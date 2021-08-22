ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
43PFT5883/56
Smart LED TV دقة Full HD
بفضل السلسلة 5800 من Philips مع Smart TV أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل التطبيقات والمحتويات المفضّلة لديك على الشاشة الكبيرة. أصبحت الأفلام الضخمة والرياضات المباشرة والألعاب المتعددة اللاعبين في متناول يديك ببضع نقرات.
108 سم (43 بوصة)
تلفزيون مزوّد بشاشة LED
DVB-T/T2
شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.
اختبر تجربة ترفيهية بامتياز. استمتع بإعداد كامل للصوت مباشرة من التلفزيون بفضل نقاوة صوت استثنائية من الجهة الأمامية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم سلسلة مكبرات الصوت بإنتاج مستويات صوت عالية مذهلة ومستويات متوسطة شبيهة بالواقع ومستويات جهير مدوّية باحترافية تامة. وقد تم وضعها بمهارة في التلفزيون لإمكانية الحصول على تصميم رفيع.
يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصورة لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد محتوىً مسجّلًا على قرص، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.
1.7
من 5
3
الآراء
Flat12
22/08/2021
Saudi Arabia
This product is not good
Saphi operating system so unable to install favourite application
الحسنات
No positives
سلبيات
All negative
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 5800 series 40PFT5883 LED Smart TV دقة FHD
تاريخ الاستخدام 2021-07-22
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 5800 series 40PFT5883 LED Smart TV دقة FHD
تاريخ الاستخدام 2021-07-22
19/02/2021
Saudi Arabia
وضوح الصورة
لايوجد لديه تحديث واصدار الأندرويد قديم و لايدعم تنزيل التطبيقات
الحسنات
وضوح الصورة
سلبيات
لايوجد لديه تحديث واصدار الأندرويد قديم و لايدعم تنزيل التطبيقات
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 5800 series 40PFT5883 LED Smart TV دقة FHD
تاريخ الاستخدام 2021-01-19
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 5800 series 40PFT5883 LED Smart TV دقة FHD
تاريخ الاستخدام 2021-01-19
08/08/2021
Saudi Arabia
Bad product
I couldn’t install Netflix and I contacted with Netflix customer service they said you have to contact with product company and ask them to update your television
الحسنات
Smart
سلبيات
تعليق و بطيء
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 5800 series 40PFT5883 LED Smart TV دقة FHD
تاريخ الاستخدام 2021-07-08
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 5800 series 40PFT5883 LED Smart TV دقة FHD
تاريخ الاستخدام 2021-07-08
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
(Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.