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Led driving lights

ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

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مصابيح التحقق LED (54)

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    Professional مصباح Color+‎ متميّز على شكل قلم

    Professional مصباح Color+‎ متميّز على شكل قلم

    LPL81X1/10

    • 200 لومن في Boost /‏ 120 لومن في Eco
    • 180 لومن، ضوء كاشف
    • مطابقة الألوان في ضوء النهار (CRI 95)
    • هيكل من الألومينيوم، قابل لإعادة الشحن
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    EcoPro10 أداة كشف محمولة احترافية

    EcoPro10 أداة كشف محمولة احترافية

    LUMRC120X1/10

    • مصابيح LED عالية الجودة
    • محدد 10 لومن / 90 لومن
    • بطارية تدوم لغاية 10 ساعات
    • مقاومة للصدمات بتصنيف IK07
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    EcoPro10 أداة كشف محمولة احترافية

    EcoPro10 أداة كشف محمولة احترافية

    LUMRC120B1/10

    • مصابيح LED عالية الجودة
    • محدد 10 لومن / 90 لومن
    • بطارية تدوم لغاية 10 ساعات
    • مقاومة للصدمات بتصنيف IK07
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    Professional LPL18

    Professional LPL18

    LPL18B1

    • مصباح LED عالي الجودة × 5
    • 85 لومن + محدد 20 لومن
    • استقلالية تصل إلى 8 ساعات
    • مشغّل بواسطة 3 بطاريات من نوع AAA
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    Professional مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني

    Professional مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني

    LPL28RECHX1

    • مصباح LED عالي الجودة
    • 145 لومن+ مصباح محدد 120 لومن
    • هيكل من الألومينيوم متين
    • قابل لإعادة الشحن مع منفذ USB
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    Professional PEN20S

    Professional PEN20S

    LPL67X1

    • 200 لومن التعزيز/100 لومن الاقتصاد
    • متعدد الاستعمالات وبدون استخدام اليدين
    • ضوء كاشف أعلى المصباح بقوة 100 لومن
    • بطارية تدوم طويلاً لغاية 4 ساعات
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    Professional LPL19

    Professional LPL19

    LPL19B1

    • مصباح LED عالي الجودة × 6
    • 130 لومن + محدد 20 لومن
    • استقلالية حتى 11 س/3 بطاريات نوع AAA
    • حماية من الماء والغبار IP54
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    Xperion 6000 Penlight

    Xperion 6000 Penlight

    LUMX60PENX1/10

    • 200 لومن Boost/‏100 لومن Eco
    • 120 لومن، ضوء كاشف
    • مشبك مغناطيسي دوّار
    • عمر البطارية: 3 س (Eco: ‏5,5 س)
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    Xperion 3000 مصباح Pen eco

    Xperion 3000 مصباح Pen eco

    LUMX30PECOB1/10

    • شعاع رئيسي 90 لومن
    • ضوء كاشف 10 لومن
    • عمر البطارية: 6,5 ساعات، الكاشف: 710 ساعات
    • 3 بطاريات مضمنة من نوع AAA
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    Xperion 3000 مصباح Pen eco

    Xperion 3000 مصباح Pen eco

    LUMX30PECOX1/10

    • شعاع رئيسي 90 لومن
    • ضوء كاشف 10 لومن
    • عمر البطارية: 6,5 ساعات، الكاشف: 710 ساعات
    • 3 بطاريات مضمنة من نوع AAA
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    Xperion 3000 Penlight

    Xperion 3000 Penlight

    LUMX30PENX1/10

    • شعاع رئيسي 100 لومن
    • ضوء كاشف 50 لومن
    • فترة استهلاك البطارية: 4 ساعات (الكاشف: 6 ساعات)
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    Xperion 6000 UV Pillar

    Xperion 6000 UV Pillar

    X60UVPIX1/10

    • 500 لومن Boost ‏/ 250 لومن Eco
    • 180 لومن، ضوء كاشف + أشعة فوق بنفسجية
    • عمر البطارية: 4,5 س (وضع Eco:‏ 10 س)
    • CRI مرتفع وكاشف تسرب بأشعة UV
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