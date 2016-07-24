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    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

    43BDL4051T/00

    التصنيف الإجمالي / 5
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    اخطف أنظارهم

    غزِّ روح التعاون وقدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة Full HD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، ما يجعلها مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 10 نقاط لمس في الوقت نفسه.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

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    اخطف أنظارهم

    شاشة متعددة اللمس في 10 نقاط.

    • 43 بوصة
    • مشغّل بواسطة نظام Android
    • تعمل باللمس المتعدد
    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

    CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

    CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

    تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

    تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

    تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

    وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

    معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

    تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.

    CMND & Deploy. قم بتثبيت التطبيقات وتشغيلها عن بُعد

    أصبح بإمكانك تثبيت أي تطبيق وتشغيله بسرعة، حتى عندما لا تكون متواجدًا في الموقع وتعمل عن بُعد. تسمح لك ميزة CMND & Deploy بإضافة تطبيقاتك الخاصة وتحديثها بالإضافة إلى تطبيقات من متجر App store الخاص بشاشة Philips الاحترافية. ما عليك سوى مسح رمز QR وتسجيل دخولك إلى المتجر، والنقر فوق التطبيق الذي تريد تثبيته، فيتم تنزيله وتشغيله تلقائيًا.

    الذاكرة الداخلية. قم بتحميل المحتوى لتشغيله على الفور

    يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بدون الحاجة إلى مشغّل خارجي ثابت. تأتي شاشة Philips الاحترافية مزوّدة بذاكرة داخلية تسمح لك بتحميل الوسائط إلى الشاشة لتشغيلها على الفور. كذلك، تعمل الذاكرة الداخلية أيضًا كذاكرة تخزين مؤقت لبث المحتويات عبر الإنترنت.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      108.0  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      42.5  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      1920x1080 بكسل
      دقة البكسل
      0.49 x‏ 0.49 ملم
      الدقة المثلى
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
      السطوع
      450  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 ملايين
      نسبة التباين (نموذجي)
      1100:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      12  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
      • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
      • مسح تدريجي
      • إلغاء التشابك بين 3D MA
      • تحسين التباين الديناميكي
      معالجة السطح
      غطاء مانع للتوهج
      تقنية اللوحة
      IPS

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
      • وصلة مكبر الصوت الخارجي
      إدخال الفيديو
      • DisplayPort (1,2)‎‏‎
      • HDMI (x2)‎
      • DVI-D
      • USB
      • VGA (عبر DVI)
      إدخال الصوت
      • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
      • مقبس مقاس 3,5 مم
      توصيلات أخرى
      • بطاقة SD صغيرة
      • جهاز USB صغيرة
      • mPCIe
      • مقبس طاقة USB ‏(5 فولت و2 أمبير)
      • USB
      إخراج الفيديو
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (عبر DVI-D)
      تحكم خارجي
      • RJ45
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم

    • الملاءمة

      الوضعية
      • أفقي (24/7)
      • عمودي (24/7)
      صورة داخل صورة
      PIP
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • مخفية
      • قابلة للإقفال
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • RS232
      • VGA
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      • DisplayPort
      • DVI
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      تسهيلات أخرى
      مقابض الحمل
      أداء الصورة
      تحكم متقدم في الألوان
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • RJ45
      • سلك واحد (HDMI-CEC)
      • HDMI (سلك واحد)
      الذاكرة
      EMMC سعة 16 جيجابايت

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 10 واط

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 ~ 240 فولت تقريبًا للتيار المتردد، 50/60 هرتز
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      59  واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0.5 واط
      فئة ملصق الطاقة
      G

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
      • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
      • 1024‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60 هرتز
      • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
      • 1360‏ × 768، 60 هرتز
      • 1366‏ × 768، 60 هرتز
      • 1440‏ × 900، 60 هرتز
      • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
      • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1002.6  ملليمترًا
      وزن المنتج
      19.4  كلغ
      تعيين الارتفاع
      590.8  ملليمترًا
      تعيين العمق
      91.4  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      39.47  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      23.26  بوصة
      التثبيت على الحائط
      400 x ‏400 مم، M6
      تعيين العمق (بوصة)
      3.60  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      29.2 مم
      وزن المنتج (لِبرة)
      42.77  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      5 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50,000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20 ~ 80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • مشغّل داخلي

      CPU
      رباعي النواة Cortex A9، ‏1,8 جيجاهرتز
      GPU
      ARM Mali400 رباعي النواة، 533 ميجاهرتز
      الذاكرة
      DDR3 سعة 2 جيجابايت
      التخزين
      EMMC سعة 16 جيجابايت
      Wifi
      ‎2.4 G

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • كبل USB
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      الإكسسوارات الاختيارية
      مجموعة معايرة الألوان (CCK4602)
      الحامل
      BM05922 (اختياري)

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • العربية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • البولندية
      • الأسبانية
      • التركية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • الصينية التقليدية
      • الدانماركية
      • الهولندية
      • الفنلندية
      • النرويجية
      • البرتغالية
      • السويدية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • CCC
      • FCC، الفئة B
      • UL/cUL
      • RoHS
      • CB
      • C-Tick
      • BSMI
      • EnergyStar 7.0
      • GOST
      • PSE
      • VCCI

    • التفاعل

      تقنية اللمس المتعدد
      لمس بتقنية الأشعة تحت الحمراء
      نقاط اللمس
      10 نقاط لمس متزامنة
      توصيل وتشغيل
      متوافقة مع HID
      زجاج واقٍ
      • زجاج مقوّى للسلامة بحجم 5 مم
      • مانع للتوهج
      • مانع للانعكاس

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • سلك طاقة التيار المتناوب
    • كبل RS232
    • كبل USB
    • جهاز تحكم عن بُعد
    • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
    • دليل البدء السريع
    • الملحقات الاختيارية: مجموعة معايرة الألوان (CCK4602)
    Badge-D2C

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