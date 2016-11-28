هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اختبر مستوى جديدًا من التفاعل بفضل تقنية اللمس المضمنة. استمتع بأعلى مستوى من تفاعل المستخدمين مع مرونة أعلى وأفضل أداء لمس متزامن بالإضافة إلى فرص تشغيل ممتازة. يتم تمكين الشاشات المتعددة اللمس مع ميزة التعرف على اللمس التلقائية. بالإضافة إلى ذلك، إن وصلة USB متوافقة مع HID، لتشغيل ميزة التوصيل والتشغيل بشكل فعلي.
ميزة SmartPower لتوفير الطاقة
يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.
حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية
يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية، كما يمكنك تحميل الوسائط إلى الشاشة وتشغيل المحتويات مباشرة. فهي تعمل جنبًا إلى جنب مع المستعرض الداخلي، وتكون بمثابة ذاكرة تخزين مؤقت عند بث المحتويات عبر الإنترنت. وفي حال فشل الاتصال بالشبكة، تحافظ الذاكرة الداخلية على المحتوى قيد التشغيل من خلال تشغيل نسخة تم تخزينها مؤقتًا، مما يضمن تشغيل الوسائط الخاصة بك حتى في حال تعطل الشبكة.
CMND: تحكم بشاشاتك
أمسك بزمام الأمور بفضل النظام الأساسي والقوي لإدارة الشاشات CMND. إذ يمكنك تحديث المحتويات وإدارتها بفضل CMND & Create أو التحكم بإعداداتك بفضل CMND & Control، فلا شيء مستحيل مع CMND.
Android: شغّل تطبيقك الخاص أو اختر تطبيقك المفضل لتشغيله
يمكنك العمل مع نظام التشغيل الأكثر تطورًا على الإطلاق وحفظ تطبيقك الخاص مباشرة في الشاشة، بفضل نظام التشغيل Android المضمّن في شاشة اللمس. ويعني ذلك أيضًا، للتطبيقات المضمّنة، مثل المستعرض، أنها يمكن أن تعمل بتقنية اللمس وأنه يمكن تشغيلها مباشرة بعد شرائها. ما عليك سوى توصيل الشاشة بمصدر الطاقة وستعمل على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام أداة الجدولة المضمّنة لتقسيم تطبيقاتك ومحتوياتك بحسب الوقت في اليوم، ويمكّنك استخدام ميزة التوجيه التلقائي من الانتقال من العرص العمودي إلى العرض الأفقي بمجرد تدوير الشاشة.
زجاج مانع للتوهج مع تخاطل بصري منخفض
اختبر تجربة اللمس الأكثر تأثيرًا بفضل شاشة اللمس المضمنة هذه، والمزودة بزجاج مانع للتوهج مع تخاطل بصري منخفض. ستستمتع بصور واضحة جدًا مع ألوان زاهية ونقاوة تامة نظرًا لعدم التوهج أو بفضل مستوى التوهج المنخفض والانعكاس المنخفض على الشاشة.
تبسيط الاجتماعات بفضل FailOver للمؤتمرات
بفضل FailOver، بات بإمكانك تبسيط العروض التقديمية والمؤتمرات عبر الفيديو. عندما لا يتم استخدام غرفة اجتماعات أو مؤتمرات، يمكن تشغيل محتوى الخلفية من أي مصدر إدخال تختاره. وعندما يبدأ الاجتماع وتحتاج إلى مشاركة عرض تقديمي على شاشتك، ما عليك سوى توصيل الكمبيوتر، وستبدّل الشاشة تلقائيًا مصادر الإدخال وتعرض محتوى شاشاتك، من دون الحاجة إلى تبديل الإدخالات يدويًا.
حسّن مستوى الاتصال بفضل فتحة mPCIe مضمنة.
يمكنك توصيل وحدة WiFI/bluetooth أو 4G LTE، بفضل فتحة PCI المضمنة، مما يوفر لك اتصالاً أفضل مع الشاشة. ويتم أيضًا تحسين الاتصال بين الأجهزة، بفضل تكوينات متعددة متوفرة ليستخدمها العملاء، مثل إمكانية توسيع ميزات المنتج أو إمكانية معالجة الإشارات.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (قياس متري)
163.9
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
65
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
1920x1080 بكسل
دقة البكسل
0,74 x 0,74 مم
الدقة المثلى
1920 × 1080 @ 60 هرتز
السطوع
350
cd/m²
ألوان الشاشة
16,7 ملايين
نسبة التباين (نموذجي)
4000:1
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
8,0
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
تعويض الحركة، إلغاء التشابك
مسح تدريجي
إلغاء التشابك بين 3D MA
تحسين التباين الديناميكي
معالجة السطح
غطاء مانع للتوهج
تقنية اللوحة
VA
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
الصوت اليسار/اليمين (RCA)
إدخال الفيديو
DisplayPort (1,2)
HDMI (x2)
DVI-D
USB
VGA (عبر DVI)
إدخال الصوت
الصوت اليسار/اليمين (RCA)
مقبس مقاس 3,5 مم
توصيلات أخرى
USB
بطاقة SD صغيرة
جهاز USB صغيرة
mPCIe
OPS
مقبس طاقة USB (5 فولت و2 أمبير)
إخراج الفيديو
DisplayPort
DVI-I
DVI
VGA (عبر DVI)
تحكم خارجي
RJ45
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
الملاءمة
الوضعية
أفقي (16/7)
عمودي (12/7)
صورة داخل صورة
PIP
وظائف حفظ الشاشة
نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
التحكم بلوحة المفاتيح
مخفية
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
التوصيل الحلقي للإشارة
RS232
VGA
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
DisplayPort
DVI
سهولة التثبيت
الإدخال الذكي
وظائف توفير استهلاك الطاقة
الطاقة الذكية
تسهيلات أخرى
مقابض الحمل
أداء الصورة
تحكم متقدم في الألوان
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
RJ45
سلك واحد (HDMI-CEC)
HDMI (سلك واحد)
الذاكرة
EMMC سعة 16 جيجابايت
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
2 × 10 واط (RMS)
الطاقة
مأخذ كهربائي رئيسي
100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
الاستهلاك (وضع التشغيل)
147 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0.5 واط
ميزات توفير الطاقة
الطاقة الذكية
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
640×480، 60، 67، 72، 75 هرتز
1024 × 768، 60 هرتز
1280 × 768، 60 هرتز
1280 × 800، 60 هرتز
1280 × 1024، 60 هرتز
1360 × 768، 60 هرتز
1600 × 1200، 60 هرتز
1920 × 1080، 60 هرتز
1920 × 1200، 60 هرتز
720 x 400، 70 هرتز
800 × 600، 60، 72، 75 هرتز
تنسيقات الفيديو
480 بكسل، 60 هرتز
576 بكسل، 50 هرتز
720 بكسل، 50، 60 هرتز
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
1080i، 25، 30 هرتز
480i، 30، 60 هرتز
576i، 25، 50 هرتز
الأبعاد
دعامة الإدخال الذكي
100 × 100 مم، 100 × 200 مم
تعيين العرض
1492,40
ملليمترًا
وزن المنتج
43.1
كلغ
تعيين الارتفاع
867,40
ملليمترًا
تعيين العمق
99,8
ملليمترًا
تعيين العرض (بوصة)
58,76
بوصة
تعيين الارتفاع (بوصة)
34.15
بوصة
التثبيت على الحائط
400 x 400 مم، M6
تعيين العمق (بوصة)
3,93
بوصة
عرض الإطار الخارجي
29.2 مم
وزن المنتج (لِبرة)
95
رطل
شروط التشغيل
الارتفاع
0 ~ 3000 م
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
5 ~ 40
درجة مئوية
متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
50,000
ساعة (ساعات)
الرطوبة النسبية
20 ~ 80
%
نطاق درجة الحرارة (التخزين)
-20 ~ 60
درجة مئوية
تطبيقات الوسائط المتعددة
تشغيل فيديو USB
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
تشغيل صور USB
BMP
GIF
JPEG
JPG
PDF
تشغيل صوت USB
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
مشغّل داخلي
CPU
رباعي النواة Cortex A9، 1,8 جيجاهرتز
GPU
ARM Mali400 رباعي النواة، 533 ميجاهرتز
الذاكرة
DDR3 سعة 2 جيجابايت
التخزين
EMMC سعة 16 جيجابايت
الملحقات
الملحقات المضمّنة
سلك طاقة التيار المتناوب
كبل RS232
كبل USB
جهاز تحكم عن بُعد
بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
دليل البدء السريع
الإكسسوارات الاختيارية
مجموعة معايرة الألوان (CCK4602)
جهاز استقبال HDBaseT OPS (CRD25)
حامل التثبيت على الطاولة
الحامل
BMO5922 (اختياري)
متفرقات
لغات العرض على الشاشة
العربية
الإنكليزية
الفرنسية
الألمانية
الإيطالية
اليابانية
البولندية
الأسبانية
التركية
الروسية
الصينية المبسطة
الصينية التقليدية
الدانماركية
الهولندية
الفنلندية
النرويجية
البرتغالية
السويدية
الضمان
ضمان لمدة 3 سنوات
الموافقات التنظيمية
CE
FCC، الفئة B
UL/cUL
RoHS
CB
C-Tick
EnergyStar 7.0
GOST
BSMI
التفاعل
تقنية اللمس المتعدد
لمس بتقنية الأشعة تحت الحمراء
نقاط اللمس
10 نقاط لمس متزامنة
توصيل وتشغيل
متوافقة مع HID
زجاج واقٍ
زجاج مقوّى للسلامة بحجم 5 مم
مانع للتوهج
مانع للانعكاس
ما محتويات الصندوق؟
العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
سلك طاقة التيار المتناوب
كبل RS232
كبل USB
جهاز تحكم عن بُعد
بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
دليل البدء السريع
الملحقات الاختيارية: مجموعة معايرة الألوان (CCK4602)
الملحقات الاختيارية: جهاز استقبال HDBaseT OPS (CRD25)