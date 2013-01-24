العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- سلك طاقة التيار المتناوب
- كبل RS232
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- دليل المستخدم على قرص مضغوط
- دليل البدء السريع
- الملحقات الاختيارية: حامل التثبيت على الطاولة
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استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية
استمتع بعرض صور بدقة لا تضاهى وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل شاشة Q-Line. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية
استمتع بعرض صور بدقة لا تضاهى وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل شاشة Q-Line. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها. إكتشف كلّ المميزات
استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية
استمتع بعرض صور بدقة لا تضاهى وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل شاشة Q-Line. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية
استمتع بعرض صور بدقة لا تضاهى وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل شاشة Q-Line. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها. إكتشف كلّ المميزات
أمسك بزمام الأمور بفضل النظام الأساسي والقوي لإدارة الشاشات CMND. إذ يمكنك تحديث المحتويات وإدارتها بفضل CMND & Create أو التحكم بإعداداتك بفضل CMND & Control، فلا شيء مستحيل مع CMND.
بات بإمكانك إدارة شاشات متعددة بسهولة تامة من موقع مركزي بفضل CMND & Control. لم يكن التحكم بمجموعة الشاشات يومًا بهذه السهولة، إذ تتوفر إمكانية مراقبة الشاشات في الوقت الحقيقي وتحديثات الإعدادات والبرامج من موقع عن بعد وإمكانية تخصيص شاشات متعددة وتكوينها في الوقت نفسه، مثل حائط الشاشات المتعددة أو شاشات القوائم.
حوّل جهاز USB إلى جهاز رقمي للافتات الإعلانية فعال من حيث التكلفة. ما عليك سوى حفظ المحتوى (الفيديو والصوت والصور) على جهاز USB وتوصيله بشاشتك. يمكنك أيضًا إنشاء قائمة تشغيل وجدولة المحتويات عبر القائمة التي تظهر على الشاشة والاستمتاع بالقائمة التي أنشأتها في أي وقت ومن أي مكان.
يُعتبر الحفاظ على المحتوى قيد التشغيل أساسيًا للتطبيقات التجارية المتطلبة. وعلى الرغم أنه من غير المرجح أن تواجه حالات فشل في المحتوى، إلا أن ميزة FailOver توفر لك الحماية بفضل تقنية ثورية تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل مشغل الوسائط. يتم تشغيل FailOver تلقائيًا عندما يفشل الإدخال الأساسي. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.
يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.
اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بواسطة مستعرض HTML5 المضمن. صمم محتوى اللافتات الإعلانية عبر الإنترنت واعمد إلى توصيله بشاشة أو بشبكتك بأكملها. ما عليك سوى توصيل الشاشة بكبل إنترنت RJ45 للاتصال بالشبكة وقم بتوصيل الشاشة بعنوان URL المخصص لتصبح جاهزًا لتشغيل المحتويات المستندة إلى السحابة.
بفضل FailOver، بات بإمكانك تبسيط العروض التقديمية والمؤتمرات عبر الفيديو. عندما لا يتم استخدام غرفة اجتماعات أو مؤتمرات، يمكن تشغيل محتوى الخلفية من أي مصدر إدخال تختاره. وعندما يبدأ الاجتماع وتحتاج إلى مشاركة عرض تقديمي على شاشتك، ما عليك سوى توصيل الكمبيوتر، وستبدّل الشاشة تلقائيًا مصادر الإدخال وتعرض محتوى شاشاتك، من دون الحاجة إلى تبديل الإدخالات يدويًا.
تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. تخيل دمج التفاصيل الدقيقة مع التباين الشديد والألوان الواقعية للحصول على صورة تنبض بالحياة.
يمكنك تصميم محتويات مؤثرة وإنشاؤها بفضل أداة التأليف الفعالة CMND & Create. فهي مزوّدة بواجهة للسحب والإفلات ونماذج محمّلة مسبقًا وعناصر واجهة مستخدم مضمنة، ستتمكّن من إبهار عملائك بمحتويات آسرة.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
إمكانية الاتصال
الراحة
الأبعاد
شروط التشغيل
الطاقة
الصوت
الملحقات
تطبيقات الوسائط المتعددة
متفرقات