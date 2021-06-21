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سماعات رأس لاسلكية بالكامل

TAT4556PP/97
التصنيف الإجمالي / 5
  • الموسيقى المفضّلة لديك على طريقتك الخاصة. الموسيقى المفضّلة لديك على طريقتك الخاصة. الموسيقى المفضّلة لديك على طريقتك الخاصة.
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    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT4556PP/97
    التصنيف الإجمالي / 5

    الموسيقى المفضّلة لديك على طريقتك الخاصة.

    لا تدع شيئًا يمنعك من الاستماع إلى الموسيقى! تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بوظيفة إلغاء الضوضاء النشط، للاستماع إلى المحتوى الذي تريده فحسب. يمكنها أيضًا تحمّل بعض المطر أو العرق، كما يمكنك تشغيلها لمدة 29 ساعة مع العلبة. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    الموسيقى المفضّلة لديك على طريقتك الخاصة.

    لا تدع شيئًا يمنعك من الاستماع إلى الموسيقى! تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بوظيفة إلغاء الضوضاء النشط، للاستماع إلى المحتوى الذي تريده فحسب. يمكنها أيضًا تحمّل بعض المطر أو العرق، كما يمكنك تشغيلها لمدة 29 ساعة مع العلبة. إكتشف كلّ المميزات

    الموسيقى المفضّلة لديك على طريقتك الخاصة.

    لا تدع شيئًا يمنعك من الاستماع إلى الموسيقى! تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بوظيفة إلغاء الضوضاء النشط، للاستماع إلى المحتوى الذي تريده فحسب. يمكنها أيضًا تحمّل بعض المطر أو العرق، كما يمكنك تشغيلها لمدة 29 ساعة مع العلبة. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    الموسيقى المفضّلة لديك على طريقتك الخاصة.

    لا تدع شيئًا يمنعك من الاستماع إلى الموسيقى! تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بوظيفة إلغاء الضوضاء النشط، للاستماع إلى المحتوى الذي تريده فحسب. يمكنها أيضًا تحمّل بعض المطر أو العرق، كما يمكنك تشغيلها لمدة 29 ساعة مع العلبة. إكتشف كلّ المميزات

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      الموسيقى المفضّلة لديك على طريقتك الخاصة.

      • سماعات أذن مع ملاءمة في الأذن
      • إلغاء الضوضاء النشط
      • حماية من المياه بتصنيف IPX4
      • وقت تشغيل لغاية 29 ساعة

      علبة شحن USB-C محمولة. وقت تشغيل إضافي يبلغ 20 ساعة

      اصطحب الموسيقى المفضّلة لديك إلى أي مكان. استمتع بصوت رائع من مشغّلات حجم 12 مم، ووقت تشغيل يبلغ 9 ساعات (عند إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشط) من عملية شحن واحدة. وتمنحك العلبة المشحونة بالكامل 20 ساعة تشغيل إضافية (عند إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشط). للحصول على شحن سريع، ضَع سماعات الرأس في العلبة لمدة 10 دقائق واحصل على ساعة تشغيل إضافية.

      قم بإجراء المكالمات باستخدام سماعة رأس واحدة. وضع أحادي

      هل تتلقى الكثير من المكالمات؟ يمكنك مضاعفة وقت التحدّث من خلال استخدام سماعة أذن واحدة فيما تقوم بشحن السماعة الأخرى. يتم تعيين الميكروفون تلقائيًا إلى سماعة الأذن التي تستخدمها، وما عليك سوى التبديل بينهما عندما تبدأ بطارية سماعة الأذن الحالية بالنفاد.

      مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

      تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصنيف IPX4 وهي مقاومة للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.

      كن دائمًا منغمسًا بالموسيقى. تقنية إلغاء الضوضاء النشط المختلطة

      تقوم سماعات الرأس هذه بحجب الضوضاء التي لا ترغب في سماعها، لتتمكّن من الانغماس مع أغانيك المفضّلة. كذلك، تقدّم لك تقنية إلغاء الضوضاء بشكل شامل وعميق. أما وضع التنبّه فيسمح لك بالاستماع إلى الأصوات المحيطة بك عندما ترغب في ذلك، وبالبقاء متيقظًا لمحيطك.

      ملاءمة آمنة ومريحة في الأذن

      استمتع براحة تامة بفضل أغطية رؤوس الأذن القابلة للتبديل والمصنوعة من السيليكون. تدخل أغطية رؤوس الأذن بطريقة آمنة في قناة الأذن، فتشكّل حاجزًا مثاليًا لتقليل الضوضاء الخارجية.

      عناصر تحكّم باللمس. ميكروفون مضمّن. إمكانية إقران سهلة

      اضغط على سماعة الأذن لإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، والردّ على المكالمات وتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك. تصبح سماعات الرأس جاهزة للإقران بلمح البصر. بعد إقرانها، تقوم بالاتصال بهاتفك من جديد فور فتح علبة الشحن.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        الاستجابة للتردد
        20 - 20000
        المقاومة
        16 أوم
        الحساسية
        98 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
        قطر السماعة
        12
        طاقة الإدخال القصوى
        10

      • إمكانية الاتصال

        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        • AAC
        إصدار Bluetooth
        5.2
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10

      • الراحة

        المقاومة للمياه
        IPX4

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        كبل USB
        كبل USB-C
        رؤوس الأذن
        ثلاثة أحجام

      • الطاقة

        قابلة للشحن
        نعم
        مدّة التحدث
        9+ 20 ساعة

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        3.1
        العرض
        7.1
        العمق
        4
        الوزن
        0.047

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        صندوق
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        طريقة العرض على الرف
        تعليق
        الارتفاع
        16
        العرض
        10,25
        العمق
        3.85
        الوزن الإجمالي
        0.129
        الوزن الصافي
        0.075
        وزن العلبة فارغة
        0,054
        EAN
        ‎48 95229 12306 9

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        20
        الطول
        41.5
        العرض
        23.4
        الارتفاع
        19.4
        الوزن الإجمالي
        3.34
        الوزن الصافي
        1.5
        وزن العلبة فارغة
        1.84
        GTIN
        ‎1 48 95229 12306 6

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        5
        الطول
        20.2
        العرض
        11
        الارتفاع
        17.2
        الوزن الإجمالي
        0.73
        الوزن الصافي
        0.375
        وزن العلبة فارغة
        0,355
        GTIN
        ‎2 48 95229 12306 3

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