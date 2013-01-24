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شاشة LCD

193V5LSB2/89
التصنيف الإجمالي / 5
  • صور LED رائعة بألوان زاهية صور LED رائعة بألوان زاهية صور LED رائعة بألوان زاهية
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    شاشة LCD

    193V5LSB2/89
    التصنيف الإجمالي / 5

    صور LED رائعة بألوان زاهية

    استمتع بصور LED زاهية على شاشة Philips هذه. تصميم صغير ودعامة التثبيت VESA لمرونة أكبر ضمن مساحة العمل. إنها خيار رائع! إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD

    صور LED رائعة بألوان زاهية

    استمتع بصور LED زاهية على شاشة Philips هذه. تصميم صغير ودعامة التثبيت VESA لمرونة أكبر ضمن مساحة العمل. إنها خيار رائع! إكتشف كلّ المميزات

    صور LED رائعة بألوان زاهية

    استمتع بصور LED زاهية على شاشة Philips هذه. تصميم صغير ودعامة التثبيت VESA لمرونة أكبر ضمن مساحة العمل. إنها خيار رائع! إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD

    صور LED رائعة بألوان زاهية

    استمتع بصور LED زاهية على شاشة Philips هذه. تصميم صغير ودعامة التثبيت VESA لمرونة أكبر ضمن مساحة العمل. إنها خيار رائع! إكتشف كلّ المميزات

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      صور LED رائعة بألوان زاهية

      • V Line
      • 18,5 بوصات / 47 سم

      تقنية LED لألوان زاهية

      إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

      شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة

      تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        TFT-LCD
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        18,5 بوصات / 47 سم
        منطقة مشاهدة فعالة
        409,8 (أفقي) x‏ 230,4 (عمودي)
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة المثلى
        1366 x‏ 768‏ على 60 هرتز
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        5  ملي ث
        السطوع
        200  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        700:1
        دقة البكسل
        0,30x 0,30 مم
        زاوية العرض
        • 90 درجة (أفقي) / 65 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        تردد المسح
        30 - 83 كيلوهرتز (أفقي) / 56- 75 هرتز (عمودي)
        sRGB
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        VGA (تناظري)
        إدخال المزامنة
        فصل المزامنة

      • الراحة

        راحة المستخدم
        زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 7
        • Windows 8

      • الحامل

        الإمالة
        -3‏/10  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        8,76 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar 6.0)
        وضع الاستعداد
        0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0,5 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • مضمّن
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (مم)
        437 x‏ 338‏ x‏ 170  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        437 x‏ 273‏ x‏ 48  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        481 x‏ 350‏ x‏ 103  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        2.15  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        1.94  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        3.00  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        30000  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • RoHS
        • خالية من الرصاص
        • خالية من مادة الزئبق
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • BSMI
        • علامة CE
        • cETLus
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • GOST
        • PSB
        • SASO
        • SEMKO
        • TUV/ISO9241-307
        • WEEE

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        الخط الشعري (الحافة الأمامية) / الملمس (الغطاء الخلفي)

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