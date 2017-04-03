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    Signage Solutions شاشة LED

    55BDL9018L/00

    التصنيف الإجمالي / 5
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    أبهر جمهورك

    شارك رسالتك باستخدام حائط شاشات LED المتعددة الأكثر تأثيرًا على الإطلاق. بفضل التصميم المتكامل والسهل النشر ومستوى السطوع العالي وميزة الانتقال السلس، تعمل شاشات LED سواء أكانت عمليات النشر صغيرة أم كبيرة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة LED

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    أبهر جمهورك

    بشاشات LED سلسة ودقيقة

    • 55 بوصة
    • تقنية Direct View LED
    ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

    ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

    يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.

    مصممة للعمل على مدار الساعة لأعلى درجة من الدقة

    لأن الأعمال لا تتوقّف أبدًا، تم تصميم شاشات الإعلانات لدينا لكي تعمل على مدار الساعة لأعلى درجة من الدقة وللبيئات الحساسة. ومن خلال الاستفادة من المكونات الممتازة المستخدمة لضمان مستويات عالية من الجودة، يمكنك الاعتماد على مجموعة الطرازات هذه لتوفير موثوقية كاملة على مدار الساعة.

    سرعة تحديث فائقة

    بفضل سرعة التحديث الفائقة، توفّر شاشات LED من Philips أفضل درجات السلاسة والدقة في المحتوى. وتضمن بالتالي السلاسة الفائقة لعمليات بث الأحداث والمباريات الحية، مع درجة ارتجاج شبه معدومة أو معدومة بالكامل وشاشة نشطة بشكل متواصل.

    أضواء TrueBlack LED لمزيد من التباين والألوان الفريدة

    توفّر أضواء TrueBlack LED من Philips درجة تباين عالية ومستويات داكنة من اللون الأسود، بفضل استخدام تقنية رائدة في مجالها. وتمنح بالتالي ألوانًا أكثر تجانسًا وحيويةً على الشاشة.

    عملية تثبيت أسهل بفضل تقنية EasyInstall

    تم تصميم شاشات LED من Philips المزودة بتقنية EasyInstall لتسهيل عمليتَي التثبيت والصيانة. أصبحت عملية التثبيت سهلة للغاية بفضل الحجرة الرفيعة مقاس 54 بوصة والتوافق مع مستويات الدقة الأكثر استخدامًا والتصميم المتناسق. بالإضافة إلى ذلك، تضمن هذه الشاشات تشغيلاً متواصلاً، حتى للتطبيقات الأكثر تعقيدًا، بفضل عمرها الطويل.

    شاشات حائط سلسة بدون أطر

    تم تحسين شاشات الحائط ZeroBezel LED لأعلى درجة من الإشعاع، فهي توفر أفضل جودة من شاشات الحائط. وبفضل ميزة الانتقال السلس بين شاشات LED، تتوفر إمكانية توسيع بسيطة للغاية وإمكانية ترقية إلى دقة Full HD بطريقة سهلة.

    سلسلة HDMI تعاقبية

    يمكنك إنشاء شاشات حائط رقمية مع سلسلة HDMI تعاقبية. ما عليك سوى توصيل منفذ إخراج HDMI بمنفذ إدخال HDMI خاص بشاشة أخرى للاستمتاع بتجربة مذهلة مع شاشات الحائط.

    تم توفير جهاز مضمن للتحكّم بالفيديو

    لن تحتاج إلى تحكم إضافي بشاشة led وذلك بفضل جهاز التحكّم بالشاشة المضمن.

    مصممة لغرف التحكم وبث الأنشطة

    تم تصميم شاشات LED من Philips بشكل خاص لغرف التحكم وبث الأنشطة.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      137.7  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      54.2  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      • 640 x‏ 360
      • 1920 x‏ 1080 ‏(3x3)
      دقة البكسل
      1,8 مم
      السطوع
      1000 شمعة/متر مربع (800 شمعة/متر مربع عند المعايرة)  نت
      تباين السطوع
      أقل من 2%
      معايرة السطوع وتقنية Chroma
      نعم
      سلسلة الألوان (نموذجية)
      واسع
      نسبة التباين (نموذجي)
      أكثر من 6000:1
      زاوية العرض (أفقية)
      160  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      140  درجة
      تحسين الصورة
      شاشة بنطاق ألوان واسع
      سرعة التحديث (V)
      5100 هرتز
      دقة Chroma
      0.003
      اللون الأسود بين أضواء LED
      تقنية MicroGrid Shader

    • إمكانية الاتصال

      إدخال الفيديو
      HDMI‏ (x2) (قابل للقفل)
      إخراج الفيديو
      HDMI‏ (x2) (قابل للقفل)
      تحكم خارجي
      RJ45

    • الملاءمة

      الوضعية
      أفقي (24/7)
      التوصيل الحلقي للإشارة
      سلسلة HDMI تعاقبية (دقة تصل إلى FHD)
      سهولة التثبيت
      مقابض الحمل
      التوصيل الحلقي للتحكم بالشبكة
      RJ45/RJ25
      التوصيل الحلقي للطاقة
      لبيئات 230 فولت: ما يصل إلى 6 قطع، لبيئات 110 فولت: ما يصل إلى 3 قطع

    • الطاقة

      الاستهلاك (وضع التشغيل)
      128 واط {380 واط كحد أقصى}

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1200  ملليمترًا
      وزن المنتج
      27.1  كلغ
      تعيين الارتفاع
      675  ملليمترًا
      تعيين العمق
      99  ملليمترًا
      عرض الإطار الخارجي
      0,0 مم
      التركيب في الزاوية
      1165 x‏ 650 مم ‏(4xM6)

    • شروط التشغيل

      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      الرطوبة النسبية
      20 ~ 80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية
      عمر LED
      أكثر من 120000 ساعة

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • 3 أداوت تعديل أفقية
      • 3 أدوات تعديل عمودية
      • كبل سلسلة HDMI تعاقبية قصير
      • كبل سلسلة طاقة تعاقبية قصير
      • كبل سلسلة RJ25 تعاقبية قصير
      الإكسسوارات الاختيارية
      • كبل سلسلة HDMI تعاقبية طويل
      • كبل سلسلة طاقة تعاقبية طويل
      • كبل سلسلة RJ25 تعاقبية طويل
      • كبل لتوصيل الطاقة
      • وحدة LED احتياطية

    • متفرقات

      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC، الفئة أ

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • الملحقات الاختيارية: كبل سلسلة HDMI تعاقبية طويل
    • الملحقات الاختيارية: كبل سلسلة طاقة تعاقبية طويل
    • الملحقات الاختيارية: كبل سلسلة RJ25 تعاقبية طويل
    • الملحقات الاختيارية: كبل لتوصيل الطاقة
    • الملحقات الاختيارية: وحدة LED احتياطية
    Badge-D2C

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