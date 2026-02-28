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328E9FJAB/00
ألوان رائعة، أعلى مستوى من الانغماس
اختبر انغماسًا فعليًا بالمحتوى مع شاشات Philips المقوّسة. تقدّم لك شاشة E line المقوّسة بحجم 32 بوصة تجربة غامرة بالفعل مع جودة صور رائعة وفائقة الوضوح بدقة QHD، كما تمنحك تقنية Ultra Wide-Color جودة عالية من الألوان لصور تنبض بالحياة!
E Line
32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)
2560 × 1440 (QHD)
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقلبًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وبفضل شاشة Philips الجديدة، لن يكون الأمر كذلك. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية AMD FreeSync™، مع تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.
DisplayPort هي عبارة عن رابط رقمي يصل الكمبيوتر الشخصي بالشاشة من دون أي تحويل. وكونها تتمتع بقدرات أعلى من معيار DVI، فهي قادرة على دعم كبلات يصل طولها إلى 15 متراً بصورة كاملة، ونقل بيانات بسرعة 10,8 جيجابايت بالثانية. وبفضل هذا الأداء العالي وعدم التأخر في نقل البيانات، ستحصل على أسرع معدلات صور وتحديث، مما يجعل DisplayPort الخيار الأفضل للاستخدام العام في المكتب أو في المنزل، وللألعاب والأفلام الأكثر تطلبًا ولتحرير مقاطع الفيديو والمزيد غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فهي تأخذ في عين الاعتبار إمكانية التشغيل التفاعلي من خلال استخدام محولات متعددة.
جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).
المراجعات
قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
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قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.