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رعاية المناخ

رعاية المناخ (75)

1 - 12 من 75 نتيجة
فرز:

  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200

Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
جهاز تنقية هواء ذكي

AC2220/10
  • ينقّي الغرف بحجم لغاية 109 أمتار مربعة
  • جهاز تنقية الهواء الأكثر هدوءًا لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل تسليم هواء نظيف (CADR)‏ 420 مترًا مكعبًا/الساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
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تم إيقافه

  • Philips 2000i Series
  • Philips 2000i Series
  • Philips 2000i Series
  • Philips 2000i Series
  • Philips 2000i Series
  • Philips 2000i Series

Philips 2000i Series
جهاز تنقية الهواء للغرف الكبيرة الحجم

AC2939/90
  • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 98 م²
  • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 380 م³/الساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
  • اتصال بتطبيق Air+‎
عرض المنتج
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000

Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1

AMF870/35
  • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 70 م2
  • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 270 م³/الساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
  • اتصال بتطبيق Air+‎
عرض المنتج

تم إيقافه

  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i

Philips السلسلة 2000i
جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء

AC2729/90
  • تنقية الغرف بمساحة تصل إلى 85 م²
  • معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) ‏330 م³/الساعة
  • معدل ترطيب يبلغ 600 مل/الساعة
  • اتصال بتطبيق CleanHome+‎
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تم إيقافه

  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800

Philips السلسلة 800
جهاز تنقية الهواء الصغير

AC0819/90
  • تنقية الغرف بمساحة تصل إلى 48 م²
  • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 190 م³/الساعة
  • فلتر HEPA
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  • Philips Series 3000
  • Philips Series 3000
  • Philips Series 3000

Philips Series 3000
جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1

AC3737/10
  • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 131 م2
  • 505 م3/الساعة CADR ومعدل 650 مل/الساعة
  • إزالة غازات الفورمالديهايد
  • اتصال بشبكة WiFi؛ تطبيق Air+‎
عرض المنتج

تم إيقافه

  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i

Philips السلسلة 3000i
جهاز تنقية الهواء للغرف ذات الحجم الكبير جدًا

AC3036/90
  • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 135 م²
  • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 520 م³/الساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
  • اتصال بتطبيق Air+‎
عرض المنتج

تم إيقافه

  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000

Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
جهاز تنقية الهواء ومروحة Air Performer‏ 2 في 1

AMF765/30
  • ينقي الهواء بقوة تنقية 270 م³/ساعة (1)
  • يبردك بتدفق هواء منعش
  • تنقية NanoProtect HEPA من 3 طبقات
  • تشغيل هادئ جدًا
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  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000

Philips السلسلة 5000
جهاز التدفئة العمودي الذكي من السيراميك

CX5120/11
  • تسخين سريع خلال ثانيتين
  • طريقة عرض درجة الحرارة
  • يعمل بالذكاء الاصطناعي من أجل توفير الطاقة
  • الاتصال بتطبيق Air+‎
عرض المنتج
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600

Philips السلسلة 600
مروحة عمودية

ACP620/01
  • قوة تدفق هواء المروحة 3250 م3/الساعة
  • تشغيل هادئ عند 40 ديسيبل(أ)
  • قابلة للإمالة والتأرجح
  • قطر الرأس 45 سم
عرض المنتج
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600

Philips السلسلة 600
مروحة عمودية

ACP620/00
  • قوة تدفق هواء المروحة 3250 م3/الساعة
  • تشغيل هادئ عند 40 ديسيبل(أ)
  • قابلة للإمالة والتأرجح
  • قطر الرأس 45 سم
عرض المنتج

تم إيقافه

  • Philips السلسلة 1000i
  • Philips السلسلة 1000i
  • Philips السلسلة 1000i
  • Philips السلسلة 1000i
  • Philips السلسلة 1000i
  • Philips السلسلة 1000i

Philips السلسلة 1000i
منقي الهواء

AC1215/30
  • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 63 م²
  • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 270 م³/الساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.