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  • إزالة أفضل للويحات السنية إزالة أفضل للويحات السنية إزالة أفضل للويحات السنية

    Philips Sonicare EasyClean فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6511/02

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    إزالة أفضل للويحات السنية

    تصل الآلية الديناميكية الفريدة الخاصة بفرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare برفق وفعالية إلى الأماكن العميقة الموجودة بين الأسنان والتي تمتدّ على طول خط اللثة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare EasyClean فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    إزالة أفضل للويحات السنية

    فرشاة الأسنان المثلى Sonicare

    • إعداد واحد
    • رأس فرشاة واحد
    إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

    إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

    تتميّز فرشاة الأسنان الكهربائية Philips Sonicare بإجراء ديناميكي وفريد للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان وعلى طول خط اللثة.

    عنق رأس فرشاة معقوف للوصول بشكل أفضل إلى الأسنان الخلفية

    عنق رأس فرشاة معقوف للوصول بشكل أفضل إلى الأسنان الخلفية

    يسهّل عنق رأس فرشاة الأسنان هذه المزويّ بشكل فريد إمكانية الوصول إلى الأسنان الخلفية مما يزيل اللويحات السنية في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

    أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

    إن Philips Sonicare هي فرشاة أسنان كهربائية لطيفة يمكن استخدامها مع جهاز تقويم الأسنان (تبلى رؤوس الفرشاة بسرعة عند استخدامها مع جهاز تقويم الأسنان)، وهي آمنة للاستخدام عند ترميم الأسنان (مع الحشوات والتيجان والتلبيسات) وعند وجود جيوب دواعم الأسنان أيضًا.

    مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

    مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

    يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان

    مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

    مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

    موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر

    برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

    برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

    تزيد الطاقة بلطف خلال أول 14 مرة استخدام للتأقلم مع تجربة فرشاة أسنان Philips Sonicare الكهربائية

    فرشاة الأسنان Sonicare من Philips تساعد على تبييض الأسنان

    فرشاة الأسنان Sonicare من Philips تساعد على تبييض الأسنان

    تساعد فرشاة الأسنان الكهربائية هذه Sonicare من Philips في إزالة البقع عن أسنانك وتخفيفها للاستمتاع بابتسامة أكثر إشراقًا.

    تزيل كمية من اللويحات السنية تصل إلى ضعفي الكمية التي تزيلها فرشاة الأسنان اليدوية

    تزيل كمية من اللويحات السنية تصل إلى ضعفي الكمية التي تزيلها فرشاة الأسنان اليدوية

    تزيل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة كمية من اللويحات تصل إلى ضعفي الكمية التي تزيلها فرشاة الأسنان العادية.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى أسبوعين
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      المقبض
      تصميم مريح
      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية
      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      وقت تنظيف الأسنان
      ما يصل إلى أسبوعين

    • العناصر المضمنة

      المقابض
      1 EasyClean
      رؤوس الفرشاة
      1 ProResults قياسي
      الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      الأداء
      إزالة ما يصل إلى ضعفي كمية اللويحات السنية*
      الفوائد الصحية
      تساعد في تحسين صحة اللثة
      السرعة
      لغاية 31000 حركة فرشاة/الدقيقة
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer
      فوائد التبييض
      لتبييض الأسنان لغاية درجتَين

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي

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    • *مستندة إلى فترتَي تنظيف لمدة دقيقتين يوميًا، في وضع التنظيف
    • لإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية
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