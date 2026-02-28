ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
TAT4556BK/97
الموسيقى المفضّلة لديك على طريقتك الخاصة.
لا تدع شيئًا يمنعك من الاستماع إلى الموسيقى! تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بوظيفة إلغاء الضوضاء النشط، للاستماع إلى المحتوى الذي تريده فحسب. يمكنها أيضًا تحمّل بعض المطر أو العرق، كما يمكنك تشغيلها لمدة 29 ساعة مع العلبة.
سماعات أذن مع ملاءمة في الأذن
إلغاء الضوضاء النشط
حماية من المياه بتصنيف IPX4
وقت تشغيل لغاية 29 ساعة
اصطحب الموسيقى المفضّلة لديك إلى أي مكان. استمتع بصوت رائع من مشغّلات حجم 12 مم، ووقت تشغيل يبلغ 9 ساعات (عند إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشط) من عملية شحن واحدة. وتمنحك العلبة المشحونة بالكامل 20 ساعة تشغيل إضافية (عند إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشط). للحصول على شحن سريع، ضَع سماعات الرأس في العلبة لمدة 10 دقائق واحصل على ساعة تشغيل إضافية.
هل تتلقى الكثير من المكالمات؟ يمكنك مضاعفة وقت التحدّث من خلال استخدام سماعة أذن واحدة فيما تقوم بشحن السماعة الأخرى. يتم تعيين الميكروفون تلقائيًا إلى سماعة الأذن التي تستخدمها، وما عليك سوى التبديل بينهما عندما تبدأ بطارية سماعة الأذن الحالية بالنفاد.
تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصنيف IPX4 وهي مقاومة للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.
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