اجذب الانتباه بفضل حائط شاشات X-Line الاحترافية. يزوّدك كل من التباين الحاد والإطارات الخارجية الرفيعة بصور واضحة وخالية من التشويش، سواء أكنت تدير مطارًا أم تستضيف مؤتمرًا.
هذا المنتج لم يعد متاحا
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها
تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.
تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار
وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.
وضع الشاشات المتراصفة. احصل على حائط شاشات متراصفة بدقة 4K بأي حجم
قم بتوصيل شاشتَي Philips احترافيتَين أو أكثر للحصول على حائط شاشات متراصفة بدون الحاجة إلى أجهزة خارجية. يقوم مشغّل واحد بتشغيل المحتوى، سواء أكنت تملك أربع شاشات أم 40 شاشة. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم المحتويات بدقة 4K بالكامل، وإذا كنت تعرض ذلك المحتوى على أربع شاشات، فستحصل على أفضل دقة أصلية ممكنة.
عزز طاقة المعالجة في Android مع وحدة CRD50 اختيارية
زوّد شاشة Philips الاحترافية بنظام على شريحة (SoC) من Android. تشكّل وحدة CRD50 الاختيارية جهاز OPS يمكّن قوة المعالجة في Android من دون الحاجة إلى كبلات. فيكفي أن تضع الوحدة في فتحة OPS التي تحتوي على كل التوصيلات الضرورية لتشغيلها (بما فيها مأخذ الطاقة).
إدارة النظام عن بُعد من خلال CMND
تحكّم بشبكة شاشات Philips الاحترافية. تسمح لك ميزة CMND بالتحكم والتحديث والصيانة واللعب عبر واجهة واحدة سهلة الاستخدام. استمتع بتحكّم شامل، بدءًا من التثبيت ووصولاً إلى عمليات التشغيل اليومية.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (قياس متري)
138.7
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
54.6
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
1920x1080 بكسل
دقة البكسل
0.63 x 0.63 ملم
الدقة المثلى
1920 × 1080 @ 60 هرتز
السطوع
500
cd/m²
ألوان الشاشة
1,07 B
نسبة التباين (نموذجي)
1400:1
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
8,0
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
تعويض الحركة، إلغاء التشابك
مسح تدريجي
إلغاء التشابك بين 3D MA
تحسين التباين الديناميكي
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
الصوت اليسار/اليمين (RCA)
وصلة مكبر الصوت الخارجي
إدخال الفيديو
مكوّن (RCA)
مركّب (RCA)
DVI-D
HDMI (x2)
VGA (D-Sub تناظري)
DisplayPort (1,2)
إدخال الصوت
مقبس مقاس 3,5 مم
الصوت اليسار/اليمين (RCA)
توصيلات أخرى
OPS
إخراج الفيديو
DisplayPort
DVI-I
VGA (عبر DVI-I)
تحكم خارجي
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
RJ45
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
الملاءمة
الوضعية
أفقي (24/7)
عمودي (24/7)
مصفوفة متجانبة
لغاية 10 × 10
وظائف حفظ الشاشة
نقل البكسل، سطوع منخفض
التوصيل الحلقي للإشارة
RS232
VGA
DisplayPort
DVI
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
سهولة التثبيت
مقابض الحمل
الإدخال الذكي
وظائف توفير استهلاك الطاقة
أداة استشعار الضوء المحيط
الطاقة الذكية
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
RJ45
بطاقة OPS RS232
سلك واحد (HDMI-CEC)
برنامج التحكّم
SICP / CMND&Control
موزّع RJ45
منفذان
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
2 × 10 واط (RMS)
الطاقة
الاستهلاك (وضع التشغيل)
133 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0.5 واط
فئة ملصق الطاقة
G
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
640×480، 60، 67، 72، 75 هرتز
800×600، 56، 60، 72 ، 75 هرتز
1024 × 768، 60 هرتز
1280 × 768، 60 هرتز
1280 × 800، 60 هرتز
1280 × 1024، 60 هرتز
1360 × 768، 60 هرتز
1366 × 768، 60 هرتز
1440 × 900، 60 هرتز
1600 × 1200، 60 هرتز
1920 × 1080، 60 هرتز
1920 × 1200، 60 هرتز
تنسيقات الفيديو
480 بوصة، 60 هرتز
480 بكسل، 60 هرتز
576 بكسل، 50 هرتز
576 بوصة، 50 هرتز
720 بكسل، 50، 60 هرتز
1080 بوصة، 50، 60 هرتز
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
3840 × 2160، 30 هرتز
الأبعاد
سُمك الإطار
1,8 مم (A-A)
تعيين العرض
1211,4
ملليمترًا
وزن المنتج
24,35
كلغ
تعيين الارتفاع
682,2
ملليمترًا
تعيين العمق
98,5
ملليمترًا
تعيين العرض (بوصة)
47,69
بوصة
تعيين الارتفاع (بوصة)
26.86
بوصة
التثبيت على الحائط
400 x 400 مم
تعيين العمق (بوصة)
3,88
بوصة
عرض الإطار الخارجي
0,9 مم (إطار خارجي متساوٍ)
شروط التشغيل
الارتفاع
0 ~ 3000 م
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
0 ~ 40
درجة مئوية
متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
50,000
ساعة (ساعات)
الرطوبة النسبية
20 ~ 80
%
نطاق درجة الحرارة (التخزين)
-20 ~ 60
درجة مئوية
الملحقات
الملحقات المضمّنة
جهاز تحكم عن بُعد
بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
سلك طاقة التيار المتناوب
كبل RS232
دليل البدء السريع
دبابيس لمحاذاة الأطراف
ألواح لمحاذاة الأطراف
الإكسسوارات الاختيارية
مجموعة اللمسات الأخيرة للأطراف
جهاز استقبال HDBaseT OPS (CRD25)
مجموعة معايرة الألوان
متفرقات
لغات العرض على الشاشة
العربية
الصينية المبسطة
الصينية التقليدية
الإنكليزية
الفرنسية
الألمانية
الإيطالية
اليابانية
البولندية
الروسية
الأسبانية
التركية
الضمان
ضمان لمدة 3 سنوات
الموافقات التنظيمية
CE
FCC، الفئة B
UL/cUL
CB
GOST
EPEAT
ما محتويات الصندوق؟
العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
جهاز تحكم عن بُعد
بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
سلك طاقة التيار المتناوب
كبل RS232
دليل البدء السريع
دبابيس لمحاذاة الأطراف
ألواح لمحاذاة الأطراف
الملحقات الاختيارية: مجموعة اللمسات الأخيرة للأطراف
الملحقات الاختيارية: جهاز استقبال HDBaseT OPS (CRD25)