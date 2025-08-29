هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعمل تقنية Dolby Audio بذكاء لتحسين الصوت لمعدات التلفزيون، لتتمكّن من اختبار جودة صوت أفضل من كل المحتويات التي تحبّها، سواء أكنت تستمع إلى إذاعة أم بث صوت أم تنزيل. استمتع بصوت أفضل للأفلام والموسيقى وبرامج البث.
صورة فائقة الوضوح. مشاهدة مليئة بالحياة.
مهما كان ما تشاهده، يقدم لك تلفزيون LED بدقة 4K هذا صورة حيوية وفائقة الوضوح مع ألوان نابضة. هذا ويتوافق التلفزيون مع كل تنسيقات HDR الرئيسية، بحيث ستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر حتى في المناطق المظلمة والبراقة، عند مشاهدة محتوى HDR.
الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.
ما الذي تريد مشاهدته؟ يُجمِّع Google TV الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظمها لك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.
مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.
تحكّم بتلفزيون Google TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتويات والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google- مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.
متجر Google Play. المزيد من المحتويات التي تحبّها
تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي تحبّها.
موافق مع تنسيقات HDR
هل تريد اختبار صورة مثالية لكل مشهد؟ يتوافق تلفزيون Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، ما يعني أنك ستستمتع بمشاهدة صور زاهية ونقية. سترى كل تفصيل، حتى في المناطق الداكنة والساطعة.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
شاشة العرض
دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
دقة اللوحة
3840 x 2160
تحسين الصورة
HDR10
HLG (معيار Hybrid Log Gamma)
مستخدم، قياسي، زاهٍ، رياضي، أفلام، ألعاب، توفير استهلاك الطاقة
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%
ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
إن الصور المبيّنة على الموقع الإلكتروني هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
يجب توفر اشتراك في Disney+. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com(c) 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+ بلغات وبلدان محددة.
يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للشروط على https://www.netflix.com
إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC.
إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC. أما YouTube وOk Google والعلامات الأخرى فهي علامات تجارية لشركة Google LLC.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
بسبب قيود الإرسال التي تحدّ تقنية Bluetooth اللاسلكية، قد يحدث تأخير صوتي بسيط عند الاستماع إلى الصوت من سماعات رأس أو مكبرات صوت مزوّدة بتقنية Bluetooth. عندما يحدث ذلك، قد تلاحظ أن الشخص يحرّك شفتيه إلا أن الصوت متأخر قليلاً في الحوار المنطوق.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
حجم الذاكرة (7100 ): 32 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
تتوفر ميزة Dolby Vision وAtmos على كل أحجام شاشات التلفزيون باستثناء تلفزيونات 43 بوصة بدقة 71×9، حيث يتم دعم Dolby Atmos على مكبرات الصوت العمودية فقط.