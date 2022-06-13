تعاون مبسّط
تم تصميم شاشة Philips لظروف العمل عن بُعد. تتميّز كاميرا ويب المضمّنة بدقة 5 ميجابكسل لتقدّم صورًا واضحة، أما الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء فيساعد الأشخاص على سماعك بوضوح وبصوت مرتفع. كاميرا ويب بتقنية Windows Hello لوصول سريع وأمان قوي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعاون مبسّط
تم تصميم شاشة Philips لظروف العمل عن بُعد. تتميّز كاميرا ويب المضمّنة بدقة 5 ميجابكسل لتقدّم صورًا واضحة، أما الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء فيساعد الأشخاص على سماعك بوضوح وبصوت مرتفع. كاميرا ويب بتقنية Windows Hello لوصول سريع وأمان قوي. إكتشف كلّ المميزات
تعاون مبسّط
تم تصميم شاشة Philips لظروف العمل عن بُعد. تتميّز كاميرا ويب المضمّنة بدقة 5 ميجابكسل لتقدّم صورًا واضحة، أما الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء فيساعد الأشخاص على سماعك بوضوح وبصوت مرتفع. كاميرا ويب بتقنية Windows Hello لوصول سريع وأمان قوي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعاون مبسّط
تم تصميم شاشة Philips لظروف العمل عن بُعد. تتميّز كاميرا ويب المضمّنة بدقة 5 ميجابكسل لتقدّم صورًا واضحة، أما الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء فيساعد الأشخاص على سماعك بوضوح وبصوت مرتفع. كاميرا ويب بتقنية Windows Hello لوصول سريع وأمان قوي. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز شاشة Philips هذه بوصلة USB من نوع C مع ميزة تسليم الطاقة. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، يمكنك شحن جهازك المتوافق مباشرة. توفر وصلة USB-C الرفيعة وذو الوجهَين اتصالاً سهلاً باستخدام كبل واحد. يمكنك مشاهدة فيديو عالي الدقة ونقل البيانات بسرعة فائقة، فيما تقوم بشحن جهازك المتوافق وتزويده بالطاقة في الوقت نفسه.
تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقلبًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وبفضل شاشة Philips الجديدة، لن يكون الأمر كذلك. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية AMD FreeSync™، مع تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.
يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.
تم تطوير وضع LowBlue والتقنية الخالية من الوميض للحد من إجهاد العين والتعب الناجمَين بشكل عام عن الساعات المطوّلة أمام الشاشة.
تقدّم Philips قاعدة الشاشة Ergo الصغيرة السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها وضبط ارتفاعها، ليتمكّن كل مستخدم من ضبط وضعية الشاشة لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.
يسمح لك مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect الموجود بشكل خفي بالقيام بتعديلات سريعة وسهلة في إعدادات الشاشة في قائمة العرض على الشاشة.
إن إدارة الكبلات عبارة عن تصميم يحافظ على مكان العمل مرتّبًا من خلال تنظيم الكبلات والأسلاك الضرورية لتشغيل جهاز عرض.
تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.
تأتي شاشة Philips هذه مزوّدة بكاميرا ويب مضمّنة بدقة 5 ميجابكسل وميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء ومكبرات صوت، مما يجعلها مثالية للعمل من المنزل والتعاون عن بُعد. إن كاميرا ويب معتمدة لميزة Windows Hello، فهي مزوّدة بمستشعرات متقدّمة لتقنية التعرّف على الوجه Windows Hello™، التي تمكّنك من تسجيل الدخول براحة إلى أجهزة Windows في أقل من ثانيتَين. أما مفتاح الكاميرا الفعلي فيزوّدك بخصوصية إضافية عند عدم استخدامه. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بمحادثات واضحة بفضل الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء ومكبرات الصوت المزدوجة والمضمّنة بقوة 5 واط.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
USB
الراحة
الحامل
الطاقة
الأبعاد
الوزن
شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
الحاوية
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