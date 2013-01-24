اكتشف أبعادًا جديدة مع Alexa وAmbilight.

أضِف بعدًا جديدًا إلى تجربة المشاهدة. يأتي هذا التلفزيون الذكي من Philips مزوّدًا بميزة Alexa المضمّنة، لتتمكّن من التحكّم به باستخدام صوتك. بالإضافة إلى ذلك، تحضّر ميزة Ambilight الأجواء للأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. أما جودة الصور فتضاهي جمال المحتوى الذي تحبّه. إكتشف كلّ المميزات