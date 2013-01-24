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تحضير المشروبات

عصائر طبيعية لحياة صحية

مع الفيتامينات والعناصر الغذائية التي نحتاجها بشكل يومي

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عصّارة  Avance Collection

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ميزة الشطف السريع-ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف سريعة
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تقنية Fiber Boost مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50% والتي تمكّنك من اختيار قوام العصير المفضل لديك
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ميزة التنظيف السريع
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ميزة منع التقطير
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أنبوب تغذية بحجم XXL
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Juicer Girl

نحن نؤمن بقوة تأثير الخضار والفواكة. إنها مصدر رائع للفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن التنوع في الخضار والفواكة مهم-ومن الأفضل أن تكون طازجة.

 

كيف يمكننا إدارة مأكولاتنا لنحصل على 400 غرام من الخضار والفواكة كحصة يومية؟ بالعصر! 

فبهذه الطريقة، يمكنك التحكم بمحتويات كل كوب مع علمك بأنه طازج ولذيذ لأنك تقوم بإعداده كل يوم.

400g
تنصح منظمة الصحة العالمية بتناول 400 غ من الخضار والفواكه يومياً
1.7 million people
يمكن الحفاظ على حياة 1,7 مليون شخص عبر أكل المزيد من الخضار والفواكه
Fruits
يحتوي النظام الغذائي المتوازن على الخضار والفواكة كمكونات متكاملة
Homemade juices
تحتوي العصائر المنزلية ذات المكونات الطبيعية على نسبة تصل إلى 90%* من العناصر الغذائية الموجودة في الخضار والفواكه.
*اختبار داخلي على مستخلص العنب والبطيخ والبندورة والتفاح والبرتقال والفرولة والأناناس، تراوح بين 69% إلى 92% بحسب الفاكهة.

ما هي العصارة التي تناسبك؟
عصير منعش أو ربما عصير مغذي؟

 

عندما تشرب العصائر المعدّة منزلياً- بالخضار والفواكه-فإنك تعرف أنك تحصل على فوائدها الغذائية الطبيعية. لأن عملية الاستخلاص تطلق الفوائد الغذائية من خلايا النباتات. تتميز عصارات فيليبس بأنها سهلة التنظيف، وذلك في غضون دقيقة واحدة. 

لذلك فإن اختيارك لنوع العصارة يعتمد على نوع العصير الذي تفضّله.

Centrifugal

عصارة تعمل بالطرد المركزي

عصير صحي ومنعش
  • للخضراوات والفواكه
  • عصير منعش
  • سائل خفيف القوام (شفاف)
  • ألياف
1 star
  • فيتامينات
5 stars
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Blender

خلاط

عصائر شهية وصحية
  •     للفواكه والخضراوات والورقيات الخضراء والمكسرات
  •     عصير كثيف وناعم القوام
  •     سائل مرك
  • ألياف
2 stars
  • فيتامينات
5 stars
شاهد الميزات الأخرى
healthy drinks app

تطبيق العصير الصحي Healthy Juice مع وصفات ملهمة ونصائح صحية، أصبح متاحاً!


حمّل تطبيق المشروبات الصحية من فيليبس الآن. إنها طريقة سهلة للاستفادة من العصر والخلط. بإمكانك الآن تحضير العصائر الصحية اللذيذة- أو لزيادة مخزون الوصفات لديك.

 

وفي النهاية، تعتبر العصائر الطازجة طريقة رائعة لزيادة حصتك من الفيتامينات وغيرها من المغذيات الحيوية.

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No.1

وباعتبار فيليبس العلامة التجارية الرائدة عالمياً في صناعة العصارات. فإنها تقدم لك كل من العصارات البطيئة التي تعمل بالمضغ والعصارات السريعة التي تعمل بنظام الطرد المركزي. تساعد كلاهما في الاستفادة من المكونات الطبيعية. وقمنا أيضاً بصناعة تلك العصارات بحيث تكون سهلة الاستخدام-والتنظيف بحيث تقوم باستخدامها كل يوم.

وصفات صحية لذيذة وبسيطة  


نضع بين يديك وصفات ملهمة سهلة التحضير باستخدام عصارات فيليبس. سواء قمت باختيار العصارة التي تعمل بنمط المضغ أو العصارة التي تعمل بالطرد المركزي أو كلاهما، قم بتحميل التطبيق لتحصل على وصفات عصائر صحية ومجانية.

شراب الزنجبيل الأخضر والدراق

 

يعود لون هذا الشراب الأخضر، المثالي لاستعادة النشاط في فترة بعد الظهر، إلى أوراق السبانخ الصغيرة وتساعد شرائح الدراق المجمّدة في زيادة كثافته، كما يضيف الزنجبيل الطازج مذاقًا منعشًا! يُعتبر هذا الشراب مصدرًا ممتازًا للفيتامين (ك) والألياف الغذائية والفيتامين (أ) و(ج)، بالإضافة إلى البوتاسيوم.

 

المكونات:

  • 100 غ (كوب غير مرصوص) من السبانخ الصغيرة
  • 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج والمقشر والمبشور
  • 450 غ (كوبان) من الدراق المجمد والمقطّع إلى شرائح
  • ملعقتان صغيرتان من العسل
  • 300 مل (كوب وربع) من المياه

 

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