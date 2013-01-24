تجد صعوبة في تحديد لمبات المصابيح الأمامية التي يجب اختيارها؟
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تجسّد سيارتي
عشق للسيارات والإثارة
أسلوب تعبير فريد
أولوية للأمان والسلامة
أحتاج إليها للانتقال من النقطة A إلى النقطة B
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توفّر ضوءًا أكثر سطوعًا
تدوم لوقت أطول
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توفّر ضوءًا أكثر سطوعًا
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أريد لمبة مصباح أمامي
توفّر ضوءًا أكثر سطوعًا
تحسّن أسلوبي
أريد لمبة مصباح أمامي
توفّر ضوءًا أكثر سطوعًا
تدوم لوقت أطول
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