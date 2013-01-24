تجد صعوبة في تحديد لمبات المصابيح الأمامية التي يجب اختيارها؟

قم بإجراء الاختبار وسنحدد لك الخيار الأفضل.

تجسّد سيارتي

عشقي للسيارات
عشق للسيارات والإثارة
أسلوب فريد
أسلوب تعبير فريد
الأمان والسلامة
أولوية للأمان والسلامة
من النقطة A إلى النقطة B
أحتاج إليها للانتقال من النقطة A إلى النقطة B

أريد لمبة مصباح أمامي

توفّر ضوءًا أكثر سطوعًا
توفّر ضوءًا أكثر سطوعًا
تدوم لوقت أطول
تدوم لوقت أطول
تحسّن قيادتي
تحسّن أسلوبي

أريد لمبة مصباح أمامي

توفّر ضوءًا أكثر سطوعًا
توفّر ضوءًا أكثر سطوعًا
تحسّن قيادتي
تحسّن أسلوبي

أريد لمبة مصباح أمامي

توفّر ضوءًا أكثر سطوعًا
توفّر ضوءًا أكثر سطوعًا
تحسّن قيادتي
تحسّن أسلوبي

أريد لمبة مصباح أمامي

توفّر ضوءًا أكثر سطوعًا
توفّر ضوءًا أكثر سطوعًا
تدوم لوقت أطول
تدوم لوقت أطول

ننصحك بالتالي

RacingVision GT200
RacingVision GT200
Ultinon Pro9000 LED
Ultinon Pro9000 LED

ننصحك بالتالي

XtremeVision G-force
X-tremeVision G-force
Ultinon Pro9000 LED
Ultinon Pro9000 LED
Ultinon Pro5000 LED
Ultinon Pro5000 LED

ننصحك بالتالي

WhiteVision ultra
WhiteVision ultra
Ultinon Pro9000 LED
Ultinon Pro9000 LED
Ultinon Pro5000 LED
Ultinon Pro5000 LED

ننصحك بالتالي

XtremeVision G-force
X-tremeVision G-force
Ultinon Pro9000 LED
Ultinon Pro9000 LED

ننصحك بالتالي

WhiteVision ultra
WhiteVision ultra
Ultinon Pro5000 LED
Ultinon Pro5000 LED

ننصحك بالتالي

XtremeVision G-force
X-tremeVision G-force
Ultinon Pro9000 LED
Ultinon Pro9000 LED

ننصحك بالتالي

WhiteVision ultra
WhiteVision ultra
Ultinon Pro5000 LED
Ultinon Pro5000 LED

ننصحك بالتالي

XtremeVision G-force
X-tremeVision G-force
Ultinon Essential LED
Ultinon Essential LED
Ultinon Pro5000 LED
Ultinon Pro5000 LED

ننصحك بالتالي

LongLife EcoVision
LongLife EcoVision
Ultinon Essential LED
Ultinon Essential LED
Ultinon Pro5000 LED
Ultinon Pro5000 LED