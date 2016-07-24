غزِّ روح التعاون وقدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة Full HD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، ما يجعلها مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 10 نقاط لمس في الوقت نفسه.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها
تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.
تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار
وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.
معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب
تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.
CMND & Deploy. قم بتثبيت التطبيقات وتشغيلها عن بُعد
أصبح بإمكانك تثبيت أي تطبيق وتشغيله بسرعة، حتى عندما لا تكون متواجدًا في الموقع وتعمل عن بُعد. تسمح لك ميزة CMND & Deploy بإضافة تطبيقاتك الخاصة وتحديثها بالإضافة إلى تطبيقات من متجر App store الخاص بشاشة Philips الاحترافية. ما عليك سوى مسح رمز QR وتسجيل دخولك إلى المتجر، والنقر فوق التطبيق الذي تريد تثبيته، فيتم تنزيله وتشغيله تلقائيًا.
الذاكرة الداخلية. قم بتحميل المحتوى لتشغيله على الفور
يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بدون الحاجة إلى مشغّل خارجي ثابت. تأتي شاشة Philips الاحترافية مزوّدة بذاكرة داخلية تسمح لك بتحميل الوسائط إلى الشاشة لتشغيلها على الفور. كذلك، تعمل الذاكرة الداخلية أيضًا كذاكرة تخزين مؤقت لبث المحتويات عبر الإنترنت.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (قياس متري)
108.0
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
42.5
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
1920x1080 بكسل
دقة البكسل
0.49 x 0.49 ملم
الدقة المثلى
1920 × 1080 @ 60 هرتز
السطوع
450
cd/m²
ألوان الشاشة
16,7 ملايين
نسبة التباين (نموذجي)
1100:1
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
12
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
تعويض الحركة، إلغاء التشابك
مسح تدريجي
إلغاء التشابك بين 3D MA
تحسين التباين الديناميكي
معالجة السطح
غطاء مانع للتوهج
تقنية اللوحة
IPS
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
الصوت اليسار/اليمين (RCA)
وصلة مكبر الصوت الخارجي
إدخال الفيديو
DisplayPort (1,2)
HDMI (x2)
DVI-D
USB
VGA (عبر DVI)
إدخال الصوت
الصوت اليسار/اليمين (RCA)
مقبس مقاس 3,5 مم
توصيلات أخرى
بطاقة SD صغيرة
جهاز USB صغيرة
mPCIe
مقبس طاقة USB (5 فولت و2 أمبير)
USB
إخراج الفيديو
DisplayPort
DVI-I
VGA (عبر DVI-D)
تحكم خارجي
RJ45
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
الملاءمة
الوضعية
أفقي (24/7)
عمودي (24/7)
صورة داخل صورة
PIP
وظائف حفظ الشاشة
نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
التحكم بلوحة المفاتيح
مخفية
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
التوصيل الحلقي للإشارة
RS232
VGA
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
DisplayPort
DVI
وظائف توفير استهلاك الطاقة
الطاقة الذكية
تسهيلات أخرى
مقابض الحمل
أداء الصورة
تحكم متقدم في الألوان
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
RJ45
سلك واحد (HDMI-CEC)
HDMI (سلك واحد)
الذاكرة
EMMC سعة 16 جيجابايت
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
2 × 10 واط
الطاقة
مأخذ كهربائي رئيسي
100 ~ 240 فولت تقريبًا للتيار المتردد، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة (نموذجي)
59
واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0.5 واط
فئة ملصق الطاقة
G
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
640×480، 60، 67، 72، 75 هرتز
800×600، 56، 60، 72 ، 75 هرتز
1024 × 768، 60 هرتز
1280 × 768، 60 هرتز
1280 × 800، 60 هرتز
1280 × 1024، 60 هرتز
1360 × 768، 60 هرتز
1366 × 768، 60 هرتز
1440 × 900، 60 هرتز
1600 × 1200، 60 هرتز
1920 × 1080، 60 هرتز
1920 × 1200، 60 هرتز
تنسيقات الفيديو
480 بوصة، 60 هرتز
480 بكسل، 60 هرتز
576 بكسل، 50 هرتز
576 بوصة، 50 هرتز
720 بكسل، 50، 60 هرتز
1080 بوصة، 50، 60 هرتز
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
الأبعاد
تعيين العرض
1002.6
ملليمترًا
وزن المنتج
19.4
كلغ
تعيين الارتفاع
590.8
ملليمترًا
تعيين العمق
91.4
ملليمترًا
تعيين العرض (بوصة)
39.47
بوصة
تعيين الارتفاع (بوصة)
23.26
بوصة
التثبيت على الحائط
400 x 400 مم، M6
تعيين العمق (بوصة)
3.60
بوصة
عرض الإطار الخارجي
29.2 مم
وزن المنتج (لِبرة)
42.77
رطل
شروط التشغيل
الارتفاع
0 ~ 3000 م
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
5 ~ 40
درجة مئوية
متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
50,000
ساعة (ساعات)
الرطوبة النسبية
20 ~ 80
%
نطاق درجة الحرارة (التخزين)
-20 ~ 60
درجة مئوية
تطبيقات الوسائط المتعددة
تشغيل فيديو USB
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
تشغيل صور USB
BMP
GIF
JPEG
JPG
PDF
تشغيل صوت USB
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
مشغّل داخلي
CPU
رباعي النواة Cortex A9، 1,8 جيجاهرتز
GPU
ARM Mali400 رباعي النواة، 533 ميجاهرتز
الذاكرة
DDR3 سعة 2 جيجابايت
التخزين
EMMC سعة 16 جيجابايت
Wifi
2.4 G
الملحقات
الملحقات المضمّنة
سلك طاقة التيار المتناوب
كبل RS232
كبل USB
جهاز تحكم عن بُعد
بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
دليل البدء السريع
الإكسسوارات الاختيارية
مجموعة معايرة الألوان (CCK4602)
الحامل
BM05922 (اختياري)
متفرقات
لغات العرض على الشاشة
العربية
الإنكليزية
الفرنسية
الألمانية
الإيطالية
اليابانية
البولندية
الأسبانية
التركية
الروسية
الصينية المبسطة
الصينية التقليدية
الدانماركية
الهولندية
الفنلندية
النرويجية
البرتغالية
السويدية
الضمان
ضمان لمدة 3 سنوات
الموافقات التنظيمية
CE
CCC
FCC، الفئة B
UL/cUL
RoHS
CB
C-Tick
BSMI
EnergyStar 7.0
GOST
PSE
VCCI
التفاعل
تقنية اللمس المتعدد
لمس بتقنية الأشعة تحت الحمراء
نقاط اللمس
10 نقاط لمس متزامنة
توصيل وتشغيل
متوافقة مع HID
زجاج واقٍ
زجاج مقوّى للسلامة بحجم 5 مم
مانع للتوهج
مانع للانعكاس
ما محتويات الصندوق؟
العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
سلك طاقة التيار المتناوب
كبل RS232
كبل USB
جهاز تحكم عن بُعد
بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
دليل البدء السريع
الملحقات الاختيارية: مجموعة معايرة الألوان (CCK4602)