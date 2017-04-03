شارك رسالتك باستخدام حائط شاشات LED المتعددة الأكثر تأثيرًا على الإطلاق. بفضل التصميم المتكامل والسهل النشر ومستوى السطوع العالي وميزة الانتقال السلس، تعمل شاشات LED سواء أكانت عمليات النشر صغيرة أم كبيرة.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.
مصممة للعمل على مدار الساعة لأعلى درجة من الدقة
لأن الأعمال لا تتوقّف أبدًا، تم تصميم شاشات الإعلانات لدينا لكي تعمل على مدار الساعة لأعلى درجة من الدقة وللبيئات الحساسة. ومن خلال الاستفادة من المكونات الممتازة المستخدمة لضمان مستويات عالية من الجودة، يمكنك الاعتماد على مجموعة الطرازات هذه لتوفير موثوقية كاملة على مدار الساعة.
سرعة تحديث فائقة
بفضل سرعة التحديث الفائقة، توفّر شاشات LED من Philips أفضل درجات السلاسة والدقة في المحتوى. وتضمن بالتالي السلاسة الفائقة لعمليات بث الأحداث والمباريات الحية، مع درجة ارتجاج شبه معدومة أو معدومة بالكامل وشاشة نشطة بشكل متواصل.
أضواء TrueBlack LED لمزيد من التباين والألوان الفريدة
توفّر أضواء TrueBlack LED من Philips درجة تباين عالية ومستويات داكنة من اللون الأسود، بفضل استخدام تقنية رائدة في مجالها. وتمنح بالتالي ألوانًا أكثر تجانسًا وحيويةً على الشاشة.
عملية تثبيت أسهل بفضل تقنية EasyInstall
تم تصميم شاشات LED من Philips المزودة بتقنية EasyInstall لتسهيل عمليتَي التثبيت والصيانة. أصبحت عملية التثبيت سهلة للغاية بفضل الحجرة الرفيعة مقاس 54 بوصة والتوافق مع مستويات الدقة الأكثر استخدامًا والتصميم المتناسق. بالإضافة إلى ذلك، تضمن هذه الشاشات تشغيلاً متواصلاً، حتى للتطبيقات الأكثر تعقيدًا، بفضل عمرها الطويل.
شاشات حائط سلسة بدون أطر
تم تحسين شاشات الحائط ZeroBezel LED لأعلى درجة من الإشعاع، فهي توفر أفضل جودة من شاشات الحائط. وبفضل ميزة الانتقال السلس بين شاشات LED، تتوفر إمكانية توسيع بسيطة للغاية وإمكانية ترقية إلى دقة Full HD بطريقة سهلة.
سلسلة HDMI تعاقبية
يمكنك إنشاء شاشات حائط رقمية مع سلسلة HDMI تعاقبية. ما عليك سوى توصيل منفذ إخراج HDMI بمنفذ إدخال HDMI خاص بشاشة أخرى للاستمتاع بتجربة مذهلة مع شاشات الحائط.
تم توفير جهاز مضمن للتحكّم بالفيديو
لن تحتاج إلى تحكم إضافي بشاشة led وذلك بفضل جهاز التحكّم بالشاشة المضمن.
مصممة لغرف التحكم وبث الأنشطة
تم تصميم شاشات LED من Philips بشكل خاص لغرف التحكم وبث الأنشطة.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (قياس متري)
137.7
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
54.2
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
640 x 360
1920 x 1080 (3x3)
دقة البكسل
1,8 مم
السطوع
1000 شمعة/متر مربع (800 شمعة/متر مربع عند المعايرة)
نت
تباين السطوع
أقل من 2%
معايرة السطوع وتقنية Chroma
نعم
سلسلة الألوان (نموذجية)
واسع
نسبة التباين (نموذجي)
أكثر من 6000:1
زاوية العرض (أفقية)
160
درجة
زاوية العرض (عمودية)
140
درجة
تحسين الصورة
شاشة بنطاق ألوان واسع
سرعة التحديث (V)
5100 هرتز
دقة Chroma
0.003
اللون الأسود بين أضواء LED
تقنية MicroGrid Shader
إمكانية الاتصال
إدخال الفيديو
HDMI (x2) (قابل للقفل)
إخراج الفيديو
HDMI (x2) (قابل للقفل)
تحكم خارجي
RJ45
الملاءمة
الوضعية
أفقي (24/7)
التوصيل الحلقي للإشارة
سلسلة HDMI تعاقبية (دقة تصل إلى FHD)
سهولة التثبيت
مقابض الحمل
التوصيل الحلقي للتحكم بالشبكة
RJ45/RJ25
التوصيل الحلقي للطاقة
لبيئات 230 فولت: ما يصل إلى 6 قطع، لبيئات 110 فولت: ما يصل إلى 3 قطع