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    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

    65BDL3051T/00

    التصنيف الإجمالي / 5
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    تقّرب من جمهورك أكثر من أي وقت مضى. تتميّز هذه الشاشة بالسرعة والدقة والمتانة العالية، وتقدّم أداءً عاليًا وموثوقية ووظائف استثنائية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

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    استخدام قوة android

    • 65 بوصة
    • مشغّل بواسطة نظام Android
    • تعمل باللمس المتعدد
    اختبر تفاعلاً استثنائيًا بفضل شاشة متعددة اللمس

    اختبر تفاعلاً استثنائيًا بفضل شاشة متعددة اللمس

    اختبر مستوى جديدًا من التفاعل بفضل تقنية اللمس المضمنة. استمتع بأعلى مستوى من تفاعل المستخدمين مع مرونة أعلى وأفضل أداء لمس متزامن بالإضافة إلى فرص تشغيل ممتازة. يتم تمكين الشاشات المتعددة اللمس مع ميزة التعرف على اللمس التلقائية. بالإضافة إلى ذلك، إن وصلة USB متوافقة مع HID، لتشغيل ميزة التوصيل والتشغيل بشكل فعلي.

    ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

    ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

    يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.

    حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية

    حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية

    يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية، كما يمكنك تحميل الوسائط إلى الشاشة وتشغيل المحتويات مباشرة. فهي تعمل جنبًا إلى جنب مع المستعرض الداخلي، وتكون بمثابة ذاكرة تخزين مؤقت عند بث المحتويات عبر الإنترنت. وفي حال فشل الاتصال بالشبكة، تحافظ الذاكرة الداخلية على المحتوى قيد التشغيل من خلال تشغيل نسخة تم تخزينها مؤقتًا، مما يضمن تشغيل الوسائط الخاصة بك حتى في حال تعطل الشبكة.

    CMND: تحكم بشاشاتك

    CMND: تحكم بشاشاتك

    أمسك بزمام الأمور بفضل النظام الأساسي والقوي لإدارة الشاشات CMND. إذ يمكنك تحديث المحتويات وإدارتها بفضل CMND & Create أو التحكم بإعداداتك بفضل CMND & Control، فلا شيء مستحيل مع CMND.

    Android: شغّل تطبيقك الخاص أو اختر تطبيقك المفضل لتشغيله

    يمكنك العمل مع نظام التشغيل الأكثر تطورًا على الإطلاق وحفظ تطبيقك الخاص مباشرة في الشاشة، بفضل نظام التشغيل Android المضمّن في شاشة اللمس. ويعني ذلك أيضًا، للتطبيقات المضمّنة، مثل المستعرض، أنها يمكن أن تعمل بتقنية اللمس وأنه يمكن تشغيلها مباشرة بعد شرائها. ما عليك سوى توصيل الشاشة بمصدر الطاقة وستعمل على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام أداة الجدولة المضمّنة لتقسيم تطبيقاتك ومحتوياتك بحسب الوقت في اليوم، ويمكّنك استخدام ميزة التوجيه التلقائي من الانتقال من العرص العمودي إلى العرض الأفقي بمجرد تدوير الشاشة.

    زجاج مانع للتوهج مع تخاطل بصري منخفض

    اختبر تجربة اللمس الأكثر تأثيرًا بفضل شاشة اللمس المضمنة هذه، والمزودة بزجاج مانع للتوهج مع تخاطل بصري منخفض. ستستمتع بصور واضحة جدًا مع ألوان زاهية ونقاوة تامة نظرًا لعدم التوهج أو بفضل مستوى التوهج المنخفض والانعكاس المنخفض على الشاشة.

    تبسيط الاجتماعات بفضل FailOver للمؤتمرات

    بفضل FailOver، بات بإمكانك تبسيط العروض التقديمية والمؤتمرات عبر الفيديو. عندما لا يتم استخدام غرفة اجتماعات أو مؤتمرات، يمكن تشغيل محتوى الخلفية من أي مصدر إدخال تختاره. وعندما يبدأ الاجتماع وتحتاج إلى مشاركة عرض تقديمي على شاشتك، ما عليك سوى توصيل الكمبيوتر، وستبدّل الشاشة تلقائيًا مصادر الإدخال وتعرض محتوى شاشاتك، من دون الحاجة إلى تبديل الإدخالات يدويًا.

    حسّن مستوى الاتصال بفضل فتحة mPCIe مضمنة.

    يمكنك توصيل وحدة WiFI/bluetooth أو 4G LTE، بفضل فتحة PCI المضمنة، مما يوفر لك اتصالاً أفضل مع الشاشة. ويتم أيضًا تحسين الاتصال بين الأجهزة، بفضل تكوينات متعددة متوفرة ليستخدمها العملاء، مثل إمكانية توسيع ميزات المنتج أو إمكانية معالجة الإشارات.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      163.9  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      65  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      1920x1080 بكسل
      دقة البكسل
      0,74 x‏ 0,74 مم
      الدقة المثلى
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
      السطوع
      350  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 ملايين
      نسبة التباين (نموذجي)
      4000:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8,0  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
      • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
      • مسح تدريجي
      • إلغاء التشابك بين 3D MA
      • تحسين التباين الديناميكي
      معالجة السطح
      غطاء مانع للتوهج
      تقنية اللوحة
      VA

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      الصوت اليسار/اليمين (RCA)
      إدخال الفيديو
      • DisplayPort (1,2)‎‏‎
      • HDMI (x2)‎
      • DVI-D
      • USB
      • VGA (عبر DVI)
      إدخال الصوت
      • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
      • مقبس مقاس 3,5 مم
      توصيلات أخرى
      • USB
      • بطاقة SD صغيرة
      • جهاز USB صغيرة
      • mPCIe
      • OPS
      • مقبس طاقة USB ‏(5 فولت و2 أمبير)
      إخراج الفيديو
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • DVI
      • VGA (عبر DVI)
      تحكم خارجي
      • RJ45
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم

    • الملاءمة

      الوضعية
      • أفقي (16/7)
      • عمودي (12/7)
      صورة داخل صورة
      PIP
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • مخفية
      • قابلة للإقفال
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • RS232
      • VGA
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      • DisplayPort
      • DVI
      سهولة التثبيت
      الإدخال الذكي
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      تسهيلات أخرى
      مقابض الحمل
      أداء الصورة
      تحكم متقدم في الألوان
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • RJ45
      • سلك واحد (HDMI-CEC)
      • HDMI (سلك واحد)
      الذاكرة
      EMMC سعة 16 جيجابايت

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 10 واط (RMS)

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
      الاستهلاك (وضع التشغيل)
      147 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0.5 واط
      ميزات توفير الطاقة
      الطاقة الذكية

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
      • 1024‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60 هرتز
      • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
      • 1360‏ × 768، 60 هرتز
      • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
      • 720 x ‏400، 70 هرتز
      • 800 ‏× 600،‏ 60‏، 72‏، 75 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080i،‏ 25، 30 هرتز
      • 480i، ‏30، 60 هرتز
      • 576i،‏ 25، 50 هرتز

    • الأبعاد

      دعامة الإدخال الذكي
      100 × 100 مم، 100 × 200 مم
      تعيين العرض
      1492,40  ملليمترًا
      وزن المنتج
      43.1  كلغ
      تعيين الارتفاع
      867,40  ملليمترًا
      تعيين العمق
      99,8  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      58,76  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      34.15  بوصة
      التثبيت على الحائط
      400 x ‏400 مم، M6
      تعيين العمق (بوصة)
      3,93  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      29.2 مم
      وزن المنتج (لِبرة)
      95  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      5 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50,000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20 ~ 80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • مشغّل داخلي

      CPU
      رباعي النواة Cortex A9، ‏1,8 جيجاهرتز
      GPU
      ARM Mali400 رباعي النواة، 533 ميجاهرتز
      الذاكرة
      DDR3 سعة 2 جيجابايت
      التخزين
      EMMC سعة 16 جيجابايت

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • كبل USB
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      الإكسسوارات الاختيارية
      • مجموعة معايرة الألوان (CCK4602)
      • جهاز استقبال HDBaseT OPS ‏(CRD25)
      • حامل التثبيت على الطاولة
      الحامل
      BMO5922 (اختياري)

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • العربية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • البولندية
      • الأسبانية
      • التركية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • الصينية التقليدية
      • الدانماركية
      • الهولندية
      • الفنلندية
      • النرويجية
      • البرتغالية
      • السويدية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • FCC، الفئة B
      • UL/cUL
      • RoHS
      • CB
      • C-Tick
      • EnergyStar 7.0
      • GOST
      • BSMI

    • التفاعل

      تقنية اللمس المتعدد
      لمس بتقنية الأشعة تحت الحمراء
      نقاط اللمس
      10 نقاط لمس متزامنة
      توصيل وتشغيل
      متوافقة مع HID
      زجاج واقٍ
      • زجاج مقوّى للسلامة بحجم 5 مم
      • مانع للتوهج
      • مانع للانعكاس

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • سلك طاقة التيار المتناوب
    • كبل RS232
    • كبل USB
    • جهاز تحكم عن بُعد
    • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
    • دليل البدء السريع
    • الملحقات الاختيارية: مجموعة معايرة الألوان (CCK4602)
    • الملحقات الاختيارية: جهاز استقبال HDBaseT OPS ‏(CRD25)
    • الملحقات الاختيارية: حامل التثبيت على الطاولة
    Badge-D2C

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