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سماعات رأس لاسلكية بالكامل

TAT4556PP/97

متوفر في

أسود
أسود
باللون الأبيض
باللون الأبيض
باللون الأخضر
باللون الأخضر
بنفسجي داكن قوي
بنفسجي داكن قوي

الموسيقى المفضّلة لديك على طريقتك الخاصة.

لا تدع شيئًا يمنعك من الاستماع إلى الموسيقى! تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بوظيفة إلغاء الضوضاء النشط، للاستماع إلى المحتوى الذي تريده فحسب. يمكنها أيضًا تحمّل بعض المطر أو العرق، كما يمكنك تشغيلها لمدة 29 ساعة مع العلبة.

عرض جميع المزايا

الموسيقى المفضّلة لديك على طريقتك الخاصة.

  • سماعات أذن مع ملاءمة في الأذن

  • إلغاء الضوضاء النشط

  • حماية من المياه بتصنيف IPX4

  • وقت تشغيل لغاية 29 ساعة

علبة شحن USB-C محمولة. وقت تشغيل إضافي يبلغ 20 ساعة

اصطحب الموسيقى المفضّلة لديك إلى أي مكان. استمتع بصوت رائع من مشغّلات حجم 12 مم، ووقت تشغيل يبلغ 9 ساعات (عند إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشط) من عملية شحن واحدة. وتمنحك العلبة المشحونة بالكامل 20 ساعة تشغيل إضافية (عند إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشط). للحصول على شحن سريع، ضَع سماعات الرأس في العلبة لمدة 10 دقائق واحصل على ساعة تشغيل إضافية.

قم بإجراء المكالمات باستخدام سماعة رأس واحدة. وضع أحادي

هل تتلقى الكثير من المكالمات؟ يمكنك مضاعفة وقت التحدّث من خلال استخدام سماعة أذن واحدة فيما تقوم بشحن السماعة الأخرى. يتم تعيين الميكروفون تلقائيًا إلى سماعة الأذن التي تستخدمها، وما عليك سوى التبديل بينهما عندما تبدأ بطارية سماعة الأذن الحالية بالنفاد.

مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصنيف IPX4 وهي مقاومة للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.

المواصفات التقنية

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