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    Signage Solutions حائط شاشات متعددة

    55BDL1007X/00

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    اجذب الانتباه بفضل حائط شاشات X-Line الاحترافية. يزوّدك كل من التباين الحاد والإطارات الخارجية الرفيعة بصور واضحة وخالية من التشويش، سواء أكنت تدير مطارًا أم تستضيف مؤتمرًا.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions حائط شاشات متعددة

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    حائط شاشات متعدد الاستخدامات

    • 55 بوصة
    • إضاءة LED الخلفية المباشرة
    • تقنية Full HD
    • 700 شمعة/متر مربع
    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

    CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

    CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

    تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

    تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

    تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

    قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

    تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

    تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

    وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

    وضع الشاشات المتراصفة. احصل على حائط شاشات متراصفة بدقة 4K بأي حجم

    قم بتوصيل شاشتَي Philips احترافيتَين أو أكثر للحصول على حائط شاشات متراصفة بدون الحاجة إلى أجهزة خارجية. يقوم مشغّل واحد بتشغيل المحتوى، سواء أكنت تملك أربع شاشات أم 40 شاشة. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم المحتويات بدقة 4K بالكامل، وإذا كنت تعرض ذلك المحتوى على أربع شاشات، فستحصل على أفضل دقة أصلية ممكنة.

    عزز طاقة المعالجة في Android مع وحدة CRD50 اختيارية

    زوّد شاشة Philips الاحترافية بنظام على شريحة (SoC) من Android. تشكّل وحدة CRD50 الاختيارية جهاز OPS يمكّن قوة المعالجة في Android من دون الحاجة إلى كبلات. فيكفي أن تضع الوحدة في فتحة OPS التي تحتوي على كل التوصيلات الضرورية لتشغيلها (بما فيها مأخذ الطاقة).

    إدارة النظام عن بُعد من خلال CMND

    تحكّم بشبكة شاشات Philips الاحترافية. تسمح لك ميزة CMND بالتحكم والتحديث والصيانة واللعب عبر واجهة واحدة سهلة الاستخدام. استمتع بتحكّم شامل، بدءًا من التثبيت ووصولاً إلى عمليات التشغيل اليومية.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      138.7  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      54.6  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      1920x1080 بكسل
      دقة البكسل
      0.63 x‏ 0.63 ملم
      الدقة المثلى
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
      السطوع
      700  cd/m²
      ألوان الشاشة
      ‎1,07 B
      نسبة التباين (نموذجي)
      1200:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8,0  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
      • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
      • مسح تدريجي
      • إلغاء التشابك بين 3D MA
      • تحسين التباين الديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      • وصلة مكبر الصوت الخارجي
      • مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
      إدخال الفيديو
      • مكوّن BNC (عدد 3)
      • مركّب (المكوّن المشترك Y)
      • Display Port1.2 (عدد 1)
      • DVI - D (عدد 1)
      • HDMI 1.4 ‏(عدد 2)
      • VGA ‏(D-Sub تناظري) (عدد 1)
      إدخال الصوت
      • مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
      • الصوت من الجهة اليسرى/اليمنى (RCA) (عدد 1)
      توصيلات أخرى
      OPS
      إخراج الفيديو
      • DisplayPort 1.2 (عدد 1)
      • DVI-I (عدد 1)
      تحكم خارجي
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
      • RJ45
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم

    • الملاءمة

      الوضعية
      • أفقي (24/7)
      • عمودي (24/7)
      مصفوفة متجانبة
      لغاية 10‏ × 10
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل، سطوع منخفض
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • RS232
      • DisplayPort
      • أشعة تحت الحمراء
      سهولة التثبيت
      • مقابض الحمل
      • الإدخال الذكي
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • RJ45
      • سلك واحد

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 10 واط (RMS)

    • الطاقة

      الاستهلاك (وضع التشغيل)
      168 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0.5 واط
      فئة ملصق الطاقة
      G

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
      • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
      • 1024‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60 هرتز
      • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
      • 1360‏ × 768، 60 هرتز
      • 1366‏ × 768، 60 هرتز
      • 1440‏ × 900، 60 هرتز
      • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
      • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 30 هرتز

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1211,4  ملليمترًا
      وزن المنتج
      24,35  كلغ
      تعيين الارتفاع
      682,2  ملليمترًا
      تعيين العمق
      98,5  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      47,69  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      26.86  بوصة
      التثبيت على الحائط
      400 x ‏400 مم
      تعيين العمق (بوصة)
      3,88  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      0,9 مم (إطار خارجي متساوٍ)

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50,000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20 ~ 80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تنسيقات التشغيل
      • MP3
      • WMA
      تشغيل فيديو USB
      • ISM
      • M2TS
      • M4V
      • Manifest
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPD
      • MPEG
      • MPG
      • MT2
      • MTS
      • TS
      • VOB

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • دليل البدء السريع
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • كبل RS232
      الملحقات المضمّنة
      • كبل DVI-D ‏(1,8 م)
      • مجموعة محاذاة الأطراف (1) - قطعة واحدة
      • مجموعة محاذاة الأطراف (2) - قطعتان
      • كبل السلسلة التعاقبية بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
      • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م) (عدد 1)
      • كبل السلسلة التعاقبية RS232 (عدد 1)
      • برغي ملولب إبهامي (8 قطع)
      الحامل
      BM05462 (اختياري)

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • العربية
      • الصينية المبسطة
      • الصينية التقليدية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • البولندية
      • الروسية
      • الأسبانية
      • التركية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • GOST
      • EPEAT
      • BSMI
      • CCC
      • CECP
      • EAC
      • FCC، الفئة أ
      • J-Moss
      • PSB
      • PSE
      • RoHS
      • UL
      • VCCI

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • جهاز تحكم عن بُعد
    • دليل البدء السريع
    • سلك طاقة التيار المتناوب
    • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
    • كبل RS232
    Badge-D2C

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