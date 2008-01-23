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  • حل بسيط وفعّال لمشكلة الحلمات المقلوبة حل بسيط وفعّال لمشكلة الحلمات المقلوبة حل بسيط وفعّال لمشكلة الحلمات المقلوبة
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    Philips Avent Niplette™‎

    SCF152/01

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    حل بسيط وفعّال لمشكلة الحلمات المقلوبة

    تساعد Niplette™‎ الأمهات اللواتي يملكن حلمات مسطّحة أو مقلوبة في الرضاعة الطبيعية. تشكّل هذه الأداة الفريدة والثورية حلاً سهلاً وطويل الأمد، ولا يتطلّب جراحة. وفي غضون أسابيع من ارتدائها بشكل مستمر، ستبقى الحلمة منتصبة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent Niplette™‎

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    مراجعة كل العناية بالثدي

    حل بسيط وفعّال لمشكلة الحلمات المقلوبة

    نتائج مثبتة سريرياً*

    • مقاربة لا تتطلّب جراحة
    • للحلمات المسطّحة أو المقلوبة
    • أداة Niplette واحدة وضمادتا ثدي
    جهاز للحلمات المسطّحة أو المقلوبة

    جهاز للحلمات المسطّحة أو المقلوبة

    تصل نسبة النساء اللواتي يملكن حلمات مقلوبة أو غير قابلة للتمدد إلى 10%، ما يؤدي إلى معاناة نفسية ويصعّب الرضاعة الطبيعية على الأم والطفل على حد سواء. من المفترض أن تؤدي عملية الشفط التي يقوم بها الطفل إلى امتداد الحلمة، وإذا لم تكن هذه هي الحالة، فيمكن الاستعانة بـ Niplette™‎ كحل بسيط ومريح. بفضل هذا الجهاز، أصبح بإمكان النساء اللواتي يملكن حلمات مسطّحة أو مقلوبة ممارسة الرضاعة الطبيعية بطريقة مريحة ومن دون الحاجة إلى عملية جراحية*. يتألف الجهاز من قالب شفاف على شكل حلمة مع حافة ختم، ويتصل به صمام ومنفذ للمحقنة.

    إجراء بسيط

    إجراء بسيط

    يُحمل القدح فوق هالة الحلمة بيد واحدة، ويتم سحب الهواء باستخدام محقنة سعة 5 مل بحيث يمكن شفط الحلمة إلى داخله. تتحكّم المستخدمة بعملية الشفط وتستطيع الضغط على الحلمة بقدر ما يكون ذلك مريحًا. عند سحب الحلمة، تستطيع المستخدمة متابعة أعمالها الطبيعية، بعد فصل المحقنة عن الصمام بحذر، وارتداء Niplette بخفية داخل حمالة الصدر. تجدر الإشارة إلى أننا نشجّع الاستخدام الأولي قدر الإمكان*.

    استخدام مثالي قبل الحمل أو في الأشهر الستة الأولى منه

    في الحالة المثلى، يجب استخدام Niplette قبل الحمل وارتداؤها لمدة 8 ساعات في النهار أو الليل*. وإذا لم يكن الثديان حساسَين كثيرًا، فيمكن استخدامها أيضًا في الأشهر الستة الأولى من الحمل للحصول على تصحيح دائم، أو بعد ولادة الطفل، لبضع دقائق قبل كل عملية رضاعة. ستشفط Niplette الحلمة إلى الخارج، ما يمكّن الطفل من الالتقام بسهولة ويساعد في الرضاعة الطبيعية في الأيام الأولى القليلة. يمكن إجراء التصحيح التجميلي الدائم بعد انتهاء مرحلة الرضاعة الطبيعية، وفي حال القيام بذلك، يمكن استخدام Niplette من وقت إلى آخر.

    نتائج مثبّتة سريريًا

    أجريت تجارب سريرية* على Niplette، وتم إثبات نجاحها في تحقيق تصحيح دائم للحلمات المسطّحة أو المقلوبة، سواء أكانت المشكلة متواجدة منذ سن البلوغ أم كانت نتيجة لجراحة تصغير الثديين. إن كل النساء الحوامل اللواتي كنّ قلقات بشأن الرضاعة الطبيعية، يواصلن الرضاعة الطبيعية بنجاح بشرط عدم إجراء جراحة الثديين. يمكن تحقيق التصحيح الدائم عادةً في فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر من الاستخدام المستمر.

    معلومات إضافية

    لن تعمل Niplette عندما يصبح دفق الحليب كاملاً. لكن بحلول هذا الوقت، سيكون الطفل قد اعتاد على التقام الحلمة بنجاح.

    المواصفات التقنية

    • سهل التنظيف

      تُنظّف في الماء الساخن والصابون
      Yes

    • تصميم

      تصميم بسيط
      Yes

    • المادة

      ضمادات ثدي
      Dermatologically tested
      Niplette
      Polypropylene

    • محتويات العبوة

      ضمادات ثدي للاستعمال مرة واحدة
      2  قطعة
      Niplette
      1  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      سهولة الإخفاء تحت الملابس
      Push syringe to release vacuum

    • الوظائف

      الحل للحلمات المسطحة
      Use gentle suction

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • قبل الحمل
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر
      • مرحلة بدء الرضاعة الطبيعية

    Badge-D2C

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    الآراء

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    • السيد د. مكجورج، عضو في زمالة كلية الجراحين الملكية (جرّاح تجميلي)، ‏The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples، المجلة البريطانية للجراحة التجميلية (1994) المجلد 47، الصفحات 46-49
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