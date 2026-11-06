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رعاية المناخ

رعاية المناخ (48)

1 - 12 من 48 نتيجة
فرز:
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200

Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
جهاز تنقية هواء ذكي

AC2220/10
  • ينقّي الغرف بحجم لغاية 109 أمتار مربعة
  • جهاز تنقية الهواء الأكثر هدوءًا لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل تسليم هواء نظيف (CADR)‏ 420 مترًا مكعبًا/الساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
عرض المنتج
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000

Philips السلسلة 5000
جهاز التدفئة العمودي الذكي من السيراميك

CX5120/11
  • تسخين سريع خلال ثانيتين
  • طريقة عرض درجة الحرارة
  • يعمل بالذكاء الاصطناعي من أجل توفير الطاقة
  • الاتصال بتطبيق Air+‎
عرض المنتج
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000

Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
المروحة العمودية

CX7550/01
  • تدفق هواء قوي بمعدل 2.440 متر مكعب/ساعة
  • تشغيل هادئ جدًا
  • اتصال بتطبيق Air+‎
  • استهلاك طاقة منخفض
  • محرك DC
عرض المنتج
  • Philips مدفأة سيراميكية مدمجة
  • Philips مدفأة سيراميكية مدمجة
  • Philips مدفأة سيراميكية مدمجة
  • Philips مدفأة سيراميكية مدمجة
  • Philips مدفأة سيراميكية مدمجة
  • Philips مدفأة سيراميكية مدمجة
  • Philips مدفأة سيراميكية مدمجة
  • Philips مدفأة سيراميكية مدمجة

Philips مدفأة سيراميكية مدمجة
السلسلة 2000

CX2120/01
  • تسخين سريع خلال ثانيتين
  • هادئة كالهمس بمستوى 24 ديسيبل (A)
عرض المنتج
  • Philips مروحة طاولة
  • Philips مروحة طاولة
  • Philips مروحة طاولة
  • Philips مروحة طاولة
  • Philips مروحة طاولة
  • Philips مروحة طاولة
  • Philips مروحة طاولة
  • Philips مروحة طاولة
  • Philips مروحة طاولة
  • Philips مروحة طاولة

Philips مروحة طاولة
السلسلة 3000

CX3050/01
  • انسياب هواء المروحة 738 م³/الساعة
  • قابلة للإمالة والتأرجح
  • فائقة الهدوء عند 23 ديسيبل (A)
  • قطر الرأس 22 سم
عرض المنتج
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000

Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
المروحة العمودية الرفيعة

CX5550/01
  • تدفق هواء قوي بمعدل 2.370 متر مكعب/ساعة
  • تشغيل هادئ جدًا
  • استهلاك طاقة منخفض
  • تحكم عن بُعد
عرض المنتج
  • Philips مروحة عمودية
  • Philips مروحة عمودية
  • Philips مروحة عمودية
  • Philips مروحة عمودية
  • Philips مروحة عمودية
  • Philips مروحة عمودية
  • Philips مروحة عمودية
  • Philips مروحة عمودية
  • Philips مروحة عمودية
  • Philips مروحة عمودية
  • Philips مروحة عمودية

Philips مروحة عمودية
السلسلة 2000

CX2550/00
  • انسياب هواء المروحة 2562 م³/الساعة
  • قابلة للإمالة والتأرجح
  • فائقة الهدوء عند 19 ديسيبل (A)
  • قطر الرأس 40 سم
عرض المنتج
  • Philips مروحة طاولة
  • Philips مروحة طاولة
  • Philips مروحة طاولة
  • Philips مروحة طاولة
  • Philips مروحة طاولة
  • Philips مروحة طاولة
  • Philips مروحة طاولة
  • Philips مروحة طاولة
  • Philips مروحة طاولة
  • Philips مروحة طاولة

Philips مروحة طاولة
السلسلة 2000

CX2050/00
  • انسياب هواء المروحة 738 م³/الساعة
  • قابلة للإمالة
  • فائقة الهدوء عند 23 ديسيبل (A)
  • قطر الرأس 22 سم
عرض المنتج
  • Philips جهاز ترطيب الهواء
  • Philips جهاز ترطيب الهواء
  • Philips جهاز ترطيب الهواء
  • Philips جهاز ترطيب الهواء
  • Philips جهاز ترطيب الهواء
  • Philips جهاز ترطيب الهواء
  • Philips جهاز ترطيب الهواء
  • Philips جهاز ترطيب الهواء
  • Philips جهاز ترطيب الهواء
  • Philips جهاز ترطيب الهواء
  • Philips جهاز ترطيب الهواء
  • Philips جهاز ترطيب الهواء
  • Philips جهاز ترطيب الهواء
  • Philips جهاز ترطيب الهواء

Philips جهاز ترطيب الهواء
السلسلة 5000

HU5710/00
  • لتعزيز مستويات الرطوبة المثالية بفعالية
  • ترطيب صحي بتقنية NanoCloud
  • إنشاء جو مريح يناسب مزاجك
  • سهولة الاستخدام والتحكم الذكي
عرض المنتج
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000

Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
جهاز تنقية وترطيب الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 4 في 1

AMF970/10
  • ينقي بقوة تبلغ 185 م3/ساعة
  • يبردك بتدفق هواء لطيف
  • تدفئة فورية خلال 3 ثوانٍ
  • ترطيب هواء صحي ونقي بفضل تقنية NanoCloud
عرض المنتج
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000

Philips السلسلة 5000
المروحة العمودية الرفيعة

CX5535/11
  • تدفق هواء المروحة يبلغ 2230 م‏3/الساعة
  • جهاز تحكّم عن بُعد
  • تصميم رفيع يبلغ 105 سم
  • مناسبة لنشر الروائح العطرية
عرض المنتج
  • Philips مدفأة سيراميكية مدمجة
  • Philips مدفأة سيراميكية مدمجة
  • Philips مدفأة سيراميكية مدمجة
  • Philips مدفأة سيراميكية مدمجة
  • Philips مدفأة سيراميكية مدمجة
  • Philips مدفأة سيراميكية مدمجة
  • Philips مدفأة سيراميكية مدمجة
  • Philips مدفأة سيراميكية مدمجة

Philips مدفأة سيراميكية مدمجة
السلسلة 3000

CX3120/01
  • تسخين سريع خلال ثانيتين
  • هادئة كالهمس بمستوى 24 ديسيبل (A)
  • تعمل بالذكاء الاصطناعي من أجل توفير الطاقة
  • الاتصال بتطبيق Air+‎
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