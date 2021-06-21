الموسيقى المفضّلة لديك على طريقتك الخاصة.
لا تدع شيئًا يمنعك من الاستماع إلى الموسيقى! تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بوظيفة إلغاء الضوضاء النشط، للاستماع إلى المحتوى الذي تريده فحسب. يمكنها أيضًا تحمّل بعض المطر أو العرق، كما يمكنك تشغيلها لمدة 29 ساعة مع العلبة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الموسيقى المفضّلة لديك على طريقتك الخاصة.
لا تدع شيئًا يمنعك من الاستماع إلى الموسيقى! تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بوظيفة إلغاء الضوضاء النشط، للاستماع إلى المحتوى الذي تريده فحسب. يمكنها أيضًا تحمّل بعض المطر أو العرق، كما يمكنك تشغيلها لمدة 29 ساعة مع العلبة. إكتشف كلّ المميزات
الموسيقى المفضّلة لديك على طريقتك الخاصة.
لا تدع شيئًا يمنعك من الاستماع إلى الموسيقى! تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بوظيفة إلغاء الضوضاء النشط، للاستماع إلى المحتوى الذي تريده فحسب. يمكنها أيضًا تحمّل بعض المطر أو العرق، كما يمكنك تشغيلها لمدة 29 ساعة مع العلبة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الموسيقى المفضّلة لديك على طريقتك الخاصة.
لا تدع شيئًا يمنعك من الاستماع إلى الموسيقى! تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بوظيفة إلغاء الضوضاء النشط، للاستماع إلى المحتوى الذي تريده فحسب. يمكنها أيضًا تحمّل بعض المطر أو العرق، كما يمكنك تشغيلها لمدة 29 ساعة مع العلبة. إكتشف كلّ المميزات
اصطحب الموسيقى المفضّلة لديك إلى أي مكان. استمتع بصوت رائع من مشغّلات حجم 12 مم، ووقت تشغيل يبلغ 9 ساعات (عند إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشط) من عملية شحن واحدة. وتمنحك العلبة المشحونة بالكامل 20 ساعة تشغيل إضافية (عند إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشط). للحصول على شحن سريع، ضَع سماعات الرأس في العلبة لمدة 10 دقائق واحصل على ساعة تشغيل إضافية.
هل تتلقى الكثير من المكالمات؟ يمكنك مضاعفة وقت التحدّث من خلال استخدام سماعة أذن واحدة فيما تقوم بشحن السماعة الأخرى. يتم تعيين الميكروفون تلقائيًا إلى سماعة الأذن التي تستخدمها، وما عليك سوى التبديل بينهما عندما تبدأ بطارية سماعة الأذن الحالية بالنفاد.
تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصنيف IPX4 وهي مقاومة للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.
تقوم سماعات الرأس هذه بحجب الضوضاء التي لا ترغب في سماعها، لتتمكّن من الانغماس مع أغانيك المفضّلة. كذلك، تقدّم لك تقنية إلغاء الضوضاء بشكل شامل وعميق. أما وضع التنبّه فيسمح لك بالاستماع إلى الأصوات المحيطة بك عندما ترغب في ذلك، وبالبقاء متيقظًا لمحيطك.
استمتع براحة تامة بفضل أغطية رؤوس الأذن القابلة للتبديل والمصنوعة من السيليكون. تدخل أغطية رؤوس الأذن بطريقة آمنة في قناة الأذن، فتشكّل حاجزًا مثاليًا لتقليل الضوضاء الخارجية.
اضغط على سماعة الأذن لإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، والردّ على المكالمات وتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك. تصبح سماعات الرأس جاهزة للإقران بلمح البصر. بعد إقرانها، تقوم بالاتصال بهاتفك من جديد فور فتح علبة الشحن.
الصوت
إمكانية الاتصال
الراحة
الملحقات
الطاقة
التصميم
أبعاد المنتج
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي
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