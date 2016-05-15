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  • تجربة ستغيّر المقاييس تجربة ستغيّر المقاييس تجربة ستغيّر المقاييس

    تلفزيون مستخدم في قطاع الضيافة

    32HFL5011T/12

    تجربة ستغيّر المقاييس

    زوّد ضيوفك بتجربة المشاهدة التي يستحقونها. فسيستمتعون بمشاهدة التلفزيون مع نسبة استجابة أعلى وأسرع ومجموعة واسعة من التطبيقات المخصصة المستخدمة في مجال الضيافة، بينما تستمتع بعملية تثبيت وإدارة عن بعد تلائمك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون مستخدم في قطاع الضيافة

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    CMND & Create: لعرض المعلومات التي تريدها، في الوقت الذي تريده

    CMND & Create: لعرض المعلومات التي تريدها، في الوقت الذي تريده

    تسمح لك ميزة CMND & Create بعرض المعلومات التي تريدها، في الوقت الذي تريده. وتسمح لك وحدة إدارة المحتويات الخاصة بـ CMND بإنشاء صفحات ويب تفاعلية خاصة بالفندق وتتضمن علامة تجارية وتوزيعها. خصص محتويات التلفزيون لتزويد ضيوفك بأحدث المعلومات وآخر التطورات في الفندق لديك، كل ذلك بالوقت الحقيقي.

    CMND & Control: لصيانة أجهزة التلفزيون بدون مجهود

    CMND & Control: لصيانة أجهزة التلفزيون بدون مجهود

    تسمح ميزة CMND & Control بتكوين التلفزيون وتثبيته عن بعد من موقع مركزي، من دون الحاجة إلى زيارة أي غرفة. اعمد إلى تحديث كل الشاشات وإدارتها، بأدنى مستوى من المجهود، كل ذلك من دون إزعاج ضيوفك.

    Miracast & DirectShare لمشاركة الأفلام والموسيقى على التلفزيون

    Miracast & DirectShare لمشاركة الأفلام والموسيقى على التلفزيون

    امنح ضيوفك حرية الاستمتاع بالمحتويات الخاصة بهم على التلفزيون الكبير لاسلكيًا ومن دون أي إزعاج، بفضل أجهزة التلفزيون التي نقدّمها. كذلك، تمكّننا مقاربة النظام المفتوح التي نعتمدها من تلبية احتياجات مستخدمي iOS وAndroid على حد سواء وتوسيع نطاق توافقية منتجاتنا بشكل مستمر. ومن شأن المشاركة الآمنة التي نعتمدها أن تحمي ضيوفك. أصبح باستطاعتك مشاركة الصور والأفلام والموسيقى والكثير غير ذلك والاستمتاع بها على أجهزة التلفزيون عبر Miracast & DirectShare!

    توافق MyChoice للدخل المتكرر

    توافق MyChoice للدخل المتكرر

    توفر ميزة MyChoice طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتقديم قنوات تلفزيونية عالية الجودة للضيوف. في الوقت نفسه، توفر هذه الميزة مصدر دخل جديد إضافي يسمح لك بتغطية الاستثمار الأولي في التلفزيون.

    Android: لمشاهدة التلفزيون والاستمتاع بتجربة أسرع وأغنى وممتعة أكثر

    ستستمتع بواجهة أسرع وأغنى وسهلة الاستخدام على التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة بفضل نظام Android. فهو يزوّدك بتحكّم تام بباقة من الخدمات والتطبيقات المخصصة لقطاع الضيافة والمزيد غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر قائمة يسهل التنقل فيها مع ارتباطات مباشرة إلى تطبيقاتك المفضلة.

    AppControl لإضافة التطبيقات وفرزها وحذفها بأدنى مستوى من المجهود

    يضمن نظام التحكّم بالتطبيقات تزويد أجهزة التلفزيون لديك بالتطبيقات التي تريدها. وبفضل القدرة على إضافة التطبيقات وحذفها وفرزها، والقدرة على تكوين التطبيقات لتلائم غرف محددة، يشكّل الجهاز تجربة مخصصة فعلًا للضيوف يمكن التحكّم بها من موقع مركزي، بدون الحاجة إلى الدخول إلى الغرفة. ولسهولة الاستخدام والأمان، حمّل تطبيقك المخصص على خادمنا المستند إلى السحابة وكن مطمئنًا لكونك الوحيد القادر على الوصول إليه.

    تطبيقات متطوّرة مع الكثير من الخدمات المخصصة لقطاع الضيافة

    تتألف التطبيقات المتطورة من مكتبة متزايدة من التطبيقات. فبفضل قوة نظام Android، تعمل التطبيقات بسلاسة وسرعة أكبر وهي متطورة أكثر من أي وقت مضى. وبفضل الميزات المخصصة لمجال الضيافة، يتم حذف معلومات الضيوف بشكل آمن بعد استخدامها ويتم منع الوصول إلى أي محتوى غير قانوني قد يلحق الضرر بشركتك.

    نظام IPTV مضمّن لأعلى مستوى من التفاعل المخصص

    تكاليف وفوضى أقل. بفضل أجهزة Smart TV الجديدة التي نقدّمها، يمكنك إنشاء نظام الفندق مباشرةً على التلفزيون. من القنوات التفاعلية إلى الفيديو عند الطلب وقوائم الفندق التفاعلية والمعلومات حول الفنادق، بالإضافة إلى أنظمة الطلب عبر إنترنت، كل هذا أصبح ممكنًا من دون مجموعة تشفير خارجية مثبّتة على التلفزيون. وبالإضافة إلى إرسال المحتوى عبر كابلات التلفزيون المحورية، بات بإمكانك أيضًا استخدام شبكة الإنترنت لإرسال القنوات التلفزيونية أو الفيديو عند الطلب مباشرةً إلى التلفزيون. وباستطاعة الشبكة الشريكة لنا ضمان حصولك على البوابة المخصصة التي تريدها.

    Serial Xpress Protocol للأنظمة التفاعلية

    يمكن توصيل التلفزيون بأجهزة تشفير ومجموعات فك تشفير خارجية من جميع مزودي الأنظمة التفاعلية الكبرى، من خلال Serial Xpress Protocol ‏(SXP).

    تطبيق TV Remote App من Philips لمنح ضيوفك قدرة تحكّم أكبر

    ألا ترغب في استخدام جهاز التحكّم عن بعد؟ استخدم إذًا تطبيق TV Remote App من Philips على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي واختر التطبيقات التي تريد عرضها وقم بالوصول إلى SmartInfo. هذا التطبيق متوفر للتنزيل بصورة مجانية على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS وAndroid.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      32  بوصة
      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      80  سم
      شاشة العرض
      LED فائقة الدقة كليًا
      دقة اللوحة
      1920x1080 بكسل
      السطوع
      350  cd/m²
      تحسين الصورة
      • معدل الحركة المثالية من 200 هرتز
      • Pixel Plus HD
      زاوية العرض
      178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      تلفزيون رقمي
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD ‏(ما يصل إلى 1080p60)
      تشغيل الفيديو
      • NTSC
      • PAL
      تلفزيون تناظري
      PAL
      تشغيل IP (بروتوكول الإنترنت)
      • البث المتعدد
      • الإرسال الموحّد

    • تلفزيون Android

      نظام التشغيل
      Android™ 5.1 ‏(Lollipop)
      حجم الذاكرة (Flash)
      8 غيغابايت

    • الميزات

      سهولة الاستخدام
      • نمط الصورة
      • نمط الصوت
      خدمات رقمية
      • دليل البرامج الإلكتروني 8d
      • Now&Next
      • MHEG
      • تلتيكست
      • HbbTV
      • الترجمات
      التحكم المحلي
      وحدة تحكم

    • ميزات الضيافة

      وضع الفندق
      • قفل التحكم بوحدة التحكم
      • قفل القائمة
      • قفل قائمة التثبيت
      • الحدّ من مستوى الصوت
      وضع السجن
      • وضع الأمان العالي
      • قفل TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitle
      المؤقت
      • مؤقت السكون
      • منبّه التنشيط
      • قناة التنشيط
      • أصوات التنشيط
      تشغيل التحكم
      • قناة
      • الميزة
      • تنسيق الصورة
      • مستوى الصوت
      • نمط الصورة
      غير قابل للسرقة
      • الحماية من سرقة البطارية
      • قفل Kensington
      التحكم بالطاقة
      • تشغيل تلقائي
      • بدء تشغيل صديق للبيئة/سريع
      • WoLAN
      • WoWLAN
      التطبيقات
      • AppControl
      • تطبيقات مستندة إلى السحابة
      • تطبيقات Android
      العلامة المتوفرة لديك
      • SmartInfo
      • شعار الترحيب
      • لوحة معلومات قابلة للتخصيص (HTML)
      • نظام تلفزيون بروتوكول الإنترنت (IPTV)
      • تطبيقات مخصصة
      • اسم الموقع (معرّف Geonames)
      الساعة
      • الساعة في وضع الاستعداد
      • زر جهاز التحكم عن بعد يضيء في الظلام
      • الساعة التي تظهر على الشاشة
      • ساعة خارجية اختيارية
      SmartInfo
      • مستعرض HTML5
      • القوالب التفاعلية
      تحديث عملية النسخ والبرامج الثابتة
      • النسخ الأولي الفوري
      • عبر USB/RF/IP
      CMND&Control
      • محرر القنوات بدون اتصال
      • محرر الإعدادات بدون اتصال
      • حالة التلفزيون في الوقت الحقيقي (IP)
      • إدارة عن بعد عبر IP/RF
      • CMND&Create
      • إدارة مجموعة أجهزة التلفزيون
      التحكم
      • منع التحديث التلقائي للقنوات
      • بروتوكول Serial Xpress
      • JSON API للتحكم بالتلفزيون-JAPIT
      خدمات مدمجة
      تنبؤ بحالة الطقس لمدة 5 أيام
      DRM التفاعلي
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      • Securemedia
      توليد الدخل
      MyChoice
      اللغات
      التحكّم بلغة الضيوف
      جهاز تحكم عن بُعد
      • ربطة الكبلات جاهزة
      • الكشف عن انخفاض شحن البطارية
      • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
      القنوات
      • القائمة المدمجة
      • قوائم مع نسق

    • ميزات الرعاية الصحية

      التحكم
      • أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
      • متوافق مع التحكم عن بعد في مجال الرعاية الصحية
      • متوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض
      الملاءمة
      • خرج سماعة الرأس
      • كتم صوت مكبر الصوت الرئيسي المستقل
      السلامة
      • عزل مزدوج مستوى II
      • مؤخر للحريق

    • الوسائط المتعددة

      ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
      • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • الحاويات: AVI وMKV
      تنسيقات الموسيقى المعتمدة
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
      • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
      تنسيقات الترجمة المعتمدة
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      تنسيقات الصور المعتمدة
      • JPG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      دقة الفيديو المعتمدة على USB
      ما يصل إلى 1920x1080p@60 هرتز
      توصيلات الوسائط المتعددة
      • USB
      • LAN

    • الصوت

      قوة إخراج الصوت
      16 (2x8)  واط
      خرج مكبر الصوت في الحمام
      1,5 واط أحادي، 8 أوم
      مكبرات صوت
      • 2.0
      • توجيه الصوت نحو الأسفل
      ميزات الصوت
      • AVL
      • صوت محيطي مذهل
      • جهير ديناميكي
      • Dolby MS10

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
      درجة الحرارة المحيطة
      من 0 إلى 40 درجة مئوية
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,4 واط
      فئة ملصق الطاقة
      A+
      قوة ملصق الطاقة الأوروبي
      28  واط
      ميزات توفير الطاقة
      وضع Eco
      استهلاك الطاقة السنوي
      41  كيلوواط/الساعة

    • الملحقات

      مضمنة
      • حامل سطح الطاولة الدوّار
      • بطاريتان AAA
      • كتيّب الضمان
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • سلك الطاقة
      • جهاز تحكم عن بعد 22AV1505B/12
      اختياري
      • الساعة الخارجية 22AV1120C/00
      • التحكم عن بالعد في مجال الرعاية الصحية 22AV1109H/12
      • إعداد جهاز التحكم عن بعد 22AV9573A
      • جهاز تحكم عن بعد مع Bluetooth 22AV1507A/12

    • اتصال لاسلكي

      شبكة محلية لاسلكية
      معايير الشبكة اللاسلكية 802.11b أو 802.11g أو 802.11n
      Bluetooth
      • 4.0
      • جاهز للتوصيل بأداة اللعب بميزة HID
      • متعدد القنوات
      • صوت لاسلكي (سماعة رأس)
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • اتصال من الجزء السفلي

      HDMI1
      HDMI 1.4
      الهوائي
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4
      إخراج الصوت الرقمي
      بصري
      USB1
      USB 2.0
      إيثرنت (شبكة اتصال محلية)
      RJ-45

    • جهة الاتصال

      USB2
      USB 3.0
      فتحة الواجهة المشتركة
      CI+ 1.3.2
      HDMI3
      HDMI 1.4
      HDMI4
      HDMI 1.4 ‏(MHL 2.0)
      خرج سماعة الرأس
      مقبس صغير

    • جزء خلفي مخصص للاتصال

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      خرج مكبر الصوت في الحمام
      مقبس صغير
      Component
      YPbPr + ‏cinch يسار/يمين
      إدخال الصوت DVI
      مقبس صغير
      الطاقة الخارجية
      • مقبس صغير
      • 12 فولت، 1,1 أمبير كحد أقصى
      تحكم خارجي
      RJ-48

    • تحسين الاتصال

      RJ48
      • الأشعة تحت الحمراء-إدخال/إخراج
      • واجهة Xpress التسلسلية
      EasyLink ‏(HDMI-CEC)
      • التشغيل بكبسة زر واحدة
      • وضع الاستعداد في النظام
      • التحكم بالعبور عن بعد
      • التحكم بصوت النظام
      LAN
      التنشيط عبر شبكة الاتصال المحلية
      HDMI
      • ARC (كل المنافذ)
      • DVI (كل المنافذ)
      • MHL 2.0 ‏(HDMI4)

    • تصميم

      اللون
      أسود
      الميزات
      علامة كلمة مضاءة

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      727  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع
      425  ملليمترًا
      تعيين العمق
      64/77  ملليمترًا
      وزن المنتج
      5  كلغ
      تعيين العرض (مع الحامل)
      727  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع (مع الحامل)
      489  ملليمترًا
      تعيين العمق (مع الحامل)
      179  ملليمترًا
      وزن المنتج (مع الحامل)
      6.3  كلغ
      متوافق مع أداة تركيب على الحائط
      • M4
      • 100 x ‏100 مم

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
    • جهاز تحكم عن بُعد
    • كتيّب الضمان
    • سلك الطاقة
    • حامل التثبيت على الطاولة
    Badge-D2C

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    • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
    • لا تضمن Philips توفر التطبيقات أو استمرار عملها بالشكل الصحيح.
    • قد تكون مساحة الذاكرة المتوفرة الفعلية أقل، نظرًا إلى تكوين الجهاز المسبق
    • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
    • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

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