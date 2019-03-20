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Discontinued

RQ11 Shaving unit

RQ11/40

4.1

| (9) Reviews

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Reviews

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4.1

of 5

9

Reviews

4
3
2

20/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Verified buyer

Philips, must be the BEST

NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

20/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Philips, must be the BEST

NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Verified buyer

Close shave

I received my order before the suggested delivery date which I was very pleased about. After having bought a cheaper replacement which was useless it was nice to be able to have have a shave that felt clean shaven. Really pleased I bought the replacement head from Phillips. Buy cheap buy twice. Never again.

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

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