استخدام مثالي قبل الحمل أو في الأشهر الستة الأولى منه

في الحالة المثلى، يجب استخدام Niplette قبل الحمل وارتداؤها لمدة 8 ساعات في النهار أو الليل*. وإذا لم يكن الثديان حساسَين كثيرًا، فيمكن استخدامها أيضًا في الأشهر الستة الأولى من الحمل للحصول على تصحيح دائم، أو بعد ولادة الطفل، لبضع دقائق قبل كل عملية رضاعة. ستشفط Niplette الحلمة إلى الخارج، ما يمكّن الطفل من الالتقام بسهولة ويساعد في الرضاعة الطبيعية في الأيام الأولى القليلة. يمكن إجراء التصحيح التجميلي الدائم بعد انتهاء مرحلة الرضاعة الطبيعية، وفي حال القيام بذلك، يمكن استخدام Niplette من وقت إلى آخر.