control، فلا شيء مستحيل مع CMND.

    إدخال OPS اختياري لإنشاء حل متكامل

    إدخال OPS اختياري لإنشاء حل متكامل

    حوّل شاشتك إلى حل رقمي متكامل للافتات الإعلانية وقم بإنشاء شبكة شاشات متصلة وذكية وآمنة. إن "خاصية قابلية التوصيل المفتوحة" (OPS) هي فتحة قياسية حيث يمكنك إدخال مشغل وسائط بميزة OPS. يمكّنك هذا الحل الخالي من الأسلاك من تركيب جهاز أو استخدامه أو الاحتفاظ به عندما تحتاج إليه.

    ابقِ المحتوى الخاص بك قيد التشغيل مع FailOver

    ابقِ المحتوى الخاص بك قيد التشغيل مع FailOver

    يُعتبر الحفاظ على المحتوى قيد التشغيل أساسيًا للتطبيقات التجارية المتطلبة. وعلى الرغم أنه من غير المرجح أن تواجه حالات فشل في المحتوى، إلا أن ميزة FailOver توفر لك الحماية بفضل تقنية ثورية تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل مشغل الوسائط. يتم تشغيل FailOver تلقائيًا عندما يفشل الإدخال الأساسي. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.

    ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

    ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

    يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.

    اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer

    اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer

    حوّل جهاز USB إلى جهاز رقمي للافتات الإعلانية فعال من حيث التكلفة. ما عليك سوى حفظ المحتوى (الفيديو والصوت والصور) على جهاز USB وتوصيله بشاشتك. يمكنك أيضًا إنشاء قائمة تشغيل وجدولة المحتويات عبر القائمة التي تظهر على الشاشة والاستمتاع بالقائمة التي أنشأتها في أي وقت ومن أي مكان.

    4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

    شاهد شاشات Signage Solutions بطريقة لم تختبرها من قبل، بفضل دقة أعلى بأربع مرات من الشاشات التقليدية بدقة Full HD. تتميّز هذه الشاشة بدقة تبلغ 3840 × 2160 بكسل وبصور نقية وتنبض بالحياة، لتكون بمثابة نافذة إلى عالم جديد بالكامل.

    تبسيط الاجتماعات بفضل FailOver للمؤتمرات

    بفضل FailOver، بات بإمكانك تبسيط العروض التقديمية والمؤتمرات عبر الفيديو. عندما لا يتم استخدام غرفة اجتماعات أو مؤتمرات، يمكن تشغيل محتوى الخلفية من أي مصدر إدخال تختاره. وعندما يبدأ الاجتماع وتحتاج إلى مشاركة عرض تقديمي على شاشتك، ما عليك سوى توصيل الكمبيوتر، وستبدّل الشاشة تلقائيًا مصادر الإدخال وتعرض محتوى شاشاتك، من دون الحاجة إلى تبديل الإدخالات يدويًا.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      189.3  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      74.5  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      دقة البكسل
      0,429 x ‏0,429 مم
      الدقة المثلى
      3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
      السطوع
      410  cd/m²
      ألوان الشاشة
      1073 مليون
      نسبة التباين (نموذجي)
      1200:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8,0  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
      • إلغاء التشابك بين 3D MA
      • تحسين التباين الديناميكي
      • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
      • مسح تدريجي
      تقنية اللوحة
      IPS

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      • وصلة مقاس 3.5 ملم
      • وصلة مكبر الصوت الخارجي
      • SPDIF
      إدخال الفيديو
      • VGA ‏(D-Sub تناظري)
      • DisplayPort (1,2)‎‏‎
      • DVI-D
      • HDMI (x3)‎
      • مكوّن (RCA)
      • مركّب (RCA)
      إدخال الصوت
      • مقبس مقاس 3,5 مم
      • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
      توصيلات أخرى
      • إخراج تيار متناوب
      • OPS
      • USB
      إخراج الفيديو
      DisplayPort
      تحكم خارجي
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
      • RJ45
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم

    • الملاءمة

      الوضعية
      أفقي (16/7)
      صورة داخل صورة
      PIP
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • مخفية
      • قابلة للإقفال
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • RS232
      • DisplayPort
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      سهولة التثبيت
      الإدخال الذكي
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      تسهيلات أخرى
      مقابض الحمل
      أداء الصورة
      تحكم متقدم في الألوان
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • HDMI (سلك واحد)
      • LAN ‏(RJ45)

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 10 واط (RMS)

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      197  واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0.5 واط

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1676,60  ملليمترًا
      وزن المنتج
      53,3  كلغ
      تعيين الارتفاع
      955,00  ملليمترًا
      تعيين العمق
      73,80  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      66,01  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      37.60  بوصة
      التثبيت على الحائط
      600 x‏ 400 مم، M8
      تعيين العمق (بوصة)
      2,91  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      12,50 مم
      وزن المنتج (لِبرة)
      117,51  رطل
      عرض الإدخال الذكي
      250  ملليمترًا
      ارتفاع الإدخال الذكي
      300  ملليمترًا

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      5 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50,000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20 ~ 80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • دليل المستخدم على قرص مضغوط
      • كبل RS232
      • سلك HDMI
      الإكسسوارات الاختيارية
      • جهاز استقبال HDBaseT OPS ‏(CRD25)
      • مستشعر بالأشعة تحت الحمراء للحركة الخفيفة (CRD41)

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • البولندية
      • الروسية
      • الأسبانية
      • التركية
      • الصينية المبسطة
      • الصينية التقليدية
      • العربية
      • اليابانية
      • البرتغالية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • FCC، الفئة أ

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • سلك طاقة التيار المتناوب
    • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
    • دليل البدء السريع
    • جهاز تحكم عن بُعد
    • دليل المستخدم على قرص مضغوط
    • كبل RS232
    • سلك HDMI
    • الملحقات الاختيارية: جهاز استقبال HDBaseT OPS ‏(CRD25)
    • الملحقات الاختيارية: مستشعر بالأشعة تحت الحمراء للحركة الخفيفة (CRD41)
    Badge-D2C

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