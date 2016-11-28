Android: شغّل تطبيقك الخاص أو اختر تطبيقك المفضل لتشغيله

يمكنك العمل مع نظام التشغيل الأكثر تطورًا على الإطلاق وحفظ تطبيقك الخاص مباشرة في الشاشة، بفضل نظام التشغيل Android المضمّن في شاشة اللمس. ويعني ذلك أيضًا، للتطبيقات المضمّنة، مثل المستعرض، أنها يمكن أن تعمل بتقنية اللمس وأنه يمكن تشغيلها مباشرة بعد شرائها. ما عليك سوى توصيل الشاشة بمصدر الطاقة وستعمل على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام أداة الجدولة المضمّنة لتقسيم تطبيقاتك ومحتوياتك بحسب الوقت في اليوم، ويمكّنك استخدام ميزة التوجيه التلقائي من الانتقال من العرص العمودي إلى العرض الأفقي بمجرد تدوير الشاشة.