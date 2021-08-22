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تم إيقافه

5800 seriesLED Smart TV دقة FHD

40PFT5883/56

1.7

| (3) الآراء

Smart LED TV دقة Full HD

بفضل السلسلة 5800 من Philips مع Smart TV أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل التطبيقات والمحتويات المفضّلة لديك على الشاشة الكبيرة. أصبحت الأفلام الضخمة والرياضات المباشرة والألعاب المتعددة اللاعبين في متناول يديك ببضع نقرات.

عرض جميع المزايا

مع Pixel Plus HD

Smart LED TV دقة Full HD

  • 100 سم (40 بوصة)

  • تلفزيون مزوّد بشاشة LED

  • DVB-T/T2

تسمح لك نقاوة الصوت الاستثنائية برؤية جمال الصوت

اختبر تجربة ترفيهية بامتياز. استمتع بإعداد كامل للصوت مباشرة من التلفزيون بفضل نقاوة صوت استثنائية من الجهة الأمامية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم سلسلة مكبرات الصوت بإنتاج مستويات صوت عالية مذهلة ومستويات متوسطة شبيهة بالواقع ومستويات جهير مدوّية باحترافية تامة. وقد تم وضعها بمهارة في التلفزيون لإمكانية الحصول على تصميم رفيع.

تقدّم لك Pixel Plus HD صورًا رائعة ستحبها

يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصورة لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد محتوىً مسجّلًا على قرص، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.

تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED للاستمتاع بصور LED استثنائية مع تباين مذهل

إن جودة الصور غاية في الأهمية. توفر أجهزة التلفزيون عالية الدقة الجودة المطلوبة، لكنك تتوقع المزيد. تخيل دمجًا بين التفاصيل الدقيقة والسطوع الشديد والتباين المذهل والألوان الواقعية من أجل صورة تنقل واقع الحياة بكل تفاصيلها.

المواصفات التقنية

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المراجعات

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1.7

من 5

3

الآراء

5
4
3

22/08/2021

Saudi Arabia

Saudi Arabia

This product is not good

Saphi operating system so unable to install favourite application

الحسنات

No positives

سلبيات

All negative

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 5800 series 40PFT5883 LED Smart TV دقة FHD

تاريخ الاستخدام 2021-07-22

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 5800 series 40PFT5883 LED Smart TV دقة FHD

تاريخ الاستخدام 2021-07-22

19/02/2021

Saudi Arabia

Saudi Arabia

وضوح الصورة

لايوجد لديه تحديث واصدار الأندرويد قديم و لايدعم تنزيل التطبيقات

الحسنات

وضوح الصورة

سلبيات

لايوجد لديه تحديث واصدار الأندرويد قديم و لايدعم تنزيل التطبيقات

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 5800 series 40PFT5883 LED Smart TV دقة FHD

تاريخ الاستخدام 2021-01-19

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 5800 series 40PFT5883 LED Smart TV دقة FHD

تاريخ الاستخدام 2021-01-19

08/08/2021

Saudi Arabia

Saudi Arabia

Bad product

I couldn’t install Netflix and I contacted with Netflix customer service they said you have to contact with product company and ask them to update your television

الحسنات

Smart

سلبيات

تعليق و بطيء

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 5800 series 40PFT5883 LED Smart TV دقة FHD

تاريخ الاستخدام 2021-07-08

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 5800 series 40PFT5883 LED Smart TV دقة FHD

تاريخ الاستخدام 2021-07-08

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.

  3. (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.