العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريتان AA
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- جهاز تحكم عن بُعد
- حامل التثبيت على الطاولة
دقة 4K، رفيع جدًا، تلفزيون OLED
تلفزيون OLED حجم 55 بوصة من Philips الحائز جوائز. ارتقِ بتجربة الترفيه بفضل محرك المعالجة P5 القوي، الذي يوفر معالجة لمصدر الإدخال لتزويدك بصور مثالية، بالإضافة إلى مستويات حدة وألوان وتباين وحركة استثنائية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة 4K، رفيع جدًا، تلفزيون OLED
تلفزيون OLED حجم 55 بوصة من Philips الحائز جوائز. ارتقِ بتجربة الترفيه بفضل محرك المعالجة P5 القوي، الذي يوفر معالجة لمصدر الإدخال لتزويدك بصور مثالية، بالإضافة إلى مستويات حدة وألوان وتباين وحركة استثنائية. إكتشف كلّ المميزات
دقة 4K، رفيع جدًا، تلفزيون OLED
تلفزيون OLED حجم 55 بوصة من Philips الحائز جوائز. ارتقِ بتجربة الترفيه بفضل محرك المعالجة P5 القوي، الذي يوفر معالجة لمصدر الإدخال لتزويدك بصور مثالية، بالإضافة إلى مستويات حدة وألوان وتباين وحركة استثنائية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة 4K، رفيع جدًا، تلفزيون OLED
تلفزيون OLED حجم 55 بوصة من Philips الحائز جوائز. ارتقِ بتجربة الترفيه بفضل محرك المعالجة P5 القوي، الذي يوفر معالجة لمصدر الإدخال لتزويدك بصور مثالية، بالإضافة إلى مستويات حدة وألوان وتباين وحركة استثنائية. إكتشف كلّ المميزات
يوفر محرك P5 Perfect Picture من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. يبدو التباين واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة لدرجة أنه لن يغيب نظرك عن الكرة مهما كانت المباراة سريعة.
مع Ambilight من Philips، ستنغمس أكثر في الأفلام والألعاب. كذلك، سيصاحب الموسيقى عرض ضوئي وستبدو شاشتك أكبر مما هي عليه. تقوم أضواء LED الذكية الموجودة حول حواف التلفزيون بإرسال الألوان المعروضة على الشاشة وعرضها على الحائط وفي الغرفة في الوقت الحقيقي. فتحصل بالتالي على إضاءة محيطة مثالية وعلى سبب إضافي لتعشق تلفزيونك.
مع تلفزيون OLED من Philips، ستشعر بأن كل المشاهد حقيقية لدرجة مدهشة. يمكن إطفاء ضوء كل بكسل أو خفته بصورة فردية، والنتيجة هي درجات أغنى من اللون الأسود وألوان زاهية وتباين مذهل. حتى التفاصيل في الظلال والمناطق المشرقة تتم إعادة إنتاجها بدقة. ستحصل أيضًا على زاوية عرض أعرض، وبفضل محرك المعالجة من Philips، ستحصل على حركة سلسة وجميلة.
يضمن لك اعتماد Ultra HD Premium على تلفزيون OLED من Philips الحصول على صورة بدقة 4K UHD تنبض بالحياة للمحتوى الذي تحبه. سيدهشك المستوى الأعلى من السطوع والتباين والمجموعة الأوسع من الألوان التي تُظهر الملايين من التدرجات السلسة. سينبض محتوى HDR الذي تشاهده بالحياة مع المزيد من العمق والتفاصيل بصورة واقعية.
توفر High Dynamic Range Perfect تجربة حسية لالتقاط المحتوى الأصلي بالقدر نفسه من الغنى والحيوية. استمتع بمناطق مشرقة أكثر سطوعًا ومستوى تباين مثالي وألوان زاهية تمامًا كما أراد المخرج.
انغمس بالألوان الداكنة مع التباين المثالي الذي يتميّز به تلفزيون OLED. تمنح وحدات البكسل العضوية الباعثة للضوء ذاتيًا أدكن مستويات اللون الأسود، بفضل قدرتها الفريدة على الانطفاء بالكامل، فلا يُسمح ببعث الضوء أو مروره على الإطلاق عبر وحدات البكسل. يؤدّي هذا الأمر إلى تزويدك بنطاق واسع من التباين على شاشتك، للحصول على تدرجات وألوان تنبض بالحياة، لا يمكن الحصول عليها مع تقنية تلفزيون LED.
تقدّم حزمة DTS HD Premium معالجة صوتية متطورة للاستمتاع بصوت أفضل من مكبرات الصوت. ستستمتع بصوت غامر وجهير عميق وحوار واضح جدًا من دون أي تقلّبات أو اقتطاع أو تشويش، مع الحفاظ على نقاء المحتوى الأصلي.
بفضل تقنية Triple Ring من Philips تكون حركة مكبر الصوت أقوى في مضخمات الصوت لدينا. وتسمح الحركة الإضافية بالحصول على صوت نابض أكثر للاستمتاع بصوت قوي حتى في تصميم التلفزيون الرفيع من Philips.
إن معرض التطبيقات من Philips عبارة عن مجموعة متنوّعة وكبيرة من التطبيقات عبر الإنترنت التي يمكنك الوصول إليها فور توصيل Smart TV بالإنترنت. إنها بهذه البساطة! ما عليك سوى تشغيل التلفزيون، والاتصال بالإنترنت لاختبار عالم جديد بالكامل من الترفيه عبر الإنترنت.
اكتشف تجربة أكثر ذكاء تتجاوز حدود التلفزيون التقليدي. قم باستئجار الأفلام أو مقاطع الفيديو أو الألعاب وبثها من متاجر الفيديو عبر الإنترنت. شاهد ما فاتك من البرامج على قنواتك المفضّلة واستمتع بمجموعة متزايدة من التطبيقات عبر الإنترنت.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
ميزات Smart TV
تطبيقات الوسائط المتعددة
المعالجة
الصوت
إمكانية الاتصال
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
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