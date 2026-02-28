الموسيقى المفضّلة لديك على طريقتك الخاصة.

لا تدع شيئًا يمنعك من الاستماع إلى الموسيقى! تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بوظيفة إلغاء الضوضاء النشط، للاستماع إلى المحتوى الذي تريده فحسب. يمكنها أيضًا تحمّل بعض المطر أو العرق، كما يمكنك تشغيلها لمدة 29 ساعة مع العلبة.