مصطلحات البحث

AR
EN
1

Monitor

شاشة LCD مع كاميرا ويب بميزة Windows Hello

27E1N5600HE/89
التصنيف الإجمالي / 5
  • تعاون مبسّط تعاون مبسّط تعاون مبسّط
    -{discount-value}

    Monitor شاشة LCD مع كاميرا ويب بميزة Windows Hello

    27E1N5600HE/89
    التصنيف الإجمالي / 5

    تعاون مبسّط

    تم تصميم شاشة Philips لظروف العمل عن بُعد. تتميّز كاميرا ويب المضمّنة بدقة 5 ميجابكسل لتقدّم صورًا واضحة، أما الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء فيساعد الأشخاص على سماعك بوضوح وبصوت مرتفع. كاميرا ويب بتقنية Windows Hello لوصول سريع وأمان قوي. إكتشف كلّ المميزات

    Monitor شاشة LCD مع كاميرا ويب بميزة Windows Hello

    تعاون مبسّط

    تم تصميم شاشة Philips لظروف العمل عن بُعد. تتميّز كاميرا ويب المضمّنة بدقة 5 ميجابكسل لتقدّم صورًا واضحة، أما الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء فيساعد الأشخاص على سماعك بوضوح وبصوت مرتفع. كاميرا ويب بتقنية Windows Hello لوصول سريع وأمان قوي. إكتشف كلّ المميزات

    تعاون مبسّط

    تم تصميم شاشة Philips لظروف العمل عن بُعد. تتميّز كاميرا ويب المضمّنة بدقة 5 ميجابكسل لتقدّم صورًا واضحة، أما الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء فيساعد الأشخاص على سماعك بوضوح وبصوت مرتفع. كاميرا ويب بتقنية Windows Hello لوصول سريع وأمان قوي. إكتشف كلّ المميزات

    Monitor شاشة LCD مع كاميرا ويب بميزة Windows Hello

    تعاون مبسّط

    تم تصميم شاشة Philips لظروف العمل عن بُعد. تتميّز كاميرا ويب المضمّنة بدقة 5 ميجابكسل لتقدّم صورًا واضحة، أما الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء فيساعد الأشخاص على سماعك بوضوح وبصوت مرتفع. كاميرا ويب بتقنية Windows Hello لوصول سريع وأمان قوي. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل الشاشات المنزلية

      تعاون مبسّط

      مع كاميرا ويب مضمّنة

      • سلسلات 5000
      • 27 بوصة (68,6 سم)
      • 2560‏ × 1440 (QHD)
      قم بتوصيل كمبيوترك الدفتري عبر كبل USB-C واحد

      قم بتوصيل كمبيوترك الدفتري عبر كبل USB-C واحد

      تتميّز شاشة Philips هذه بوصلة USB من نوع C مع ميزة تسليم الطاقة. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، يمكنك شحن جهازك المتوافق مباشرة. توفر وصلة USB-C الرفيعة وذو الوجهَين اتصالاً سهلاً باستخدام كبل واحد. يمكنك مشاهدة فيديو عالي الدقة ونقل البيانات بسرعة فائقة، فيما تقوم بشحن جهازك المتوافق وتزويده بالطاقة في الوقت نفسه.

      تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

      تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

      تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.

      صور واضحة جدًا بدقة Quad HD، ‏2560 x‏ 1440 بكسل

      صور واضحة جدًا بدقة Quad HD، ‏2560 x‏ 1440 بكسل

      تقدّم شاشات Philips هذه صورًا واضحة جدًا بدقة Quad HD، تبلغ ‏2560‏x‏1440 بكسل أو 2560‏x‏1080 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف، وممكّنة بواسطة مصادر النطاق الترددي العالي مثل Displayport‏، وHDMI‏، وDual link DVI، لتزويدك بصور ورسوميات تنبض بالحياة. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.

      مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

      مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

      يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

      وضع LowBlue ومشاهدة خالية من الوميض ومريحة للعينين

      وضع LowBlue ومشاهدة خالية من الوميض ومريحة للعينين

      تم تطوير وضع LowBlue والتقنية الخالية من الوميض للحد من إجهاد العين والتعب الناجمَين بشكل عام عن الساعات المطوّلة أمام الشاشة.

      ضبط الإمالة والتدوير والارتفاع للحصول على زاوية مشاهدة مثالية

      ضبط الإمالة والتدوير والارتفاع للحصول على زاوية مشاهدة مثالية

      تقدّم Philips قاعدة الشاشة Ergo الصغيرة السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها وضبط ارتفاعها، ليتمكّن كل مستخدم من ضبط وضعية الشاشة لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.

      مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect لوصول سريع إلى قائمة الشاشة

      مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect لوصول سريع إلى قائمة الشاشة

      يسمح لك مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect الموجود بشكل خفي بالقيام بتعديلات سريعة وسهلة في إعدادات الشاشة في قائمة العرض على الشاشة.

      يؤدي تنظيم الكابلات إلى التخفيف من الفوضى الناجمة عنها للحصول على مساحة عمل مرتّبة

      يؤدي تنظيم الكابلات إلى التخفيف من الفوضى الناجمة عنها للحصول على مساحة عمل مرتّبة

      إن إدارة الكبلات عبارة عن تصميم يحافظ على مكان العمل مرتّبًا من خلال تنظيم الكبلات والأسلاك الضرورية لتشغيل جهاز عرض.

      كاميرا ويب مع ميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء، لتعاون مثالي

      تأتي شاشة Philips هذه مزوّدة بكاميرا ويب مضمّنة بدقة 5 ميجابكسل وميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء ومكبرات صوت، مما يجعلها مثالية للعمل من المنزل والتعاون عن بُعد. إن كاميرا ويب معتمدة لميزة Windows Hello، فهي مزوّدة بمستشعرات متقدّمة لتقنية التعرّف على الوجه Windows Hello™‎، التي تمكّنك من تسجيل الدخول براحة إلى أجهزة Windows في أقل من ثانيتَين. أما مفتاح الكاميرا الفعلي فيزوّدك بخصوصية إضافية عند عدم استخدامه. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بمحادثات واضحة بفضل الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء ومكبرات الصوت المزدوجة والمضمّنة بقوة 5 واط.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        تقنية IPS
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        27 بوصة / 68,6 سم
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
        منطقة مشاهدة فعالة
        596,736 (أفقي) x‏ 335,664 (عمودي)
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة القصوى
        2560‏ × 1440 على 75 هرتز*
        كثافة البكسل
        108,79 بكسل لكل بوصة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        MPRT
        1 ميللي ثانية
        السطوع
        300  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1000:1
        SmartContrast
        نسبة التباين الديناميكي Mega Infinity DCR
        دقة البكسل
        0,2331 x‏ 0,2331 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        خالية من الوميض
        نعم
        تحسين الصورة
        ألعاب SmartImage
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏102,02‏%*، sRGB:‏ 114,18‏%*
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        تردد المسح
        30 - 114 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 75 هرتز (عمودي)
        وضع LowBlue
        نعم
        EasyRead
        نعم
        sRGB
        نعم
        مزامنة متكيّفة
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        HDMI 1.4 (عدد 1)، DisplayPort 1.2 (عدد 1)، USB-C 3.2 Gen 1 (عدد 1) (للتوصيل بالكمبيوتر، تسليم الطاقة لغاية 65 واط)
        HDCP
        HDCP 1.4‏ (HDMI ‏/ DisplayPort‏/ USB-C)
        USB:
        USB 3.2 (عدد 4) (للتوصيل بالأجهزة، مع منفذ واحد بميزة الشحن السريع B.C 1.2)
        إدخال المزامنة
        فصل المزامنة
        الصوت (إدخال/إخراج)
        إخراج الصوت

      • USB

        USB-C
        قابس توصيل ذو وجهَين
        سرعة قصوى
        نقل البيانات ومقاطع الفيديو
        DP
        وضع Display Port Alt مضمّن
        تسليم الطاقة
        USB PD الإصدار 3.0
        توفير الطاقة الأقصى عبر USB-C
        لغاية 65 واط (5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/3 أمبير، 10 فولت/3 أمبير، 12 فولت/3 أمبير، 15 فولت/3 أمبير، 20 فولت/3,25 أمبير)

      • الراحة

        مكبرا صوت مضمّنان
        5 واط (عدد 2)
        كاميرا ويب مضمّنة
        كاميرا ويب بميزة Hello ودقة 5 ميجابكسل
        إلغاء الضوضاء
        نعم
        راحة المستخدم
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        • القائمة
        • مستوى الصوت
        • الإدخال
        • ألعاب SmartImage
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        ضبط الارتفاع
        130  ملليمترًا
        محوري
        -/+ 90 درجة
        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        29,6 واط (نموذجي)
        وضع الاستعداد
        0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0,3 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • داخليًا
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        614 ‏x‏ 524‏ x‏ 212  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        614 x‏ 379‏ x‏ 52  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        780 ‏x‏ 525‏ x‏ 186  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        6,57  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        4,70  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        10,65  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        RoHS
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد محددة
        • خالٍ من مادة الزئبق
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • علامة CE
        • CU-EAC
        • EAEU RoHS
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • ICES-003
        • TUV/ISO9241-307
        • TUV-BAUART

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        غير مالس

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
          • تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
          • للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • يهدف وقت استجابة الصور المتحركة (MPRT) إلى ضبط مستوى السطوع لتخفيف الضبابية، فلا يمكن ضبط مستوى السطوع عندما يكون MPRT قيد التشغيل. لتخفيف الحركة الضبابية، ستومض إضاءة LED الخلفية بشكل متزامن مع معدل تحديث الشاشة، ما قد يتسبب بتغيير مستوى السطوع بشكل ملحوظ.
          • MPRT هو وضع محسَّن للألعاب. قد يؤدي تشغيل MPRT إلى وميض الشاشة بشكل ملحوظ. يوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدام وظيفة الألعاب.
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
          • لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
          • في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

          أقر بذلك

          You are about to visit a Philips global content page

          You are about to visit the Philips USA website.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.